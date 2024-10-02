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29 مشروعا جامعيا مولها صندوق التعليم العالي خلال 2023

10/2/2024 2:41:02 PM
(MENAFN- Al Watan) حقق صندوق التعليم العالي الجامعي خلال العام 2023 العديد من الإنجازات، من أبرزها الأداء الاستثماري الذي حقق نجاحًا مستقرًا في مساراته المتعددة، وبمعدلات نمو واعدة؛ تمثلت في تحقيق نسبة نمو 8 % من قيمة الأصول المدارة عن العام 2022، كما تم تحقيق نسبة 9.93 % كعائد استثماري إجمالي على محفظة الصندوق؛ بصافي أرباح قدرها 394 مليون ريال، والتي تعد الأعلى منذ إنشاء الصندوق بنسبة نمو تبلغ 261 % عن العام المالي 2022.
ووفق تقرير أداء الصندوق للعام المالي 2023، مول الصندوق 29 مشروعًا جامعيًا، فيما بلغ إجمالي المشرعات التي مولها الصندوق منذ إنشائه حتى الآن 618 مشروعًا جامعيًا بلغت تكلفتها أكثر من 3 مليارات ريال، شملت جميع البرامج العلمية والأكاديمية لكافة الجامعات، لرفع درجة كفاءتها وتعزيز مكانتها بين الجامعات العالمية.
يذكر أن مجلسِ الشورى، خلال جلسته التي عقدت يوم الاثنين الماضي، عرض التقرير السنوي لصندوق التعليم العالي الجامعي للعام المالي 1444 / 1445، حيث كان ضيف الجلسة الأمين العام لصندوق التعليم العالي الجامعي، الدكتور تركي بن سليمان الزميع.

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