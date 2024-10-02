مصممو الأزياء من الشرق الأوسط يسطعون في سماء Moscow Fashion Week

(MENAFN
- AETOSWire) حققت الموضة والأزياء في الشرق الأوسط نجاحاً ساحقاً وشهرة مدوية في جميع أنحاء العالم، ومن المتوقع أن يشكل Moscow fashion
Week منصة أساسية لتسليط الضوء على المواهب الصاعدة في المنطقة، انطلاقاً من مكانته كبيئة مسرّعة للعلامات التجارية الناشئة. يتميز الحدث، المقرر عقده في الفترة من 4 إلى 9 أكتوبر، بمشاركة أكثر من 120 مصمّماً، أبرزهم العلامة التجارية الإماراتية الشهيرة ANGELO ESTERA. تشتهر العلامة التجارية بتصميم الملابس الفاخرة لأفراد العائلة المالكة والمشاهير، وستستعرض مجموعتها الأخيرة إلى جانب نخبة متنوعة من المصمّمين الموهوبين.
تحمل مجموعة ANGELO ESTERA عنوان "Elysian Blooms"، وتجسّد جوهر الأسلوب الإماراتي من خلال عناصر عدة، مثل التطريزات الدقيقة والأقمشة الفاخرة والخياطة الرائعة. هذا ويعتبر المصمّم أن Moscow Fashion Week يمثّل منصة أساسية لتعزيز حضور العلامات التجارية على الساحة العالمية. وقال أنجيلو إستيرا ANGELO ESTERA في هذا السياق: "تعدّ المشاركة في Moscow Fashion Week فرصة هامة للغاية، إذ تتيح لنا استعراض علامتنا التجارية وتقديمها إلى سوق مصممي الأزياء الفاخرة في روسيا."
يعدّ Moscow Fashion Week منبراً للتعريف بالعلامات التجارية الناشئة، يتيح للمصمّمين التواصل وإنشاء العلاقات مع مجتمع الأزياء العالمي وترك بصمتهم على الساحة العالمية. هذا وسيسلّط الحدث الضوء هذا العام على الاتجاه المتنامي "للموضة المحتشمة أو المتواضعة"، الذي اكتسب عدداً كبيراً من الأتباع في روسيا. من أبرز الأسماء في فعالية هذا العام، SPONTA، وهي علامة تجارية شابة، ستستعرض مجموعة من الأزياء التي تمزج بين الأسلوب المعاصر مع الحرفية التقليدية، تدمج نقوشاً وزخرفات وطنية، مستوحاة من الإرث الوطني للمصمّم. كذلك، ستستعرض ZUHAT، وهي من العلامات التجارية المشاركة بانتظام في أسبوع الموضة، مجموعة فريدة من الأزياء، تشكل مزيجاً بين التطريزات التقليدية التي تشتهر بها منطقة "كايتاغ" وبين اللمسات الحديثة لاتجاهات الموضة. ومن داغستان الروسية، تطلّ العلامة التجارية Measure، لتقدم تصاميماً تربط التقاليد المحلية باتجاهات الموضة المعاصرة.
تجدر الإشارة إلى أن Moscow Fashion Week يقام بالتزامن مع قمة BRICS+ Fashion Summit، وهي حدث عالمي يجمع رواد الصناعة من أكثر من 100 دولة. تستضيف القمة مجموعة من أبرز مصمّمي الأزياء من الشرق الأوسط، حيث يستعرضون مواهبهم الفريدة وحرفيتهم العالية. وتضمّ قائمة المشاركين، مصمّمة الأزياء الأردنية إيمان الأحمد، التي تقدّم أجمل التطريزات التقليدية، والعلامة التجارية PAZ-Cairo من مصر، التي ستستعرض أجمل تصاميم القفطان المعاصرة، المصمّمة باستخدام تقنيات حرفية تقليدية متميزة، وعلامة aadima من قطر، التي ستسلّط الضوء على الحرفية الفنية الدقيقة "للموضة المحتشمة".
سيكون Moscow Fashion Week حدثاً يحتفي بقطاع صناعة الأزياء العالمي، ويسلّط الضوء على المواهب المتنوعة والإرث الثقافي الغني للمصمّمين من منطقة الشرق الأوسط وخارجه.
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