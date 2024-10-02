Wednesday, 02 October 2024 11:24 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


إسرائيل وإيران يدخلان خط التصعيد رغم المخاوف

10/2/2024 2:41:01 PM
(MENAFN- Al Watan) تبادل الجانب الإسرائيلي والإيراني الهجمات والتنديد بقتلاهم حيث خاضت القوات الإسرائيلية معارك ضد مسلحي حزب الله داخل لبنان بعد إطلاق ما تقول إنها عمليات برية محدودة هناك. وفي الوقت نفسه، استعدت المنطقة لمزيد من التصعيد حيث تعهدت إسرائيل بالرد على الهجوم الصاروخي الباليستي الإيراني في اليوم السابق.
منع جوتيريش
وفي غضون ذلك، هاجمت إسرائيل الأمم المتحدة، وأعلنت أن الأمين العام أنطونيو جوتيريش شخص غير مرغوب فيه أو ممنوع من دخول البلاد. واتهمه وزير الخارجية يسرائيل كاتس بالفشل في إدانة الهجوم الإيراني بشكل لا لبس فيه.
وكان جوتيريش قد أصدر بيانًا موجزًا بعد الهجوم جاء فيه: ((أدين اتساع رقعة الصراع في الشرق الأوسط، مع التصعيد تلو التصعيد. يجب أن يتوقف هذا. نحن بحاجة ماسة إلى وقف إطلاق النار)).
وتؤدي هذه الخطوة إلى تعميق الخلاف الواسع بالفعل بين إسرائيل والأمم

جنود إضافيين
وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن وحدات من المشاة والدبابات تعمل في جنوب لبنان بعدما أرسل الجيش آلاف الجنود الإضافيين والمدفعية إلى الحدود.
وقال الجيش اللبناني إن قوات إسرائيلية تقدمت مسافة 400 متر عبر الحدود وانسحبت ((بعد فترة قصيرة))، في أول تأكيد له على التوغل.
وحذر الجيش الإسرائيلي سكان نحو 50 قرية وبلدة من إخلاء منازلهم شمال نهر الأولي، على بعد نحو 60 كيلومترا (37 ميلا) من الحدود وأبعد كثيرًا من الحافة الشمالية للمنطقة التي أعلنتها الأمم المتحدة لتكون بمثابة منطقة عازلة بين إسرائيل وحزب الله بعد حربهما عام 2006. وقد فر مئات الآلاف من منازلهم بالفعل مع تصاعد الصراع.
عودة مواطنيها
وقالت إسرائيل إنها ستواصل قصف حزب الله حتى يصبح من الآمن عودة عشرات الآلاف من مواطنيها النازحين من منازلهم القريبة من الحدود اللبنانية. وتعهد حزب الله بمواصلة إطلاق الصواريخ على إسرائيل حتى يتم التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة مع حماس.
وأدت الغارات الإسرائيلية إلى مقتل أكثر من ألف شخص في لبنان خلال الأسبوعين الماضيين، ربعهم تقريبًا من النساء والأطفال، وفقًا لوزارة

صواريخ الانتقام
وأطلقت إيران ما لا يقل عن 180 صاروخًا على إسرائيل فيما قالت إنه رد على سلسلة من الضربات المدمرة التي وجهتها إسرائيل في الأسابيع الأخيرة ضد حزب الله الذي يطلق الصواريخ على إسرائيل منذ بدء الحرب في غزة تضامنًا مع حماس. وهرع الإسرائيليون إلى الملاجئ في الوقت الذي دوت فيه صفارات الإنذار من الغارات الجوية وظهر ضوء الصواريخ البرتقالي في سماء الليل.
وقال الجيش الإسرائيلي إنه اعترض العديد من الصواريخ الإيرانية القادمة، رغم أن بعضها سقط في وسط وجنوب إسرائيل وأصيب شخصان بجروح طفيفة بشظايا.
وسقطت عدة صواريخ في الضفة الغربية المحتلة، حيث أدى أحدها إلى مقتل عامل فلسطيني من غزة كان عالقًا في القطاع منذ اندلاع الحرب. وتعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالرد، قائلًا إن إيران ((ارتكبت خطأ كبيرًا الليلة وستدفع ثمنه)).
وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن إدارته ((تدعم إسرائيل بشكل كامل)) وأنه يناقش مع مساعديه الرد المناسب. وقالت إيران إنها سترد على أي انتهاك لسيادتها بضربات أشد قسوة على البنية التحتية الإسرائيلية.
تمركز القوات
اكتسب عشرات الآلاف من مقاتلي حزب الله خبرة قتالية في الصراعات الإقليمية، بما في ذلك في سوريا،
ويتكون حزب الله من خمس وحدات رئيسية، كل منها تتألف من عدة آلاف من المقاتلين. تنتشر وحدتا نصر وعزيز في المناطق المتاخمة لإسرائيل، حيث تسيطر نصر على المنطقة الجنوبية الشرقية بما في ذلك حافة مرتفعات الجولان التي ضمتها إسرائيل. وتنتشر وحدة عزيز في الجنوب الغربي، بما في ذلك على طول ساحل البحر الأبيض المتوسط. قُتل قائدًا نصر وعزيز في غارات جوية إسرائيلية في وقت سابق من هذا العام ولكن يُعتقد أنه تم استبدالهما. وتتمركز وحدة بدر في منطقة تضم محافظة التفاح، وهي منطقة جبلية تطل على أجزاء كبيرة من جنوب لبنان والتي كانت معقلا لحزب الله منذ أواخر الثمانينيات.
وتقع وحدة حيدر في وادي البقاع الشرقي، بينما تقع وحدة الضاحية في الضاحية الجنوبية المكتظة بالسكان في بيروت والتي تضم مقر الجماعة حيث قُتل نصر الله يوم الجمعة.
وتملك الجماعة أيضًا قوة رضوان النخبة التي تضم عدة آلاف من المقاتلين، والتي يتم نشر جزء منها على طول الحدود مع إسرائيل. وقالت قناة المنار التابعة لحزب الله في تقرير لها يوم الاثنين إن القوات الإسرائيلية الغازية ستتعرف على المقاتلين ذوي الخبرة في قوة رضوان إذا قررت شن غزو

من هم قادة المتبقون في حزب الله:
طلال حمية
المسؤول عن العمليات الخارجية لحزب الله
خضر نادر
الذي يرأس وحدة الأمن في الجماعة.
أبو علي
نفى حزب الله التصريحات الإسرائيلية التي ادعت أنها قتلت القائد العسكري الكبير المعروف باسم أبو علي رضا، قائد وحدة بدر.
هاشم صفي الدين
ابن عم نصر الله من جهة أمه، الذي من المتوقع على نطاق واسع أن يحل محل نصر الله كأمين عام لحزب الله.

MENAFN02102024000089011017ID1108740466

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث