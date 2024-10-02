انتهاء استعدادات ضاحية عنيزة لمزادات الإبل

(MENAFN
- Al Watan)
انتهت بلدية عنيزة من تنفيذ أعمالها التطويرية بموقع ضاحية عنيزة لمزادات الإبل الذي ينطلق 11 أكتوبر الجاري ضمن جهودها وشراكتها مع القطاع الخاص ودعمها للفعاليات المتنوعة بعنيزة خاصة مزاد الإبل في نسخته الثانية بعد النجاح الكبير الذي حققه العام الماضي برعاية أمير القصيم الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود وبدعم مباشر من سعادة أمين القصيم المهندس محمد بن مبارك المجلي.
وأشرف على تنفيذ الخطة رئيس بلدية عنيزة المهندس فارس بن محمد القحطاني بالمناقشة المستمرة مع الفرق العاملة والإدارات المعنية والوقوف على الطبيعة.
وقامت بلدية عنيزة بزيادة عرض مسارات الطريق الرئيسي في الموقع من 70 إلى 100 متر لهدف استيعاب حركة المركبا
وكذلك توسيع عرض جادة الإبل من مساحة 30 مترًا إلى 50 مترًا لتفادي الزحام عند منطقة الأسواق الشعبية والأسر المنتجة.
وحول الكهرباء تمت أعمال صيانة 100 عامود إنارة، و200 فانوس إضاءة، ولرفع كفاءة قوة تحمل ضغط الأحمال جرى تركيب عداديّن كهرباء مع رفع المخلفات والنظافة الكاملة للموقع.
MENAFN02102024000089011017ID1108740475
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.