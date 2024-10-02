بالم هيلز تحصل على تمويل بقيمة 10.3 مليار جنيه من تحالف 8 بنوك

(MENAFN
- Al-Borsa News) حصلت شركة بالم للتنمية العمرانية، على قرض مشترك طويل الأجل بقيمة 10.3 مليار جنيه من تحالف مصرفى يضم 8 بنوك.
وقالت الشركة، فى بيان، إن التحالف المصرفى يضم بنك مصر بصفته المرتب الرئيسى الأولى ومسوق التمويل ووكيل التمويل وبنك الحساب وبنك الحساب الوسيط، والبنك الأهلى المصرى بصفته المرتب الرئيسى الأولى ومسوق التمويل، وبنك القاهرة بصفته المرتب الرئيسى الأولى ومسوق التمويل وبنك حساب استهلاك خدمة الدين، وبنك الإمارات دبى الوطنى بصفته مرتب رئيسى ووكيل الضمان، وبنك أبو ظبى التجارى بصفته مرتب، وبنك البركة بصفته مرتب، والبنك الأهلى الكويتى – مصر بصفته مرتب، وبنك التنمية الصناعية بصفته مقرض، وذلك بهدف التمويل الجزئى للتكلفة الاستثمارية للمشروع العمرانى“باديا” بمدينة أكتوبر الجديدة.
موضوعات متعلقة
“دوباى” تتوسع فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال 2025 رئيس الوزراء: الدين الخارجى انخفض بأكثر من 15 مليار دولار خلال 6 أشهر التوترات الجيوسياسية تضغط على مؤشرات البورصة
وقام كل من مكتب حلمى وحمزة وشركاؤهما“أعضاء مكتب المحاماة بيكير آند مكنزى انترناشونال” بدور المستشار القانونى للبنوك، ومكتب معتوق بسيونى بدور المستشار القانونى لبالم هيلز.
ويقع مشروع“باديا” على مساحة حوالى 3000 فدان، ويهدف المشروع إلى إنشاء مجتمع جديد متكامل ومتعدد الاستخدامات يوفر تنوعاً فى الوحدات السكنية والخدمات التجارية والإدارية والترفيهية، بالإضافة إلى المرافق التعليمية والرياضية والاجتماعية، والحدائق المركزية.
وقال هشام عكاشة، الرئيس التنفيذى لبنك مصر، إن مشاركة بنك مصر فى هذا التمويل تعد استكمالا لدوره فى دعم الاقتصاد المصرى خاصة وأن قطاع العقارات من أهم القطاعات المؤثرة فى الاقتصاد المصرى؛ وذلك لارتباطه بمجموعة كبيرة من الصناعات والأنشطة الوسيطة والتى يحرص البنك على تمويلها لتوفير المزيد من فرص العمل فى مختلف التخصصات.
وقال ياسين منصور، رئيس مجلس الإدارة والمجموعة التنفيذية لشركة بالم هيلز:“يعكس هذا التمويل الكبير ثقة المؤسسات المصرفية فى بالم هيلز والتزام القطاع المصرفى بالمساهمة فى تطوير مجتمعات سكنية وتجارية متكاملة، وتتطلع شركة بالم هيلز إلى فتح آفاق جديدة للاستثمار وتعزيز الثقة فى السوق العقارى المصرى”.
وأوضح محمد الأتربى، الرئيس التنفيذى للبنك الأهلى المصرى، أن ترتيب هذا التمويل من البنوك الوطنية المشاركة يأتى استكمالا لدعم القطاع العقارى بمصر، تماشياً مع توجه الدولة بالتوسع فى هذا القطاع وزيادة حجم الاستثمارات فيه.
وقال بهاء الشافعى، نائب الرئيس التنفيذى لبنك القاهرة، إن قطاع التطوير العقارى يمثل بعداً محورياً هاماً لتحقيق التنمية الشاملة لما تسهم به مشروعات التنمية العقارية فى خلق مزيد من فرص العمل للشباب فى هذا القطاع الاستراتيجى وأيضاً الصناعات المرتبطة به.
وأضاف عمرو الشافعى، الرئيس التنفيذ لبنك الإمارات دبى الوطنى – مصر:“يمثل هذا التحالف المالى الضخم خطوة جوهرية نحو تعزيز التكامل المثمر بين القطاعين المصرفى والعقارى فى مصر، ودعمنا لمشروع مدينة باديا يتماشى مع استراتيجيتنا الرامية إلى تلبية احتياجات التمويل الحيوية للمشروعات الاستراتيجية”.
وقال هشام عباس، عضو مجلس الإدارة التنفيذى ورئيس تمويل الشركات والمؤسسات المالية – بنك أبو ظبى التجارى مصر:“مشاركتنا فى واحدة من أكبر صفقات التمويل المشترك فى مصر يعكس بوضوح مرونة البنك وقدرتنا على تقديم حلول تمويلية مبتكرة لعملائنا لدعم مشروعاتهم وخططهم للتوسع”.
وأضاف حازم حجازى، الرئيس التنفيذى ونائب رئيس مجلس إدارة بنك البركة:“مشاركتنا فى هذا التمويل تأتى ضمن استراتيجيتنا التى تشمل تمكين الشركات الكبرى من خلال تقديم حلول تمويلية مبتكرة تدعم خطط التنمية المستدامة فى مصر، بما يتوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية”.
وقال خالد السلاوى، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب للبنك الأهلى الكويتى – مصر:“يلتزم البنك الأهلى الكويتى – مصر بدعم وتمويل كافة القطاعات الحيوية فى السوق المصرى إيمانا من البنك بضرورة تضافر كافة الجهود من أجل دعم خطط الدولة للنهوض بالاقتصاد القومى وتعظيم المنفعة التى تعود على المجتمع بأكمله”.
وقال حسين رفاعى، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لبنك التنمية الصناعية، إن مشاركة بنك التنمية الصناعية فى هذا التمويل تأتى فى إطار استراتيجيتنا لدعم المشاريع القومية التى تساهم فى تعزيز النمو الاقتصادى وتوفير فرص عمل جديدة.
MENAFN02102024000202011048ID1108740463