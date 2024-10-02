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قطيشات والحصري: ننطلق من تطور الطائرة الأردنية نحو منتخبات قادرة على الإنجاز

10/2/2024 2:48:45 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) مصطفى بالو عمان- اتفق نائب رئيسة اتحاد الكرة الطائرة جهاد قطيشات، والمدير الفني الجديد للمنتخبات الوطنية المصري حسن الحصري، على أن خطة العمل تنطلق من التطور الملحوظ في حراك المشاركات الخارجية واستضافة البطولات، مشيرين إلى توفر أدوات النجاح حيث المواهب والخامات وتخصيص صالة قصر الرياضية لأنشطة الاتحاد، واستثمار تلك الأمور ضمن رؤية بعيدة المدى بتوجيهات رئيسة الاتحاد سمو الأميرة آية بنت فيصل، كلها تقود إلى تقديم منتخبات وطنية قادرة على التحليق فوق منصات التتويج العربية والإقليمية والقارية.
وأجاب قطيشات الذي نقل تحيات رئيسة اتحاد الكرة الطائرة سمو الأميرة آية إلى الحضور في المؤتمر الصحفي، الذي عقد في قاعة المرحوم عبدالله أبونوار أمس، ردا على استفسارات“الغد”:“ننتظر الموافقات الرسمية من أمانة عمان، على طلبنا تخصيص قطعة أرض لاتحاد الكرة الطائرة، بوجود مستثمر جاهز لتمويل إنشاء منشأة رياضية متكاملة، تخدم الأندية خاصة، وتدريبات المنتخبات الوطنية أسوة باتحادات رياضية أخرى، والتي نعتبرها أهم الخطوات لإنجاز خطة التطوير الشاملة وتوفير أهم أدوات النجاح والإنجازات”. وتابع:“لدينا كتاب رسمي من وزارة الشباب على تخصيص قصر الرياضة بنسبة كبيرة لاتحاد الكرة الطائرة، وجديدنا اليوم تم تدشين صالة خاصة للتدريبات البدنية“الجيم” فيها، تخدم تدريبات أندية اللعبة باعتبارها ركيزة العمل، والمنتخبات الوطنية.
ورد الحصري القادم بسيرة ومسيرة تدريبية عالمية على أسئلة“الغد”:“لدي المعلومات الكافية عن حراك وتطور وحماس وطموح منظومة الرياضة الأردنية، في ظل دعم اللجنة الأولمبية برئاسة سمو الأمير فيصل بن الحسين، الذي وفر حصيلة إنجازات للرياضة الأردنية على المستوى الفردي والجماعي، والملموس في اتحاد الكرة الطائرة والذي كان أهم العوامل التي دفعتني لقبول المهمة الفنية”.
وأضاف:“لكن الحديث عما ينقص الطائرة الأردنية خاصة الذكور للإنجاز في المشاركات الخارجية، سأجيب عليه على أرض الواقع بعد مباشرتي مهمة العمل، والتي تنطلق اليوم الخميس من خلال تدريب المنتخب الوطني للرجال، وستكون خطة العمل وأدواتها الفنية خاضعة أيضا للتقييم، لأن النجاح بالتأكيد وليد العمل الجماعي، لكن لدي تفاؤل كبير بالنجاح في ظل ما شاهدته من اهتمام وحرص اتحاد اللعبة”.

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