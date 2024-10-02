350 طنا الإنتاج المتوقع لزيت الزيتون في الطفيلة



وأشار إلى أن ارتفاع أو انخفاض كميات إنتاج الزيتون في الموسم تتفاوت بين محافظة وأخرى استنادا لكميات هطول الأمطار، متوقعا أن تتأثر المساحات البعلية المزروعة بالزيتون، خاصة أشجار الزيتون المعمر، جراء جفاف عيون المياه، وموجات الحر خلال فصل الصيف وتراجع معدلات الأمطار التي تؤدي إلى انخفاض منسوب عيون المياه المغذية.

وأضاف أن حشرة الزيتون القطنية (البسيلا) والتي ساعد في انتشارها ارتفاع الحرارة صيفا، كان لها دور بإعاقة عمليات تلقيح الأزهار.



وأعرب عدد من مالكي مزارع الزيتون عن مخاوفهم من تأثير ظاهرة التصحر وتدهور مصادر المياه في المحافظة، على الزيتون المعمر في قرى (عيمة والعين البيضاء) وغيرها.



وأكدوا أن مساحات واسعة من بساتين الزيتون المعمر تتعرض لخطر الجفاف، جراء انخفاض منسوب الينابيع التي تروي البساتين واختفاء ينابيع أخرى جراء تدني معدلات الأمطار السنوية، داعين إلى صيانة الينابيع واستغلال الفاقد من مياهها الذي يذهب هدرا بين الشعاب والأودية للاستفادة منها بري الأشجار، إضافة إلى إقامة سدود مائية ومشروعات للحصاد المائي كمشروع سد الولادات، الذي أعدت دراسات تنفيذه، قبل تجميده لعدم وجود مخصصات مالية.