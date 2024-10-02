Wednesday, 02 October 2024 11:27 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


أميركا في حاجة إلى استراتيجية جديدة لتجنب كارثة أكبر في الشرق الأوسط‏

10/2/2024 2:48:49 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) ‏‏‏ترجمة: علاء الدين أبو زينة أندرو بي ميلر*‏ - (فورين أفيرز) 29/9/2024
تحتاج واشنطن إلى القيام بدبلوماسية مكوكية أكثر استباقية تهدف إلى إنهاء الحرب في الأسابيع القليلة المقبلة.‏
* * *
‏بعد مرور ما يقرب من عام على الهجوم العنيف الذي شنته حماس في 7 تشرين الأول (أكتوبر)، وضع تصعيد الحكومة الإسرائيلية المستمر لصراعها مع "حزب الله" في لبنان الشرق الأوسط على شفا حرب إقليمية -حرب يمكن أن تجر الولايات المتحدة إليها بسهولة. وعلى الرغم من أن القادة الإسرائيليين يعتقدون أن العمل العسكري المكثف سيؤدي إلى تراجع الجماعة المسلحة، إلا أن هذا النوع من استراتيجية "التصعيد لخفض التصعيد" نادرًا ما يحقق النتائج المرجوة. وقد ربط "حزب الله" باستمرار وقف هجماته على إسرائيل بوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وما يزال من غير المرجح أن يتغير ذلك في أعقاب مقتل زعيم "حزب الله"، حسن نصر الله، في غارة جوية إسرائيلية يوم الجمعة. وحتى لو تم الإعلان عن وقف لإطلاق النار لمدة 21 يومًا بين إسرائيل و"حزب الله"، كما دعا الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، فإن ذلك لن يغير كثيرًا في الواقع الأساسي: أفضل طريقة لمنع اندلاع حريق إقليمي أكبر هي وقف إطلاق النار في غزة.‏
لسوء الحظ، يبدو أن المفاوضات بين إسرائيل و"حماس" حول حربهما في غزة وصلت إلى طريق مسدود بعد ثلاثة أشهر من اقتراح بايدن إطارًا لوقف إطلاق النار والاتفاق على إعادة الرهائن الإسرائيليين. وقد حرك كلا الطرفين الأهداف، مضيفين شروطًا جديدة، أو طالبوا بتنازلات جديدة. وبعد أسابيع من إظهار التفاؤل، يقال إن مسؤولي إدارة بايدن أصبحوا ‏‏يعترفون‏‏ الآن بأنه "ليس هناك اتفاق وشيك". وأصبحت نافذة التوصل إلى اتفاق تغلق بسرعة قبل موعد الانتخابات الرئاسية الأميركية المقررة في تشرين الثاني (نوفمبر)، وفي هذه المرحلة، سوف يقلل وضع بايدن كـ"بطة عرجاء" من نفوذه الدولي.‏
‏في الوقت نفسه، تستمر تكاليف الحرب في غزة في الارتفاع على أساس يومي. الآن، يتناقص احتمال تأمين عودة آمنة للرهائن الإسرائيليين المتبقين بمرور الوقت. وتستمر الظروف الإنسانية للمدنيين الفلسطينيين في التدهور يومًا بعد يوم وسط الصراع غير المتوقف، ويتعرض المزيد منهم للقتل أو الإصابة في العمليات العسكرية الإسرائيلية. كما أن الضرر الذي يلحق بسمعة الولايات المتحدة، وكذلك إسرائيل، يتزايد باطراد، مع ما يأتي به ذلك من عواقب سلبية على الأولويات العالمية الأخرى التي يتقاسمها كلا البلدين.‏
‏بما أن الوقت هو جوهر الأشياء، فإن على واشنطن إصلاح نهجها الدبلوماسي. وهي في حاجة إلى القيام بدبلوماسية مكوكية أكثر استباقية تهدف إلى إنهاء الحرب في الأسابيع القليلة المقبلة. فقد فشلت الدبلوماسية المضنية والصبورة للإدارة الأميركية وزميليها الوسطاء؛ قطر ومصر، في دفع إسرائيل و"حماس"، وخاصة قادتهما الحرونين، لقطع خط النهاية. وسوف تستطيع الدبلوماسية المكوكية رفيعة المستوى، على الرغم من أنها محفوفة بالمخاطر، أن تركز الضغوط وتضخمها، مما يزيد من احتمال شعور الأطراف بأنها مضطرة إلى اتخاذ قرارات صعبة. وإذا كانت مصحوبة بمصادر أخرى للضغط، فإنها قد تغير قواعد اللعبة. يجب على بايدن أن يعمد على الفور إلى إرسال وزير خارجيته، أنتوني بلينكن، إلى المنطقة للتنقل بين إسرائيل ومصر وقطر لأيام عدة حسب الضرورة لسد جميع الثغرات المتبقية في اتفاق وقف إطلاق النار في غزة. وسوف يتطلب تحقيق هذا الهدف أيضًا أن تكثف واشنطن ضغوطها السياسية والدبلوماسية والعسكرية على رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، وأن تعمل مع الشركاء العرب لعزل "حماس" والضغط على قيادتها السياسية والعسكرية.‏
مخاطر عالية، مكافأة عالية‏
‏حتى هذه اللحظة، كان مدير وكالة الاستخبارات المركزية، بيل بيرنز، يترأس مفاوضات وقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حماس"، التي يتم إجراؤها بوتيرة منخفضة المستوى مع أكبر قدر ممكن من الخصوصية. وبدلاً من فرض القرارات، يفضل الوسطاء الدعوة إلى فترات استراحة والاجتماع مرة أخرى في وقت لاحق لمناقشة الخلافات في ظل ما يأملون أن تكون ظروفًا أفضل. والنظرية الكامنة وراء هذا النهج هي أنه من خلال شراء الوقت والمساحة لمزيد من المناقشة، فإن الفجوات ستضيق بمرور الوقت وتؤدي في النهاية إلى خلق منطقة للاتفاق. وعلى الرغم من أن هذه الأساليب كانت فعالة في العديد من السياقات، فمن الواضح أنها لم تكن كذلك في هذه الحالة.‏
‏على النقيض من ذلك، فإن الدبلوماسية المكوكية، وهي مصطلح صيغ لوصف وساطة وزير الخارجية الأميركي الأسبق، هنري كيسنجر، بين إسرائيل والدول العربية بعد حرب "يوم الغفران" في العام 1973، هي دبلوماسية عالية المخاطر ورفيعة المستوى. وهي تنطوي على قيام مسؤول أميركي رفيع المستوى بالسفر بين العواصم -"بحركة مكوكية" بين المتحاربين الذين لا يتحدثون مباشرة مع بعضهم بعضا- للتفاوض مباشرة مع الأطراف حتى يتم سد الفجوات النهائية، وأن يتوقف أحيانًا مرات عدة في كل بلد خلال رحلة واحدة. وقد تم تصميم هذا الشكل من الدبلوماسية لإجبار المتحاربين على الاختيار بين تقديم تنازلات صعبة وقول لا لمسؤول أميركي على مستوى وزير، مع ما ينطوي عليه الرفض من عواقب سلبية واضحة.‏
خلال الرحلات المكوكية، يسعى الوسيط إلى زيادة الضغط إلى أقصى حد وحرمان الأطراف من الوقت للمماطلة، أو تأجيل القرارات، أو خذلان الوسطاء بلطف. وسوف يحاول المسؤولون الأميركيون الذين يقومون بدبلوماسية مكوكية البقاء على الطريق والحفاظ على الضغط مهما استغرق الأمر من وقت لوضع اللمسات الأخيرة على اتفاق. وفي إحدى الحالات، أمضى كيسنجر ‏‏35 يوماً متتالياً في الشرق الأوسط‏‏. وفي أوقات أخرى، أجرى المبعوثون الأميركيون جولات عدة من الرحلات المكوكية قبل الحصول على نتائج.‏
