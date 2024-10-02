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إعصار كراثون يجلي الآلاف في تايوان

10/2/2024 2:41:02 PM
(MENAFN- Al Watan) أدى إعصار يقترب مصحوبًا برياح قوية وأمطار غزيرة إلى تايوان إلى مقتل شخص وإصابة العشرات خلال الأيام القليلة الماضية، كما أدى إلى إجلاء الآلاف من المناطق المنخفضة أو الجبلية.
وقالت إدارة الإطفاء في تايوان ي إن ما لا يقل عن 70 شخصًا أصيبوا وتوفي شخص واحد بسبب الظروف الجوية المنسوبة إلى إعصار كراثون.
تعطيل مظاهر الحياة
ووفقًا للإدارة المركزية للأرصاد الجوية، نادرًا ما تضرب الأعاصير الساحل الغربي لتايوان، بل تؤثر بدلًا من ذلك على الجانب الشرقي الجبلي من الجزيرة.
وسقط ما لا يقل عن 128 سنتيمترا (4.2 قدم) من الأمطار في مقاطعة تايتونج الساحلية في الأيام الأربعة الماضية و43 سنتيمترا (17 بوصة) في مدينة كاوهسيونج الساحلية الرئيسية قبل الإعصار.
وأغلقت السلطات المدارس والمكاتب الحكومية في جميع أنحاء الجزيرة، كما ألغت جميع الرحلات الجوية الداخلية.
وفي مقاطعة هوالين، تم إجلاء أكثر من 3000 شخص من البلدات المعرضة للانهيارات الأرضية. كما تم إجلاء ما يقرب من 200 شخص في مدينة تاينان بجنوب غرب البلاد وأكثر من 800 من سكان مقاطعة بينجتونج الجنوبية.
وكاوهسيونج، المدينة التي يسكنها 2.7 مليون نسمة والتي من المتوقع أن تتأثر بشكل مباشر بالإعصار، قامت بإجلاء أكثر من 2500 من سكانها من المناطق المعرضة للانهيارات الطينية والانهيارات

ملاجئ مؤقتة
وساعد أفراد الجيش الأشخاص الذين تم إجلاؤهم في ركوب الشاحنات التي نقلتهم إلى ملاجئ مؤقتة.
وظلت أغلب المتاجر والمطاعم في المدينة مغلقة لليوم الثاني على التوالي. وأفرغ المتسوقون أرفف المتاجر من المواد الأساسية.
وبدا مطار كاوهسيونج الدولي مهجورًا، حيث تم إلغاء جميع الرحلات الجوية.
تحذير سابق
وكان عمدة كاوهسيونج تشين تشي ماي قد حذر السكان في وقت سابق من الاقتراب من المناطق المعرضة للفيضانات والانهيارات الأرضية بالقرب من الأنهار والبحر والجبال.
وشبه شدة إعصار كراثون بقوة إعصار ثيلما الذي ألحق أضرارًا بالغة بكاوهسيونج في عام 1977 وأسفر عن مقتل 37 شخصًا.
وكان هناك ما يقرب من 40 ألف جندي على أهبة الاستعداد للمساعدة في جهود الإنقاذ.

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