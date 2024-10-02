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الرئيس الإيراني: سنرد بشكل أقوى وأشد إذا قامت إسرائيل بالرد علينا

10/2/2024 2:49:23 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، من الدوحة، الأربعاء، أن بلاده "لا تتطلع" إلى الحرب، لكنه تعهد في الوقت نفسه برد "أقسى" في حال ردت إسرائيل على الهجوم الصاروخي الذي شنته طهران على إسرائيل الثلاثاء.-(وكالات)

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