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الشلول: معالجة 420 مراجعا في يوم طبي مجاني للمقاصد بالعقبة

10/2/2024 2:46:28 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أقام مستشفى المقاصد الخيرية التابع لصندوق زكاة وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، يوما طبيا مجانيا في محافظة العقبة.
وقال مدير عام المستشفى الدكتور بسام الشلول أن فريقا ضم مختلف التخصصات الطبية شارك في اليوم الطبي المجاني الذي أقيم ضمن منتديات الوعظ والإرشاد التي تقام تحت رعاية وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة بمختلف محافظات المملكة.

وأضاف الشلول أنه تم إجراء الفحوصات المخبرية للمراجعين وصرف الأدوية والعلاجات المجانية لهم، كما أجري فحص للسمع بالتعاون مع مركز الخبراء للسمعيات، لافتا إلى أن عدد المرضى الذين استفادوا من اليوم الطبي 420 مريض.

وبين الشلول أن فعاليات اليوم الطبي شملت تقديم التوعية الطبية للسيدات للكشف المبكر عن سرطان الثدي، واستخدام جهاز الأمواج فوق الصوتية (الترساوند) لفحص السيدات الحوامل.

ولفت الى أن هذا النشاط الطبي يأتي ضمن خطة المستشفى بتقديم الخدمات الطبية المجانية للمجتمعات المحلية بدعم من صندوق الزكاة، مشيرا إلى أن المستشفى نفذ 88 يوما طبيا مجانيا في مختلف محافظات المملكة منذ العام 2018 حتى اليوم، تم خلالها معالجة ما يزيد عن 34 الف مريض.




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