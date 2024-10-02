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مجازر بغزة.. والمتطرفون يستغلون التصعيد بالمنطقة لتنفيذ مخططاتهم في الأقصى

10/2/2024 2:49:20 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) نادية سعد الدين عمان- تحشد ما يسمى "جماعات الهيكل"، المزعوم، لاقتحامات واسعة اليوم لباحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية قوات الاحتلال، تحت ذريعة إحياء "الأعياد اليهودية" المزعومة التي تبدأ اعتباراً من اليوم وحتى الرابع والعشرين من الشهر الحالي، ما يجعل "الأقصى" في مرمى انتهاكات المستوطنين ومخطط تقسيمه وتهويده.
ويشدد الاحتلال من إجراءاته الأمنية والعسكرية، اليوم، بنشر تعزيزات إضافية لتأمين اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى وقمع الاحتجاجات الفلسطينية، فيما تستغل الجماعات المتطرفة انشغال العالم بالتصعيد الخطير في المنطقة لتنفيذ مخططها التهويدي ضد مدينة القدس المحتلة وبحق المسجد، في ظل تصاعد وتيرة انتهاكات الاحتلال في المدينة وبحق مقدساتها الدينية.
وتنظم جماعات "الهيكل"، المزعوم، لتنفيذ اقتحام جماعي مركزي للمستوطنين داخل باحات المسجد الأقصى، وتنظيم الجولات الاستفزازية وأداء الصلوات الجماعية وما يسمى "السجود الملحمي" المزعوم، في إطار الطقوس التلمودية المزعومة، تحت حماية قوات الاحتلال.
وتتذرع الجماعات المتطرفة بإحياء الأعياد اليهودية المزعومة لانتهاك حرمة المسجد الأقصى والاعتداء على المصلين الذين يدافعون عنه ويتصدون لعدوان المستوطنين، في إطار محاولاتهم المتواترة لتقسيم "الأقصى" وتهويده والسيطرة الكاملة عليه.
واقتحم المستوطنون، أمس، المسجد الأقصى المبارك، على شكل مجموعات، من جهة "باب المغاربة"، بحماية أمنية مشددة من قوات الاحتلال، ونظموا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوساً في المنطقة الشرقية منه، وفق دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة.
وأفادت "الأوقاف الإسلامية"، في تصريح لها أمس، بأن شرطة الاحتلال شددت من قيودها حول دخول الفلسطينيبن للمسجد الأقصى، واحتجزت هوياتهم عند بوباته الخارجية.
وكثف الفلسطينيون دعواتهم للاحتشاد الواسع بالمسجد الأقصى والرباط فيه وأعماره، لإحباط مخطط الجماعات المتطرفة بتنظيم اقتحامات جماعية بباحاته، والتصدي لمحاولاتهم بتقسيمه وتهويده.
وأكدت الفصائل الفلسطينية أن لا سيادة للكيان الصهيوني على مدينة القدس ومقدساتها، وأن المسجد الأقصى المبارك بكامل مساحته هو خالص للمسلمين فقط.
ونددت بقيام الجماعات المتطرفة لحشد أنصارها من المستوطنين وتنظيم اقتحامات واسعة بالمسجد الأقصى، معتبرة أن ذلك يشكل استفزازاً لمشاعر المسلمين جميعاً، وانتهاكاً صارخاً للمواثيق والاتقافيات والقرارات الدولية المتعلقة بهذا الخصوص.
وينتظر المسجد الأقصى أعتى مواسم العدوان عليه في موسم الأعياد اليهودية المزعومة، الذي يبدأ في الفترة من 3 إلى 24 تشرين الأول (أكتوبر) الحالي، في ذروة التهديد الوجودي الذي يمكن أن يشهده منذ احتلاله، في محاولة لفرض مخطط تقسيمه، وتغيير الوضع القائم فيه.
