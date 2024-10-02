جيش الاحتلال يعترف: تضرر عدة قواعد لسلاح الجو جراء الهجوم الإيراني

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
اعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي بتضرر عدة قواعد جوية تابعة لسلاح الجو جراء الهجوم الإيراني.
وأضاف جيش الاحتلال أنه رغم هذا الضرر فلم تصب البنى التحتية لهذه القواعد.
وأضاف الجيش الإسرائيلي“على عكس المزاعم الإيرانية -لم يتم إطلاق صواريخ تفوق سرعة الصوت".
وشنت إيران ليل الثلاثاء الأربعاء، هجوما على كيان الاحتلال بـ 200 وذلك ردا على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية، وأمين عام حزب الله حسن نصر الله وقادة في الحرس الثوري الإيراني.
الهجوم تم بأنواع مختلفة من الصواريخ الباليستية التي تمثل الجيل المتقدم في ترسانة الأسلحة الإيرانية، ومنها صواريخ "فتاح 1" و"فتاح 2" الفرط صوتية وهي أسرع من الصوت بـ 15 مرة ومداها نحو 1500 كم واستخدمت لأول مرة في ضرب "الكيان".
وشوهدت معظم الصواريخ وهي تسقط على الكيان في حدث شكل مفاجأة للاحتلال.
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