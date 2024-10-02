طيبة للاستثمار وهيلتون يفتتحان أول فندق والدورف أستوريا بالمدينة المنورة

(MENAFN
- AETOSWire)
أعلنت شركة "طيبة للاستثمار"، إحدى أكبر شركات الاستثمار والتطوير العقاري والضيافة في المملكة العربية السعودية، عن توقيع اتفاقيةٍ إستراتيجية مع "هيلتون العالمية" لافتتاح أول فندق والدورف أستوريا في المدينة المنورة، وذلك خلال مشاركتهما في فعاليات القمة العالمية لمستقبل الضيافة التي أقيمت في مدينة دبي. وتعكس هذه الخطوة توجه شركة "طيبة" نحو إدارة وتشغيل استثماراتها الفندقية الجديدة من خلال التعاون وعقد الشراكات مع كبرى الشركات العالمية والعريقة في مجال الضيافة الفاخرة، وبما يعزز مسيرة الشركة في التوسع المستمر ضمن هذا القطاع الواعد، والتزامها برفع مستوى الضيافة في المملكة بما يتماشى مع رؤية السعودية 2030.
وتعليقاً على الشراكة الجديدة قال الرئيس التنفيذي لشركة "طيبة للاستثمار" سعادة الأستاذ سلطان العتيبي: " تُشكل هذه الاتفاقية خطوة مهمة على مسار نمونا الإستراتيجي، وتُجسد التزامنا الثابت بتعزيز قطاع الضيافة في المملكة، وتوفير تجارب استثنائية عبر مختلف الفئات". مضيفاً: " ستسهم شراكتنا مع هيلتون وفنادق ومنتجعات والدورف أستوريا في تعزيز وتطوير مفهوم السياحة والضيافة التي طالما تميزنا بها، من خلال تقديم تجربة ضيافة مميزة تتماشى مع برنامج "خدمة ضيوف الرحمن"، حيث نؤكد من خلال شراكتنا هذه ريادتنا في قطاع الضيافة والتزامنا برؤية السعودية 2030، من خلال توفير مرافق إقامة عالمية تعكس التراث العريق للمملكة."
ومن المتوقع افتتاح فندق والدورف أستوريا المدينة المنورة في عام 2028، ليكون أول تواجد لهذه العلامة الفندقية الرائدة والحائزة على عدة جوائز، حيث سيقدم خدمات فندقية فاخرة ومميزة لضيوف المدينة المقدسة. يتمتع الفندق بموقعٍ مثالي في الجهة الشمالية للمسجد النبوي الشريف مع إطلالةٍ مباشرة عليه، وإمكانية الوصول للمسجد سيراً على الأقدام خلال بضع دقائق فقط ؛ وهو ما سيثري محفظة "طيبة للاستثمار" الفندقية، ويتوافق مع رؤيتها في الاستحواذ على الأصول عالية القيمة التي تقدم تجارب استثنائية وترتقي بمعايير الضيافة.
من جانبه أعرب نائب رئيس شركة هيلتون للتطوير في الشرق الأوسط وإفريقيا، كارلوس خنيصر عن سعادته بتوسيع الشراكة مع شركة "طيبة للاستثمار" من خلال هذا المشروع المميز، وقال: "تعد السعودية من أسرع الأسواق نمواً، ولدينا خطط توسعية طموحة، حيث نرغب في توسيع تواجدنا إلى أكثر من 100 فندق في السنوات المقبلة. مضيفاً: "سيقدم فندق والدورف أستوريا المدينة المنورة تجربة ضيافة فاخرة وخدمات متميزة، مستفيداً من موقعه الإستراتيجي بالقرب من أقدس البقاع في العالم". مؤكداً تطلعه للتعاون مع "طيبة للاستثمار" لتوسيع شبكة هيلتون في المملكة وتقديم تجارب لا تنسى للضيوف.
سيضم فندق والدورف أستوريا المدينة المنورة أكثر من 300 غرفة وجناحاً فاخراً، ومطعمين مصممين بعنايةٍ فائقة، ومقهى "بيكوك آلي" الشهير. كما يشمل الفندق قاعتين متعددة الاستخدامات للفعاليات، وغرفة اجتماعات مخصصة لقطاع الأعمال، ونادي خاص، وغرفة للصلاة، بالإضافة إلى مركزٍ للياقة البدنية.
و من خلال مشاريعها التحويلية، تسهم "طيبة للاستثمار" في النمو الاقتصادي المحلي بما يخدم مستهدفات رؤية السعودية 2030، وخلق فرص العمل، بالإضافة إلى تقديم تجارب ضيافة بمزيجٍ من أفضل المعايير العالمية والأصالة السعودية. وهو ما سنشهده مع فندق "واجهة طيبة"، والذي سيكون تحت مسمى والدورف أستوريا المدينة المنورة. حيث يجمع هذا التحول ما بين الفخامة العالية للعلامة التجارية الرائدة والأجواء الدينية والثقافية للمدينة المنورة.
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