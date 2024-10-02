بايدن يبدي معارضته شن ضربات إسرائيلية على منشآت نووية إيرانية

بايدن يبدي معارضته شن ضربات إسرائيلية على منشآت نووية إيرانية
التاريخ
10/2/2024 2:49:23 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
عبر الرئيس الأميركي جو بايدن الأربعاء، عن معارضته شن ضربات إسرائيلية على منشآت نووية إيرانية، غداة قيام إيران بإطلاق قرابة 200 صاروخ على إسرائيل.
وقال بايدن للصحافيين ردا على سؤال عن دعمه المحتمل لمثل هذا التحرك من جانب إسرائيل، "الجواب هو لا". وأضاف "نحن السبعة متفقون على أن للإسرائيليين الحق في الرد، لكن يجب أن يردوا في شكل متناسب"، في إشارة إلى قادة مجموعة السبع.-(وكالات)
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