قطيشات والحصري: ننطلق من تطور الطائرة الأردنية نحو منتخبات قادرة على الإنجاز

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
مصطفى بالو
عمان- اتفق نائب رئيسة اتحاد الكرة الطائرة جهاد قطيشات، والمدير الفني الجديد للمنتخبات الوطنية المصري حسن الحصري، على أن خطة العمل تنطلق من التطور الملحوظ في حراك المشاركات الخارجية واستضافة البطولات، مشيرين إلى توفر أدوات النجاح حيث المواهب والخامات وتخصيص صالة قصر الرياضية لأنشطة الاتحاد، واستثمار تلك الأمور ضمن رؤية بعيدة المدى بتوجيهات رئيسة الاتحاد سمو الأميرة آية بنت فيصل، كلها تقود إلى تقديم منتخبات وطنية قادرة على التحليق فوق منصات التتويج العربية والإقليمية والقارية.
وأجاب قطيشات الذي نقل
تحيات رئيسة اتحاد الكرة الطائرة سمو الأميرة آية إلى الحضور في المؤتمر الصحفي، الذي عقد في قاعة المرحوم عبدالله أبونوار أمس، ردا على استفسارات“الغد”:“ننتظر الموافقات الرسمية من أمانة عمان، على طلبنا تخصيص قطعة أرض لاتحاد الكرة الطائرة، بوجود مستثمر جاهز لتمويل إنشاء منشأة رياضية متكاملة، تخدم الأندية خاصة، وتدريبات المنتخبات الوطنية أسوة باتحادات رياضية أخرى، والتي نعتبرها أهم الخطوات لإنجاز خطة التطوير الشاملة وتوفير أهم أدوات النجاح والإنجازات”. وتابع:“لدينا كتاب رسمي من وزارة الشباب على تخصيص قصر الرياضة بنسبة كبيرة لاتحاد الكرة الطائرة، وجديدنا اليوم تم تدشين صالة خاصة للتدريبات البدنية“الجيم” فيها، تخدم تدريبات أندية اللعبة باعتبارها ركيزة العمل، والمنتخبات الوطنية.
ورد الحصري القادم بسيرة ومسيرة تدريبية عالمية على أسئلة“الغد”:“لدي المعلومات الكافية عن حراك وتطور وحماس وطموح منظومة الرياضة الأردنية، في ظل دعم اللجنة الأولمبية برئاسة سمو الأمير فيصل بن الحسين، الذي وفر حصيلة إنجازات للرياضة الأردنية على المستوى الفردي والجماعي، والملموس في اتحاد الكرة الطائرة والذي كان أهم العوامل التي دفعتني لقبول المهمة الفنية”.
وأضاف:“لكن الحديث عما ينقص الطائرة الأردنية خاصة الذكور للإنجاز في المشاركات الخارجية، سأجيب عليه على أرض الواقع بعد مباشرتي مهمة العمل، والتي تنطلق اليوم الخميس من خلال تدريب المنتخب الوطني للرجال، وستكون خطة العمل وأدواتها الفنية خاضعة أيضا للتقييم، لأن النجاح بالتأكيد وليد العمل الجماعي، لكن لدي تفاؤل كبير بالنجاح في ظل ما شاهدته من اهتمام وحرص اتحاد اللعبة”.
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