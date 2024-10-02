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حملة نظافة مكثفة لمدة شهر في الشقيق

10/2/2024 2:41:02 PM
(MENAFN- Al Watan) أطلقت بلدية مركز الشقيق شمال منطقة جازان، أمس، حملة نظافة مكثفة دشنها رئيس البلدية، المهندس يحيى شافعي، على فترتين وتحت شعار ((مدينتي أجمل))، وتشمل مركز الشقيق والقرى التابعة لها، وذلك من خلال أعمال الكنس الآلي واليدوي، والتي تستهدف الطرقات العامة والأحياء السكنية.
وأوضح رئيس بلدية مركز الشقيق، المهندس يحيى شافعي، أن الحملة تحت شعار مدينتي أجمل وسوف تستهدف نطاق الشقيق بالكامل ومدتها شهر، بمشاركة من عدد من عمالة البلدية، وأخرى من شركة الكهرباء، بالإضافة إلى الفرق التطوعية

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