Wednesday, 02 October 2024 11:25 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


فتح صفحة جديدة في العلاقات السعودية - الكندية

10/2/2024 2:41:03 PM
(MENAFN- Al Watan) دشّن وفد اتحاد الغرف السعودية ممثلاً بمجلس الأعمال السعودي الكندي الذي يزور كندا هذه الأيام، مرحلة جديدة في تاريخ العلاقات الاقتصادية السعودية الكندية، وذلك بعد نحو (6) أعوام من توقف أنشطة الوفود التجارية بين البلدين.
وتأتي زيارة وفد الأعمال إلى كندا متزامنة مع زيارة وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف؛ بهدف مواصلة تنمية الفرص التجارية والاستثمارية بين مجتمعي الأعمال بالبلدين.
لقاء الطاولة المستديرة
وشهدت مدينة تورنتو الكندية عقد لقاء الطاولة المستديرة الذي نظمه مجلس الأعمال السعودي الكندي، بحضور وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف، وسفيرة المملكة في كندا آمال المعلمي، ورئيس مجلس الأعمال محمد آل دليم وعدد من المستثمرين.
وسلط الملتقى الضوء على الفرص الاستثمارية بالمملكة وكندا في عدد من القطاعات الإستراتيجية، بما فيها قطاع التعدين والقطاعات المرتبطة برؤية 2030، كما شهد توقيع مذكرة تفاهم لتأسيس شركة سعودية كندية لتصميم وتصنيع الهياكل المعقدة في العروض الترفيهية والرياضية.
مباحثات مثمرة
وأوضح رئيس مجلس الأعمال السعودي الكندي محمد آل دليم، أن المجلس حقق نجاحات متميزة في زيارته لكندا التي تعد الأولى بعد سنوات من التوقف، حيث أجرى مباحثات مثمرة مع كبرى الشركات الكندية، كما وقع شراكات تجارية ودشّن مكتبًا لمجلس الأعمال في تورنتو.
الجدير بالذكر أن اتحاد الغرف السعودية أعلن في يوليو الماضي اعتماد التشكيل النهائي لمجلس الأعمال السعودي الكندي في تطور مهم للعلاقات الاقتصادية بين المملكة وكندا، بعد سنوات من تعليقه نشاط المجلس والبعثات والوفود التجارية.

MENAFN02102024000089011017ID1108740476

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث