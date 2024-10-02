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بايدن يبدي معارضته شن ضربات إسرائيلية على منشآت نووية إيرانية

10/2/2024 2:49:23 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عبر الرئيس الأميركي جو بايدن الأربعاء، عن معارضته شن ضربات إسرائيلية على منشآت نووية إيرانية، غداة قيام إيران بإطلاق قرابة 200 صاروخ على إسرائيل.


وقال بايدن للصحافيين ردا على سؤال عن دعمه المحتمل لمثل هذا التحرك من جانب إسرائيل، "الجواب هو لا". وأضاف "نحن السبعة متفقون على أن للإسرائيليين الحق في الرد، لكن يجب أن يردوا في شكل متناسب"، في إشارة إلى قادة مجموعة السبع.-(وكالات)

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