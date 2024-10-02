تضرر 100 منزل في تل أبيب نتيجة الهجوم الإيراني والرقابة العسكرية تتكتم على الخسائر



ونقلت هيئة البث الإسرائيلية، الأربعاء، عن البلدية أن "حوالي 100 منزل في المدينة أصيبت بأضرار بعد الهجوم الصاروخي الباليستي الليلة الماضية من إيران. ولم تقع إصابات بشرية نتيجة للهجوم".



وأضافت البلدية أن "بعض الإصابات خطيرة وسيستغرق إصلاحها وقتا طويلا، وأن عشرات المنازل الأخرى كانت أخف تضررا"، حسبما أوردت وكالة "الأناضول".

من جهتهم قال إعلاميون إسرائيليون إن بعض المنازل في "هود هشارون" تعرضت لأضرار بالغة الخطورة، وأن الرقابة العسكرية تحذر من تداول صور الدمار.



وكانت هيئة البث الرسمية أعلنت أن إيران أطلقت نحو 180 صاروخا على "إسرائيل" الليلة الماضية.



والثلاثاء، أعلنت إيران أنها أطلقت عشرات الصواريخ على "إسرائيل" ما تسبب في إصابات بشرية وأضرار مادية وإغلاق المجال الجوي، فيما هرع ملايين الإسرائيليين إلى الملاجئ بينما دوت صفارات الإنذار في كامل البلاد.



وجاء الهجوم الصاروخي "ردا على اغتيال إسرائيل لرئيس المكتب السياسي السابق لحركة حماس إسماعيل هنية (بطهران نهاية يوليو/ تموز الماضي)، وحسن نصر الله الأمين العام لحزب الله، والقائد بالحرس الثوري عباس نيلفروشان (اغتيلا في غارة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت في 27 سبتمبر/ أيلول الماضي)"، وفق بيان للحرس الثوري الإيراني.



ووفق مراقبين للأناضول، تتكتم إسرائيل على الخسائر التي سببها الهجوم الإيراني، وكذلك على الخسائر البشرية والمادية جراء حربها على قطاع غزة ولبنان، وتمنع التصوير وتداول الصور ومقاطع الفيديو، وتحذر من الإدلاء بأي معلومات لوسائل إعلامية في هذا الشأن، إلا من خلال جهات إعلامية تخضع لرقابتها المشددة.

