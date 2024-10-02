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الاحتلال يفشل بدخول الجنوب اللبناني.. ومقتل وإصابة العشرات من جنوده

10/2/2024 2:49:21 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) بيروت- تكبد جيش الاحتلال الصهيوني أمس، خسائر في جنوده، بعد فشل هجومه في اختراق الحدود والدخول الى الجنوب اللبناني، حيث تصدت له المقاومة اللبنانية في أكثر من موقع.
في حين استشهد وأصيب العشرات من اللبنانيين أمس بغارات جوية صهيونية على عدة بلدات جنوب وشرق لبنان.
وأعلن جيش الاحتلال مقتل 8 من ضباطه وجنوده وإصابة العشرات، خلال اشتباكات مع مقاتلي "حزب الله" قرب الحدود.
في سياق متصل، أفادت وكالة الأنباء اللبنانية باستشهاد 5 مدنيين وإصابة عدد آخر (لم تحدده) إثر غارة شنها الطيران الحربي للاحتلال على منزل ببلدة جنتا على سفوح سلسلة جبال لبنان الشرقية.
وفي هجوم ثانٍ، أسفرت غارة صهيونية على بلدة مشغرة بقضاء البقاع الغربي في محافظة البقاع عن استشهاد شخص، بحسب المصدر ذاته.
في الجنوب، أفادت الوكالة اللبنانية بأن الطيران الحربي الصهيوني أغار على بلدة علما الشعب بقضاء صور.
وأوضحت أن إحدى الغارات استهدفت منزل رئيس بلدية علما الشعب السابق أسعد زعروب، وسوته بالأرض.
ولفتت إلى أن الغارة أدت إلى جرح 7 أفراد من عائلة سورية كانت تقطن بغرفة محاذية للمنزل المستهدف.
وفي بلدة دبل بقضاء بنت جبيل، دمرت مقاتلات صهيونية منزلا؛ ما أدى إلى استشهاد 3 أشخاص، بحسب المصدر ذاته.
وفي بلدة برج قلاوية بالقضاء ذاته، أفادت الوكالة اللبنانية بأن غارة للاحتلال أسفرت عن استشهاد شخصين وإصابة آخر.
الى ذلك، أعلنت وسائل إعلام صهيونية عن وقوع قتلى وإصابات في صفوف الجيش الاحتلالي خلال اشتباكات مع حزب الله، حيث نقلت القناة 12 العبرية مقتل 8 ضباط وجنود من وحدة الكوماندوز الصهيونية (إيغوز) خلال المعارك الدائرة في جنوب لبنان منذ صباح أمس.
وأوضحت وسائل إعلام صهيونية أن الجيش الاحتلالي اشتبك مع مقاتلي حزب الله داخل مبنى في إحدى القرى اللبنانية، حيث وقعت معارك مباشرة بين الطرفين.
وتعد وحدة إيغوز- التي تعمل تحت قيادة الفرقة 98 - من وحدات النخبة في الجيش الصهيوني، وقد تكبدت العديد من الخسائر خلال الأيام الماضية جراء العدوان المتواصل على جنوب لبنان.
وكانت تقوم الوحدة بعملية عسكرية في إحدى قرى الجنوب اللبناني. وخلال العملية، واجهت الوحدة في أحد المباني مقاومة عنيفة من قبل حزب الله.
وخلال الاشتباكات داخل المبنى، أُصيب بعض من عناصر الوحدة، مما استدعى استدعاء وحدة الإنقاذ الطبية المتخصصة في تقديم الإسعافات تحت إطلاق النار في الميدان.
على الجانب الآخر، صرح المتحدث باسم حزب الله، محمد عفيفي، أن "الحزب أوقع عددا كبيرا من القتلى في صفوف القوات الصهيونية خلال اشتباكات في بلدتي العديسة ومارون الراس"، مضيفا أن الجيش المحتل يحاول التعتيم على خسائره.
وتوعد عفيفي بأن ما حدث في العديسة ومارون الراس ليس إلا بداية، وأن قوات الحزب في الجنوب على أعلى درجات الاستعداد لمواجهة أي تصعيد صهيوني.
كما أعلن حزب الله مسؤوليته عن تفجير عبوة ناسفة استهدفت قوة للاحتلال في بلدة يارون، مما أدى إلى وقوع قتلى وجرحى في صفوفهم.
في الوقت نفسه، تعرض جندي لبناني لإصابة نتيجة هجوم مسيرة صهيونية على طريق حاصبيا مرجعيون في الجنوب اللبناني، حسبما أعلن الجيش اللبناني.
وأكد الجيش اللبناني أن قوة للاحتلال اخترقت "الخط الأزرق" لمسافة 400 متر داخل الأراضي اللبنانية في منطقتي خربة يارون وبوابة العديسة، قبل أن تنسحب بعد فترة قصيرة.
ويتزايد القلق الدولي بشأن تفاقم الوضع على الجبهة اللبنانية، في وقت تستمر فيه القوات الصهيونية بتعزيز وجودها في الجنوب اللبناني. ويستمر حزب الله في التأكيد على جاهزيته التامة لمواجهة أي تصعيد للاحتلال.
ومنذ 23 سبتمبر (أيلول) الماضي، يشن الاحتلال أعنف هجوم لها على لبنان منذ بدء المواجهات مع حزب الله. وأسفر هذا التصعيد عن استشهاد أكثر من ألف لبناني، بينهم نساء وأطفال، وإصابة أكثر من ألفين آخرين.
في المقابل، تواصل صفارات الإنذار في الكيان الصهيوني الانطلاق بوتيرة غير مسبوقة في مناطق متعددة نتيجة الإطلاق المكثف للصواريخ والمسيرات والقذائف المدفعية من قبل حزب الله.
وتتبادل فصائل لبنانية وفلسطينية في لبنان، أبرزها "حزب الله"، مع الجيش الصهيوني منذ 8 تشرين الأول (اكتوبر) 2023 قصفا يوميا عبر "الخط الأزرق" الفاصل، أسفر إجمالا حتى صباح أمس عما لا يقل عن 1873 شهيدا، بينهم أطفال ونساء، و9 آلاف و134 جريحا، حسب وزارة الصحة اللبنانية.
وتطالب هذه الفصائل بإنهاء الإبادة الجماعية التي ينفذها الاحتلال الصهيوني بدعم أميركي في قطاع غزة منذ 7 تشرين الأول (أكتوبر)؛ وخلّفت أكثر من 138 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم. - (وكالات)

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