الرئيس الإيراني: سنرد بشكل أقوى وأشد إذا قامت إسرائيل بالرد علينا

الرئيس الإيراني: سنرد بشكل أقوى وأشد إذا قامت إسرائيل بالرد علينا
التاريخ
10/2/2024 2:49:23 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، من الدوحة، الأربعاء، أن بلاده "لا تتطلع" إلى الحرب، لكنه تعهد في الوقت نفسه برد "أقسى" في حال ردت إسرائيل على الهجوم الصاروخي الذي شنته طهران على إسرائيل الثلاثاء.-(وكالات)
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