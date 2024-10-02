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كيف استخدم الاحتلال إصابات المعتقلين الجرحى أداة للتعذيب؟

10/2/2024 2:49:22 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) رام الله - كشف تقرير مشترك صدر عن هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني، عن التصعيد الصهيوني المتواصل في استهداف الجرحى الفلسطينيين خلال حملات الاعتقال منذ بداية "حرب الإبادة" المستمرة.
وقد أظهر التقرير أن الاحتلال لا يكتفي باعتقال الجرحى، بل حوّل إصاباتهم إلى وسيلة للتنكيل والتعذيب المنهجي، بالإضافة إلى تصاعد غير مسبوق في الإعدامات الميدانية التي تتم خلال عمليات الاعتقال.
أوضح التقرير أن سلطات الاحتلال تستهدف الجرحى بشكل مباشر، سواء أثناء عمليات الاعتقال أو الذين أصيبوا قبل اعتقالهم بفترات متفاوتة. يتعرض الجرحى داخل السجون لظروف احتجاز قاسية للغاية، حيث يتم استخدام إصاباتهم كأداة للتعذيب الجسدي والنفسي. يتم التنكيل بهم عبر إهمال تقديم الرعاية الطبية اللازمة، وضربهم بشكل متعمد في أماكن إصاباتهم لتفاقم آلامهم ومعاناتهم.
وأكدت الهيئة والنادي أن شهادات المعتقلين الجرحى وإفاداتهم تعكس مستوى الجرائم المركبة التي تُرتكب بحقهم منذ لحظة اعتقالهم، مرورًا بمرحلة التحقيق، وحتى بعد نقلهم إلى السجون.
وأفاد المعتقل (م.ز) بأن قوات الاحتلال اقتحمت منزله في اذار(مارس) الماضي، واعتدت عليه بوحشية خلال اعتقاله. تم كسر يده اليمنى التي كانت قد خضعت لعدة عمليات جراحية قبل الاعتقال، بالإضافة إلى تكسير أسنانه. تم نقله إلى سجن "عوفر" دون تلقي أي علاج، حيث تفاقمت حالته الصحية بسبب التهابات شديدة في مواقع الإصابات التي تحولت إلى وسيلة للتنكيل المستمر به. وحتى اليوم يعتمد على زملائه المعتقلين لتلبية احتياجاته الأساسية، نظراً لحرمانه من العلاج.
وتعرض المعتقل (و.ه) لإصابة برصاص متفجر في البطن قبل اعتقاله، ما تسبب في أضرار كبيرة في أمعائه. وأفاد بأنه تم تركه دون علاج مناسب أثناء اعتقاله ونقله من مكان إلى آخر، حيث تم وضعه في سجن "الرملة" لمدة شهر قبل نقله إلى "مجدو"، وهو يعاني أوجاعا شديدة وغير محتملة حتى اليوم.
ويعد إطلاق النار المباشر على المعتقلين خلال عمليات الاعتقال أحد أكثر الجرائم وحشية التي تمارسها قوات الاحتلال، إذ أفاد المعتقل (م.ح) بأن جنود الاحتلال اقتحموا منزله وأطلقوا النار عليه أمام أسرته، ما تسبب في إصابات خطيرة في قدميه. ورغم خضوعه لعدة عمليات جراحية، تم تحويله إلى الاعتقال الإداري بذريعة وجود "ملف سري"، في إشارة إلى سياسة العقاب الجماعي التي تمارسها السلطات الصهيونية.
أما المعتقل (ي.م)، فقد أصيب بأكثر من ثلاث رصاصات في بطنه وقدميه، وخضع لعمليات جراحية متعددة قبل أن يتم نقله إلى سجن "الرملة"، حيث يعاني صعوبة الحركة ويعتمد على كرسي متحرك داخل زنزانته. وتعرض خلال نقله إلى السجن لضرب مبرح، ما فاقم حالته الصحية المتدهورة.
وأوضح التقرير أن ما يحدث للمعتقلين الجرحى داخل السجون الصهيونية هو جزء من جرائم التعذيب الممنهجة التي يمارسها الاحتلال. يتم استخدام الإصابات كوسيلة لزيادة المعاناة الجسدية والنفسية، مع حرمانهم من الرعاية الطبية المناسبة، وهي جريمة تدخل في إطار الجرائم الطبية التي تمارسها إدارة السجون بشكل منهجي.
أفاد المعتقل (ل.ف) بأنه تعرض لإطلاق نار مباشر في البطن والقدمين، ورغم حاجته إلى العلاج، إلا أنه تعرض للضرب والتنكيل خلال نقله إلى السجن، ما أدى إلى تفاقم إصاباته الصحية.-(وكالات)

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