ويسعى المتطرفون لاستغلال مزاعم إحياء الأعياد اليهودية لزيادة حجم الاقتحامات بالمسجد الأقصى، في محاولة لتكريس وقائع جديدة وتغيير الوضع القائم فيه، في ظل دعم حكومة الاحتلال لمخططها، ودعوات المتطرف "ايتمار بن غفير" لتخصيص مكان بالمسجد لأداء صلواتهم فيه، بما يشي عن مخطط تقسيمه وتهويده.
وتحدث المتطرف "بن غفير" بشكل واضح عن مساعيه لإقامة" كنيس يهودي" في المسجد الأقصى، كما خصص الوزير في حكومة الاحتلال، "عمحاي الياهو"، ميزانية ضخمة من وزارته، لأجل تنفيذ جولات تلمودية وتوراتية في ساحاته تشرح عنه كمكان مقدس يهودي، لترويج الرواية الصهيونية الزائفة.
وقد سبق أن قامت "جماعات الهيكل"، المزعومة، بنشر مقاطع فيديوهات تظهر المسجد الأقصى وهو يحترق، وكتبت تعليقاً تحته "ترونه في الأيام القريبة"، مما يكشف عن الأهداف التهويدية الخطيرة التي تسعى لتنفيذها من أجل تغيير الوضع القانوني والتاريخي القائم.
وفي الأثناء؛ يواصل الاحتلال عدوانه الهمجي ضد قطاع غزة، بارتكاب خمس مجازر بحق العائلات الفلسطينية، وصل منها إلى المستشفيات 79 شهيداً و165 مصاباً خلال الساعات الـ24 الماضية، وفق وزارة الصحة الفلسطينية.
وأفادت "الصحة الفلسطينية" بارتفاع عدد الشهداء في قطاع غزة إلى 41,689، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وارتفاع الإصابات إلى 96,625 منذ بدء عدوان الاحتلال في السابع من تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، في حين ما يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.
من جانبه، طالب رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، روحي فتوح، بتحرك دولي عاجل لمحاسبة الاحتلال، مطالبًا بتفعيل جميع الآليات القانونية الدولية، بما في ذلك محكمة جرائم الحرب، لإصدار مذكرات اعتقال بحق المسؤولين عن الجرائم من حكومة اليمين المتطرفة في الكيان المُحتل.
وندد فتوح، في تصريح له أمس، بقصف الاحتلال لمدرسة السوارحة وخيام النازحين في مخيم النصيرات، الذي أدى إلى استشهاد وجرح العشرات من المدنيين الأبرياء.
كما أعرب فتوح عن استنكاره الشديد للمجازر التي ارتكبها جيش الاحتلال في منطقة معن والمنارة وحي الفخاري، شرق مدينة خان يونس، بعد اجتياح استمر لمدة 12 ساعة.
وأشار إلى أن عدوان الاحتلال الوحشي أسفر عن استشهاد أكثر من 58 فلسطينياً، بينهم نساء وشيوخ، إضافة إلى مئات الجرحى، مؤكداً أن الضحايا تم إعدامهم وهم في فراشهم، وأن الطائرات المسيرة أطلقت النار بشكل مباشر على المدنيين العزل، بينما لا يزال العشرات تحت الأنقاض.
وندد "بالمجزرة والإبادة الجماعية والتطهير العرقي الممنهج" بحق مواطنين عزل، مشيرًا إلى أن أفرادًا من أسر كاملة تعرضوا لعمليات إعدام دون رحمة، حيث تعكس تلك الجرائم الدموية سياسات الاحتلال التي تعتمد على القمع والقتل بلا تمييز، مما يضع المجتمع الدولي أمام مسؤولية أخلاقية وقانونية ملحة.
وأكد فتوح أن الاحتلال تجاوز كل الخطوط الحمراء من خلال عدوانه الأخير على خان يونس وعدة مناطق أخرى في قطاع غزة، مستهتراً بالمواثيق والأعراف الدولية، ومنتهكاً حقوق الإنسان بشكل صارخ.
وأشار فتوح إلى "أن الصمت الدولي المشين" تجاه هذه الجرائم يعزز عنجهية الاحتلال ويشجعه على مواصلة انتهاكاته وجرائمه بحق الشعب الفلسطيني.

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