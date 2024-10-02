جيش الاحتلال يعترف: تضرر عدة قواعد لسلاح الجو جراء الهجوم الإيراني



وأضاف جيش الاحتلال أنه رغم هذا الضرر فلم تصب البنى التحتية لهذه القواعد.

وأضاف الجيش الإسرائيلي“على عكس المزاعم الإيرانية -لم يتم إطلاق تفوق سرعة الصوت".



وشنت إيران ليل الثلاثاء الأربعاء، هجوما على كيان الاحتلال بـ 200 وذلك ردا على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية، وأمين عام حزب الله حسن نصر الله وقادة في الحرس الثوري الإيراني.



الهجوم تم بأنواع مختلفة من الصواريخ الباليستية التي تمثل الجيل المتقدم في ترسانة الأسلحة الإيرانية، ومنها صواريخ "فتاح 1" و"فتاح 2" الفرط صوتية وهي أسرع من الصوت بـ 15 مرة ومداها نحو 1500 كم واستخدمت لأول مرة في ضرب "الكيان".

وشوهدت معظم الصواريخ وهي تسقط على الكيان في حدث شكل مفاجأة للاحتلال.

