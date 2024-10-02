مصممو الأزياء من الشرق الأوسط يسطعون في سماء Moscow Fashion Week

MENAFN - AETOSWire) حققت الموضة والأزياء في الشرق الأوسط نجاحاً ساحقاً وشهرة مدوية في جميع أنحاء العالم، ومن المتوقع أن يشكل Moscow Week منصة أساسية لتسليط الضوء على المواهب الصاعدة في المنطقة، انطلاقاً من مكانته كبيئة مسرّعة للعلامات التجارية الناشئة. يتميز الحدث، المقرر عقده في الفترة من 4 إلى 9 أكتوبر، بمشاركة أكثر من 120 مصمّماً، أبرزهم العلامة التجارية الإماراتية الشهيرة ANGELO ESTERA. تشتهر العلامة التجارية بتصميم الملابس الفاخرة لأفراد العائلة المالكة والمشاهير، وستستعرض مجموعتها الأخيرة إلى جانب نخبة متنوعة من المصمّمين الموهوبين.

تحمل مجموعة ANGELO ESTERA عنوان "Elysian Blooms"، وتجسّد جوهر الأسلوب الإماراتي من خلال عناصر عدة، مثل التطريزات الدقيقة والأقمشة الفاخرة والخياطة الرائعة. هذا ويعتبر المصمّم أن Moscow Fashion Week يمثّل منصة أساسية لتعزيز حضور العلامات التجارية على الساحة العالمية. وقال أنجيلو إستيرا ANGELO ESTERA في هذا السياق: "تعدّ المشاركة في Moscow Fashion Week فرصة هامة للغاية، إذ تتيح لنا استعراض علامتنا التجارية وتقديمها إلى سوق مصممي الأزياء الفاخرة في روسيا."

يعدّ Moscow Fashion Week منبراً للتعريف بالعلامات التجارية الناشئة، يتيح للمصمّمين التواصل وإنشاء العلاقات مع مجتمع الأزياء العالمي وترك بصمتهم على الساحة العالمية. هذا وسيسلّط الحدث الضوء هذا العام على الاتجاه المتنامي "للموضة المحتشمة أو المتواضعة"، الذي اكتسب عدداً كبيراً من الأتباع في روسيا. من أبرز الأسماء في فعالية هذا العام، SPONTA، وهي علامة تجارية شابة، ستستعرض مجموعة من الأزياء التي تمزج بين الأسلوب المعاصر مع الحرفية التقليدية، تدمج نقوشاً وزخرفات وطنية، مستوحاة من الإرث الوطني للمصمّم. كذلك، ستستعرض ZUHAT، وهي من العلامات التجارية المشاركة بانتظام في أسبوع الموضة، مجموعة فريدة من الأزياء، تشكل مزيجاً بين التطريزات التقليدية التي تشتهر بها منطقة "كايتاغ" وبين اللمسات الحديثة لاتجاهات الموضة. ومن داغستان الروسية، تطلّ العلامة التجارية Measure، لتقدم تصاميماً تربط التقاليد المحلية باتجاهات الموضة المعاصرة.

تجدر الإشارة إلى أن Moscow Fashion Week يقام بالتزامن مع قمة BRICS+ Fashion Summit، وهي حدث عالمي يجمع رواد الصناعة من أكثر من 100 دولة. تستضيف القمة مجموعة من أبرز مصمّمي الأزياء من الشرق الأوسط، حيث يستعرضون مواهبهم الفريدة وحرفيتهم العالية. وتضمّ قائمة المشاركين، مصمّمة الأزياء الأردنية إيمان الأحمد، التي تقدّم أجمل التطريزات التقليدية، والعلامة التجارية PAZ-Cairo من مصر، التي ستستعرض أجمل تصاميم القفطان المعاصرة، المصمّمة باستخدام تقنيات حرفية تقليدية متميزة، وعلامة aadima من قطر، التي ستسلّط الضوء على الحرفية الفنية الدقيقة "للموضة المحتشمة".

سيكون Moscow Fashion Week حدثاً يحتفي بقطاع صناعة الأزياء العالمي، ويسلّط الضوء على المواهب المتنوعة والإرث الثقافي الغني للمصمّمين من منطقة الشرق الأوسط وخارجه.