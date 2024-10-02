Wednesday, 02 October 2024 11:25 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


انتهاء استعدادات ضاحية عنيزة لمزادات الإبل

10/2/2024 2:41:03 PM
(MENAFN- Al Watan) انتهت بلدية عنيزة من تنفيذ أعمالها التطويرية بموقع ضاحية عنيزة لمزادات الإبل الذي ينطلق 11 أكتوبر الجاري ضمن جهودها وشراكتها مع القطاع الخاص ودعمها للفعاليات المتنوعة بعنيزة خاصة مزاد الإبل في نسخته الثانية بعد النجاح الكبير الذي حققه العام الماضي برعاية أمير القصيم الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود وبدعم مباشر من سعادة أمين القصيم المهندس محمد بن مبارك المجلي.
وأشرف على تنفيذ الخطة رئيس بلدية عنيزة المهندس فارس بن محمد القحطاني بالمناقشة المستمرة مع الفرق العاملة والإدارات المعنية والوقوف على الطبيعة.
وقامت بلدية عنيزة بزيادة عرض مسارات الطريق الرئيسي في الموقع من 70 إلى 100 متر لهدف استيعاب حركة المركبا
وكذلك توسيع عرض جادة الإبل من مساحة 30 مترًا إلى 50 مترًا لتفادي الزحام عند منطقة الأسواق الشعبية والأسر المنتجة.
وحول الكهرباء تمت أعمال صيانة 100 عامود إنارة، و200 فانوس إضاءة، ولرفع كفاءة قوة تحمل ضغط الأحمال جرى تركيب عداديّن كهرباء مع رفع المخلفات والنظافة الكاملة للموقع.

MENAFN02102024000089011017ID1108740475

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث