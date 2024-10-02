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إيران أخطأت في حساباتها

10/2/2024 2:48:49 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) يديعوت أحرونوت بقلم: رونين بيرغمان

على طول الأيام التي انقضت منذ اغتيال حسن نصر الله، نشرت مصادر عن الرئيس الإيراني، تلميحات وتصريحات حادة بأن إيران تعد العدة في حال اشتعال حرب شاملة وليس لها نية للرد. وقالت هذه المصادر إنه رغم الكارثة الجسيمة التي وقعت على رأس الجمهورية الإسلامية مع الرحيل قبل الأوان للرجل الذي وصف في الوثائق الداخلية لدائرة البحوث في شعبة الاستخبارات كالإيراني الثاني في أهميته، ترى إيران جيدا الضعف الذي أحدثته ضربات إسرائيل بمحور المقاومة كله، وفي هذا الوضع لا تعتزم إدخال نفسها أيضا الى نطاق الخطر. هذا وأكثر قالت مصادر إيران إنه ينبغي إعادة النظر في كل المفهوم الذي في أساسه دعم يمتد لعقود لإقامة ميليشيات ومنظمات مقاومة في كل أرجاء الشرق الأوسط، وثبت الآن على الأقل بأنه إشكالي من ناحية طهران.
الهجوم المكثف، أول من أمس، يقف على نقيض تام مع كل هذه الأقوال وفي تضارب مع الشكل الذي رأى فيه محللون راسخون إيران حتى قبل دقائق تماما من إطلاق النار. ما يزال يتبقى الاستيضاح هل كان هذا تضليلا مقصودا أم عكسا حقيقيا لتردد شديد في النظام وتعبيرا عن أنه ليس فقط في إسرائيل يوجد حكام متذبذون. مهما يكن من أمر، فإن أجهزة الاستخبارات الأميركية لم تتفاجأ. وكان فهم بأنه سيتعين على إسرائيل أن تدافع عن نفسها ضد رشقة صواريخ أكبر مع إمكانيات فتك أعلى من إيران وأنها ستضطر مرة أخرى الى ائتلاف دولي في مركزه الولايات المتحدة -وهذه المرة يحتمل جدا أن تحتاجه في الدفاع وفي الهجوم أيضا.
المعلومة الدقيقة التي جلبتها شعبة الاستخبارات "أمان" وفي مركزها وحدة 8200 عطلت بقدر كبير التأثير الذي كان للهجوم الشديد. مع انتهاء التفجيرات، ينبغي القول إن الحديث يدور أساسا عن الوجه الرمزي وبقدر أقل عن ضرر حقيقي، وعن الموضوع الرمزي هذا، قررت إسرائيل عمليا مسبقا بأنه لا نية لها لأن تواجه الصواريخ مثلما فعلت في الهجوم الإيراني في 14 نيسان (أبريل) الماضي.
في عالم الرموز، كان للهجوم الإيراني في حينه نوع ما من التبرير بعد أن هاجمت إسرائيل مبنى مجاورا للسفارة الإيرانية في دمشق وقتلت هناك جنرالا إيرانيا بالبزة العسكرية. لكن، أول من أمس، فتحت إيران عمليا حربا ضد إسرائيل، من دون أن تستفزها هذه بشكل يسمى في قوانين الحرب Unprovoked (بلا استفزاز). إن حقيقة أن إسرائيل هاجمت خندقا عسكريا لمنظمة توصف كمنظمة (مقاومة) من قبل معظم دول الغرب وأن دماء مواطنين من هذه الدول (وليس فقط إسرائيليون) تتلطخ بها يدا زعيم الحركة الذي جلس في خندقه الى جانب جنرال إيراني جاء ليصب الماء على يديه -لا يمكنها أن تشكل علة بأي مستوى قانوني وأخلاقي.
لقد توصل الإيرانيون الى الاستنتاج، هكذا حسب مصادر في طهران بأنهم أخطأوا في عدم الرد على اغتيال هنية ولم يردوا بقوة كافية ربما على اغتيال مهداوي الذي أدى الى هجوم 14 نيسان (أبريل). وقد بحثوا عن صيغة تسمح لهم أيضا بأن يخرجوا بشرف من الحدث والتأكد أيضا من ألا تتدخل الولايات المتحدة بعد ذلك وكذا يؤدي إلى رد إسرائيلي معتدل جدا، إذا كان سيكون ردا كهذا يتمكن الطرفان بعده من إنهاء الجولة.
يبدو أن الإيرانيين أخطأوا بالمستوى، بالقوة وبالعمق -وحدها جملة أخطاء نصر الله في الأشهر ما قبل موته تتجاوزه- ولم يفهموا المزاج والحرارة الساخنة في القيادة الإسرائيلية. كما أنهم فوتوا تماما حاجة الولايات المتحدة، التي أوقفت إسرائيل في المرة السابقة ومنعتها من الهجوم بكل القوة، للوقوف الى جانبها هذه المرة. والآن يتبقى أن نستوضح الى أين تتجه إسرائيل. فهل تريد أن تلقن الإيرانيين درسا أم تحاول إسقاط النظام.

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