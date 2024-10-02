طيبة للاستثمار وهيلتون يفتتحان أول فندق والدورف أستوريا بالمدينة المنورة

أعلنت شركة "طيبة للاستثمار"، إحدى أكبر شركات الاستثمار والتطوير العقاري والضيافة في المملكة العربية السعودية، عن توقيع اتفاقيةٍ إستراتيجية مع "هيلتون العالمية" لافتتاح أول فندق والدورف أستوريا في المدينة المنورة، وذلك خلال مشاركتهما في فعاليات القمة العالمية لمستقبل الضيافة التي أقيمت في مدينة دبي. وتعكس هذه الخطوة توجه شركة "طيبة" نحو إدارة وتشغيل استثماراتها الفندقية الجديدة من خلال التعاون وعقد الشراكات مع كبرى الشركات العالمية والعريقة في مجال الضيافة الفاخرة، وبما يعزز مسيرة الشركة في التوسع المستمر ضمن هذا القطاع الواعد، والتزامها برفع مستوى الضيافة في المملكة بما يتماشى مع رؤية السعودية 2030.

وتعليقاً على الشراكة الجديدة قال الرئيس التنفيذي لشركة "طيبة للاستثمار" سعادة الأستاذ سلطان العتيبي: " تُشكل هذه الاتفاقية خطوة مهمة على مسار نمونا الإستراتيجي، وتُجسد التزامنا الثابت بتعزيز قطاع الضيافة في المملكة، وتوفير تجارب استثنائية عبر مختلف الفئات". مضيفاً: " ستسهم شراكتنا مع هيلتون وفنادق ومنتجعات والدورف أستوريا في تعزيز وتطوير مفهوم السياحة والضيافة التي طالما تميزنا بها، من خلال تقديم تجربة ضيافة مميزة تتماشى مع برنامج "خدمة ضيوف الرحمن"، حيث نؤكد من خلال شراكتنا هذه ريادتنا في قطاع الضيافة والتزامنا برؤية السعودية 2030، من خلال توفير مرافق إقامة عالمية تعكس التراث العريق للمملكة."

ومن المتوقع افتتاح فندق والدورف أستوريا المدينة المنورة في عام 2028، ليكون أول تواجد لهذه العلامة الفندقية الرائدة والحائزة على عدة جوائز، حيث سيقدم خدمات فندقية فاخرة ومميزة لضيوف المدينة المقدسة. يتمتع الفندق بموقعٍ مثالي في الجهة الشمالية للمسجد النبوي الشريف مع إطلالةٍ مباشرة عليه، وإمكانية الوصول للمسجد سيراً على الأقدام خلال بضع دقائق فقط ؛ وهو ما سيثري محفظة "طيبة للاستثمار" الفندقية، ويتوافق مع رؤيتها في الاستحواذ على الأصول عالية القيمة التي تقدم تجارب استثنائية وترتقي بمعايير الضيافة.

من جانبه أعرب نائب رئيس شركة هيلتون للتطوير في الشرق الأوسط وإفريقيا، كارلوس خنيصر عن سعادته بتوسيع الشراكة مع شركة "طيبة للاستثمار" من خلال هذا المشروع المميز، وقال: "تعد السعودية من أسرع الأسواق نمواً، ولدينا خطط توسعية طموحة، حيث نرغب في توسيع تواجدنا إلى أكثر من 100 فندق في السنوات المقبلة. مضيفاً: "سيقدم فندق والدورف أستوريا المدينة المنورة تجربة ضيافة فاخرة وخدمات متميزة، مستفيداً من موقعه الإستراتيجي بالقرب من أقدس البقاع في العالم". مؤكداً تطلعه للتعاون مع "طيبة للاستثمار" لتوسيع شبكة هيلتون في المملكة وتقديم تجارب لا تنسى للضيوف.

سيضم فندق والدورف أستوريا المدينة المنورة أكثر من 300 غرفة وجناحاً فاخراً، ومطعمين مصممين بعنايةٍ فائقة، ومقهى "بيكوك آلي" الشهير. كما يشمل الفندق قاعتين متعددة الاستخدامات للفعاليات، وغرفة اجتماعات مخصصة لقطاع الأعمال، ونادي خاص، وغرفة للصلاة، بالإضافة إلى مركزٍ للياقة البدنية.

و من خلال مشاريعها التحويلية، تسهم "طيبة للاستثمار" في النمو الاقتصادي المحلي بما يخدم مستهدفات رؤية السعودية 2030، وخلق فرص العمل، بالإضافة إلى تقديم تجارب ضيافة بمزيجٍ من أفضل المعايير العالمية والأصالة السعودية. وهو ما سنشهده مع فندق "واجهة طيبة"، والذي سيكون تحت مسمى والدورف أستوريا المدينة المنورة. حيث يجمع هذا التحول ما بين الفخامة العالية للعلامة التجارية الرائدة والأجواء الدينية والثقافية للمدينة المنورة.