‏كانت الدبلوماسية المكوكية أكثر فعالية عندما كانت مصحوبة بعواقب واضحة لعدم الامتثال. وفي هذه الحالات، يقوم الوسيط بإلقاء اللوم علنًا عن فشل المحادثات على الطرف أو الأطراف المتعنتة. هذا ما أشار إليه جيمس بيكر، الممارس الناجح للدبلوماسية المكوكية كوزير للخارجية في إدارة جورج بوش الأب، بـ"ترك القط الميت" على عتبة الجانب المخطئ. وعندما يتم استكمال التسمية والتشهير بتهديدات أخرى -العقوبات، وحجب شحنات الأسلحة، واحتمال أن يقوم أحد المتحاربين بتوسيع عملياته- كان من الممكن تغيير حسابات القادة الأجانب.‏
باستخدام هذه الأساليب، توسط كيسنجر في اتفاقيتي فك ارتباط بين إسرائيل ومصر وواحدة بين إسرائيل وسورية من العام 1974 إلى العام 1975. وفي وقت لاحق، أبرم الرئيس السابق جيمي كارتر معاهدة السلام للعام 1979 بين إسرائيل ومصر من خلال رحلات مكوكية بين القدس والقاهرة، ونجح بيكر في تنظيم "مؤتمر مدريد للسلام" في العام 1991 حول الصراع العربي الإسرائيلي خلال رحلات إقليمية عدة.‏
‏حتى نكون واضحين، فإن الدبلوماسية المكوكية ليست الحلال النهائي للعقد. الدبلوماسية المكوكية لا تنجح دائمًا. وقد انخرطت إدارتا الرئيس رونالد ريغان والرئيس بيل كلينتون في دبلوماسية مكوكية من نوع ما، مع نتائج متفاوتة بالتأكيد. كما أن الولايات المتحدة تتكبد تكلفة أكبر لسمعتها عندما تفشل الدبلوماسية المكوكية.‏
‏ثمة أيضًا خطر أن يكون أحد الأطراف أقل استعدادا لتقديم تنازلات بشأن موقف ما بعد أن يكون قد اتخذ موقفاً علنياً جداً في معارضة الولايات المتحدة، جاعلاً القضية مسألة فخر وشرف. وغالبًا ما تكون الجهات الفاعلة غير الحكومية، وخاصة الجماعات الإرهابية، أقل حساسية للتسمية والتشهير من الدول القومية، على الرغم من أن دبلوماسية بيكر المكوكية عملت مع "منظمة التحرير الفلسطينية" قبل أن تعترف بها إسرائيل كممثل شرعي للشعب الفلسطيني في اتفاقات أوسلو. وفي الصراع الحالي، سيكون من شأن عدم إمكانية الوصول إلى زعيم "حماس"، يحيى السنوار، الذي سيكون صانع القرار النهائي بشأن أي اتفاق، وحدود التأثير الأميركي المباشر على "حماس"، أن تجعل هذه المهمة أكثر صعوبة.‏
‏مسألة إرادة‏
‏مع ذلك، تشكل الدبلوماسية المكوكية أفضل فرصة للولايات المتحدة وشركائها الإقليميين لإنهاء الحرب في غزة على المدى القريب، وبالتالي توفير مسار لخفض التصعيد الإقليمي. وليست النقاط الشائكة التي يجري الحديث عنها في المحادثات الحالية -عدد السجناء الفلسطينيين الذين سيتم إطلاق سراحهم والسيطرة على الحدود بين غزة ومصر- مستعصية على الحل. إن القضايا الكمية، مثل عدد السجناء الفلسطينيين الذين سيتم إطلاق سراحهم، تظل أكثر قابلية للتنازل من الخيارات الثنائية بين نقيضين متطرفين. وبالنسبة لما يسمى بممر فيلادلفيا على طول الحدود بين غزة ومصر، ‏‏ورد أن‏‏ وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، تحدى ادعاء رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بأن الجيش الإسرائيلي لا يمكنه الانسحاب من دون تعريض الأمن الإسرائيلي للخطر.‏
