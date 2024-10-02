زيارة حسان للمفرق.. توسعة مصنع في مغير السرحان لخلق 250 فرصة عمل



شملت الجولة زيارة مشروع البيوت البلاستيكية في سما السرحان، الذي يُعد من المشاريع الزراعية الواعدة. حيث أصدر رئيس الوزراء توجيهاته بإنشاء جمعية زراعية لدعم المشروع، بالتنسيق مع وزارة الزراعة، وتقديم الدعم المالي اللازم لتعزيز استدامته.



كما تضمنت الزيارة مصنع "حرفة الإبرة" في مغير السرحان، حيث أعلن رئيس الوزراء عن تخصيص 200 ألف دينار لتوسعة هنجر البلدية الصناعي، مما سيسهم في رفع الطاقة الاستيعابية للمصنع من 250 إلى 500 عامل.

وتأتي هذه الخطوة بهدف خلق فرص عمل جديدة لأبناء المنطقة، والحد من معدلات الفقر والبطالة، وتعزيز دور الصناعة المحلية في دعم الاقتصاد الوطني.