زيارة حسان للمفرق.. توسعة مصنع في مغير السرحان لخلق 250 فرصة عمل

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
قام رئيس الوزراء جعفر حسان بجولة تفقدية لمشاريع تنموية في بلدية السرحان بمحافظة المفرق، في إطار تعزيز التنمية المحلية وتحفيز الاقتصاد، رافقه خلالها وزير الإدارة المحلية وليد المصري، ووزير الزراعة خالد الحنيفات، ومحافظ المفرق فراس أبو الغنم، بالإضافة إلى رئيس بلدية السرحان علي عفن السرحان.
شملت الجولة زيارة مشروع البيوت البلاستيكية في سما السرحان، الذي يُعد من المشاريع الزراعية الواعدة. حيث أصدر رئيس الوزراء توجيهاته بإنشاء جمعية زراعية لدعم المشروع، بالتنسيق مع وزارة الزراعة، وتقديم الدعم المالي اللازم لتعزيز استدامته.
كما تضمنت الزيارة مصنع "حرفة الإبرة" في مغير السرحان، حيث أعلن رئيس الوزراء عن تخصيص 200 ألف دينار لتوسعة هنجر البلدية الصناعي، مما سيسهم في رفع الطاقة الاستيعابية للمصنع من 250 إلى 500 عامل.
وتأتي هذه الخطوة بهدف خلق فرص عمل جديدة لأبناء المنطقة، والحد من معدلات الفقر والبطالة، وتعزيز دور الصناعة المحلية في دعم الاقتصاد الوطني.
MENAFN02102024000072011014ID1108740531
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.