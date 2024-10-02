الاحتلال أباد أكثر من 900 عائلة من قطاع غزة بكامل أفرادها

MENAFN - Alghad Newspaper) قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي أباد 902 عائلة فلسطينية، وقتل كامل أفرادها خلال سنة من الإبادة الجماعية في قطاع غزة.



وأضاف المكتب في بيان ، اليوم الأربعاء، ان جيش الاحتلال "الإسرائيلي" أباد 1364 أسرة فلسطينية وقتل جميع أفرادها ولم يتبقَ منها سوى فرداً واحداً في الأسرة الواحدة، وأباد كذلك 3472 أسرة فلسطينية قتل جميع أفرادها ولم يتبقَ منها سوى فردين اثنين في الأسرة الواحدة.



وحمل المكتب الاحتلال الإسرائيلي والدُّول المساندة له، المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم ضد الإنسانية وضد القانون الدولي، داعيا إلى ملاحقة هذه الدول في المحاكم الدولية والجنائية في كل العالم لتقديم قادتها إلى العدالة ومحاكمتهم.



وطالب المُجتمع الدَّولي وكل المُنظَّمات الدَّولية والأُممية الضغط على دولة الاحتلال لوقف حرب الإبادة الجماعية ووقف شلال الدم المتدفق والمستمر منذ سنة كاملة.--(بترا)