إن ‏العائق الرئيسي أمام التوصل إلى اتفاق بين إسرائيل و"حماس" هو، كما قال بيرنز علنًا، "مسألة إرادة سياسية"، وليس غياب الصيغ الذكية لسد الفجوات. وسيكون الضغط السياسي الذي يمكن أن يولده بلينكن من خلال القيام برحلات مكوكية بين مصر وإسرائيل وقطر هو بالضبط ما نحتاجه إذا كان للولايات المتحدة أي أمل في كسر الجمود. ومع عدم وجود المزيد من الانتخابات المتبقية لخوضها، فإن بايدن في وضع أفضل لاستيعاب التكاليف السياسية للدبلوماسية المكوكية الفاشلة من أي من خلفائه المحتملين.‏
‏ليست الدبلوماسية المكوكية مهمة لضعاف القلوب. سوف يتعين على بلينكن إقناع نتنياهو بأن لديه ما يخسره من معارضة الولايات المتحدة. وفي هذا السياق، يمكن لإدارة بايدن أن تهدد بوصف نتنياهو علنًا بأنه يشكل خطرًا على الشراكة بين الولايات المتحدة وإسرائيل، أو أن تعبّر بوضوح في خطاب رئيسي عن فقدان الثقة في طريقة تعامله مع الحرب. وعلى الرغم من تراجع شعبية بايدن في إسرائيل منذ بداية العام 2024، إلا أن 57 في المائة من الإسرائيليين بشكل عام و66 في المائة من الإسرائيليين اليهود ‏‏يعبرون عن ثقتهم‏‏ في الرئيس الأميركي، مما يشير إلى أن التوبيخ العلني لنتنياهو المثير للانقسام يمكن أن يؤثر على مواقف المسؤولين والمدنيين الإسرائيليين.‏
‏وثمة خيار آخر يتمثل في استخدام ‏‏الأمر التنفيذي رقم 14115‏‏، الذي أصدره بايدن في شباط (فبراير)، والقاضي بفرض عقوبات على الوزراء المتطرفين في الحكومة الإسرائيلية، مثل وزير المالية بتسلئيل سموتريتش ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، اللذين يؤججان عدم الاستقرار في الضفة الغربية. ويغلب أن تزيد العقوبات الأميركية من جاذبية الوزراء في أقصى اليمين، لكن وصمة العار المتمثلة في تصنيف أقرب حليف لإسرائيل لهم يمكن أن تولد أيضًا المزيد من الضغط على الحكومة.‏
‏كانت الإدارة الأميركية قد ‏‏علقت بالفعل تسليم قنابل زنة 2.000 رطل‏‏ إلى إسرائيل احتجاجًا على العمليات العسكرية في مدينة رفح في غزة. وإذا لزم مثل ذلك للتوصل إلى اتفاق، على بايدن وبلينكن التهديد بحجب أنظمة الأسلحة الإضافية التي استُخدمت في إسقاط ضحايا مدنيين في غزة في ما اعتبر غير ضروري لأمن إسرائيل، مثل ‏‏قذائف الفوسفور الأبيض‏‏. ومن الممكن تحقيق توازن بين تلبية المتطلبات الأمنية الإسرائيلية وتوضيح أن الولايات المتحدة لن تدعم إلى أجل غير مسمى حربًا تتسبب في سقوط الكثير من الضحايا المدنيين وتنتج عوائد أمنية متناقصة في أحسن الأحوال. وليست هذه التهديدات غير مسبوقة في العلاقات بين الولايات المتحدة وإسرائيل. في الماضي، تم توظيفها بانتظام. وكان كل رئيس أميركي منذ ليندون جونسون، باستثناء كلينتون ودونالد ترامب -أي تسع من الإدارات الإحدى عشرة الماضية- قد هدد بحجب، أو حجب فعلياً، أنظمة الأسلحة أو غيرها من المساعدات من أجل التأثير على السياسة الإسرائيلية.‏
‏الضغط بالوكالة‏
