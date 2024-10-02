الشلول: معالجة 420 مراجعا في يوم طبي مجاني للمقاصد بالعقبة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أقام مستشفى المقاصد الخيرية التابع لصندوق زكاة وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، يوما طبيا مجانيا في محافظة العقبة.
وقال مدير عام المستشفى الدكتور بسام الشلول أن فريقا ضم مختلف التخصصات الطبية شارك في اليوم الطبي المجاني الذي أقيم ضمن منتديات الوعظ والإرشاد التي تقام تحت رعاية وزير
الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة بمختلف محافظات المملكة.
وأضاف الشلول أنه تم إجراء الفحوصات المخبرية للمراجعين وصرف الأدوية والعلاجات المجانية لهم، كما أجري فحص للسمع بالتعاون مع مركز الخبراء للسمعيات، لافتا إلى أن عدد المرضى الذين استفادوا من اليوم الطبي 420 مريض.
وبين الشلول أن فعاليات اليوم الطبي شملت تقديم التوعية الطبية للسيدات للكشف المبكر عن سرطان الثدي، واستخدام جهاز الأمواج فوق الصوتية (الترساوند) لفحص السيدات الحوامل.
ولفت الى أن هذا النشاط الطبي يأتي ضمن خطة المستشفى بتقديم الخدمات الطبية المجانية للمجتمعات المحلية بدعم من صندوق الزكاة، مشيرا إلى أن المستشفى نفذ 88 يوما طبيا مجانيا في مختلف محافظات المملكة منذ العام 2018 حتى اليوم، تم خلالها معالجة ما يزيد عن 34 الف مريض.
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