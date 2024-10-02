500 جهاز لقراءة شرائح الماشية

(MENAFN
- Al Watan)
أمن المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر 500 جهازٍ إلكتروني خاص بقراءة شرائح المواشي في مختلف مناطق المملكة؛ بهدف تعزيز قدرات المركز، وتوفير أحدث الوسائل والتقنيات في قراءة بيانات المواشي المرقمة.
وتُسهم تلك الأجهزة في توفير بيانات شاملة عن المواشي في المملكة، كما تمكّن المراقبين الميدانيين من معرفة المخالفين، عن طريق معرفة بيانات المالك والسجل البيطري للمواشي، وغيرها من المعلومات الدقيقة؛ وذلك لحماية الأراضي الرعوية من الرعي غير المنظّم، وتعزيزًا للاستدامة البيئية، وسعيًا من المركز للمحافظة على الغطاء النباتي، وتنظيم الرعي في مناطق الحمى الرعوية.
ويهدف المركز إلى تحسين جودة المراعي، وزيادة الغطاء النباتي، وتوفير بيئة مناسبة لنمو الحوليات والنباتات الرعوية، وزيادة قدرة المراعي على استيعاب أكبر عدد من الحيوانات، من خلال التعرف على المواشي المُرقمة، وتوفير بيانات دقيقة عن أعداد الإبل، وأنواعها وأجناسها وتوزيعها الجغرافي.
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