‏بما أن الدبلوماسيين الأميركيين لا يتفاعلون مباشرة مع قادة "حماس"، سيتعين على واشنطن العمل مع الوسطاء العرب لتكثيف الضغط على السنوار. وقد مارست العديد من الدول العربية ضغوطًا على "حماس"، لكنّ هناك الكثير الذي يمكنها القيام به، وخاصة بشكل معلن. من خلال إظهار استعدادها للضغط على إسرائيل، ستكون الإدارة في وضع أقوى لمطالبة شركائنا الإقليميين الآخرين بالضغط على "حماس". وبشكل حاسم، يجب على الولايات المتحدة ومصر وقطر الإصرار على أن يفوض زعيم "حماس" سلطة التفاوض إلى شخص خارج غزة لتسهيل عمليات الدبلوماسية المكوكية الأميركية.‏
‏سيكون من شأن تمكين مسؤول من "حماس" موجود في الدوحة أو القاهرة أن يسمح لبلينكن بالحصول على تعليقات وإجابات موثوقة في الوقت الفعلي من "حماس" عبر قطر ومصر. ومن المسلم به أن هذا يظل شكلاً تفاوضياً معقداً يشمل مبعوثين أميركيين يقومون برحلات مكوكية بين المسؤولين الإسرائيليين ونظرائهم المصريين والقطريين، الذين يقومون هم أنفسهم بتحركات مكوكية بين "حماس" وإسرائيل والولايات المتحدة. ومع ذلك، لن يكون الأمر أكثر تعقيدًا من رحلات بيكر المكوكية بين إسرائيل والأردن ومنظمة التحرير الفلسطينية (الأخيرة من خلال "وفد استشاري" غير رسمي) في أوائل تسعينيات القرن العشرين.‏
‏بالإضافة إلى إقناع الدول العربية بتبني موقف أكثر شدة على الفور بشأن فرض عقوبات على "حماس"، يجب على إدارة بايدن أن تدفعها إلى التنديد علنًا بدور السنوار المعرقل في المحادثات. ويبدو أن قادة "حماس" الآخرين أكثر استعدادًا للتفاوض، ويمكن أن يؤدي انتقاد العرب للسنوار إلى تقوية موقفهم. وهذا مهم بشكل خاص، بالنظر إلى أن قتل إسرائيل لإسماعيل هنية -الذي كان يدعو إلى وقف إطلاق النار حتى مع إدانته بارتكاب أعمال إرهابية- ربما يكون قد أضعف مؤيدين آخرين للتفاوض داخل "حماس". سيكون من الصعب للغاية إقناع الدول العربية بأن أعضاء "حماس" ‏‏المتهمين بأدوار في قتل أميركيين‏‏ يجب أخذهم إلى حجز الولايات المتحدة، لكن على إدارة بايدن التزاماً استراتيجياً وقانونياً وأخلاقياً بالمحاولة.‏
‏وعلى الرغم من أن إسرائيل ومصر تختلفان حول مدى اتساع الأنفاق بين غزة ومصر، إلا أنه لا يمكن إنكار أن "حماس" قد هربت الأسلحة عبر هذا الطريق. ويجب أن يكون تعاون أوثق بين الولايات المتحدة ومصر وإسرائيل بشأن إغلاق تلك الشبكات وتحسين مراقبة ساحل غزة على البحر الأبيض المتوسط جزءًا من هذه المعادلة. وعلى مصر أيضًا الانضمام إلى قطر في التهديد بمنع مسؤولي "حماس" من الوصول إلى أراضيها وطردهم منها.‏
‏كل هذا عبء ثقيل، ويمكن أن تفشل الولايات المتحدة حتى لو تم تنفيذ هذا النهج على أكمل وجه. ومع ذلك، وبالنظر إلى المخاطر، يجب على الإدارة الأميركية استخدام كل أداة تحت تصرفها. إن حياة الإسرائيليين والفلسطينيين واللبنانيين والأميركيين تعتمد، حرفياً، على ذلك.‏

*أندرو ب. ميلر Andrew P. Miller: زميل رفيع في "مركز التقدم الأميركي"، شغل منصب نائب مساعد وزير الخارجية للشؤون الإسرائيلية الفلسطينية من كانون الأول (ديسمبر) 2022 إلى حزيران (يونيو) 2024.‏
*نشر هذا المقال تحت عنوان: America Needs a New Strategy to Avert Even Greater Catastrophe in the Middle East

MENAFN02102024000072011014ID1108740540

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث