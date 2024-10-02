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سقوط فوهليدار يكشف تدهور أوكرانيا

10/2/2024 2:41:01 PM
(MENAFN- Al Watan) ذكر المسؤولون العسكريون والمحللون أن خسارة وسقوط فوهليدار تؤكد تدهور موقف كييف، ويرجع ذلك جزئيًا إلى الخطوط الحمراء الغربية الصارمة.
يأتي ذلك بعد انسحاب القوات الأوكرانية من بلدة فوهليدار الواقعة على خط المواجهة، أعلى تلة ذات أهمية تكتيكية في شرق أوكرانيا، وهي المدينة التي قاتلت القوات الأوكرانية بكل ما أوتيت من قوة للحفاظ عليها لمدة عامين، وهأحدث مستوطنة حضرية تسقط في أيدي الروس.
حملة شرسة
وفي أعقاب حملة صيفية شرسة على طول الجبهة الشرقية شهدت تنازل كييف عن عدة آلاف من الكيلومترات المربعة من الأراضي. وقالت القوات المسلحة الأوكرانية في بيان لها إنها سحبت قواتها من فوهليدار ((لحماية الأفراد والمعدات العسكرية)).
وإن سقوط فوهليدار يشكل نموذجًا مصغرًا للمأزق الذي تعيشه أوكرانيا في هذا الفصل من الحرب التي دامت قرابة ثلاثة أعوام.
وهو يعكس رفض الولايات المتحدة منح أوكرانيا الإذن بضرب أهداف في عمق الأراضي الروسية، ومنع كييف من إضعاف قدرات موسكو. هيمنة روسيا
وفي الوقت نفسه، تسمح هيمنة روسيا على الأجواء لها بتطوير وتعزيز القنابل الجوية المدمرة التي لا تملك أوكرانيا أي رد فعل عليها، في حين فشلت حملة التعبئة المثيرة للجدل في إنتاج فئة جديدة من المقاتلات الأوكرانية القادرة على الصمود في وجه الهجمات الجوية.
زيارة الغرب
ويأتي انسحاب الأوكرانيين من البلدة بعد زيارة طال انتظارها للرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، إلى الولايات المتحدة الأسبوع الماضي.
ورفضت إدارة بايدن حتى الآن طلب كييف باستخدام أنظمة الصواريخ التكتيكية للجيش، أو (ATACMS)، لضرب المطارات الروسية وغيرها من الأهداف الرئيسية، ورفض البعض ((خطة النصر)) التي اقترحها زيلينسكي باعتبارها مجرد قائمة أمنيات أكثر من كونها خطة عمل.
وفي الوقت نفسه، واصلت الطائرات الروسية إسقاط القنابل الجوية على فوهليدار، مما أدى إلى تعجيل الانسحاب، حسبما قال جنود هناك.
تغيير التكتيك
وبعد عامين من المحاولات الفاشلة للسيطرة على فوهلدار، غيرت القوات الروسية تكتيكاتها في وقت سابق من هذا العام. وانخفض عدد سكان البلدة قبل الحرب من 14 ألف نسمة إلى أقل من 100 نسمة أثناء احتدام القتال.
وبدأ الجنود الروس في شن هجمات متطورة من الجناحين الشمالي والجنوبي، مدعومين بقدرات حرب إلكترونية متفوقة ومجموعة من المشاة على الدراجات النارية، ونيران المدفعية.
وكان الأوكرانيون يضغطون على الولايات المتحدة لتخفيف القيود المفروضة على استخدام الأسلحة الغربية لضرب أهداف في عمق روسيا، وقال المشرعون إنهم توقعوا الضوء الأخضر من الولايات المتحدة منذ أشهر، لكن هذا لم

فوهليدار
تقع على خط المواجهة أعلى تلة ذات أهمية تكتيكية في شرق أوكرانيا.
وهي المدينة التي قاتلت القوات الأوكرانية بكل ما أوتيت من قوة للحفاظ عليها لمدة عامين.
أحدث مستوطنة حضرية تسقط في أيدي الروس.

MENAFN02102024000089011017ID1108740467

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