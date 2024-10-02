بالم هيلز تحصل على تمويل بقيمة 10.3 مليار جنيه من تحالف 8 بنوك

MENAFN - Al-Borsa News) حصلت شركة بالم للتنمية العمرانية، على قرض مشترك طويل الأجل بقيمة 10.3 مليار جنيه من تحالف مصرفى يضم 8 بنوك.

وقالت الشركة، فى بيان، إن التحالف المصرفى يضم بنك مصر بصفته المرتب الرئيسى الأولى ومسوق التمويل ووكيل التمويل وبنك الحساب وبنك الحساب الوسيط، والبنك الأهلى المصرى بصفته المرتب الرئيسى الأولى ومسوق التمويل، وبنك القاهرة بصفته المرتب الرئيسى الأولى ومسوق التمويل وبنك حساب استهلاك خدمة الدين، وبنك الإمارات دبى الوطنى بصفته مرتب رئيسى ووكيل الضمان، وبنك أبو ظبى التجارى بصفته مرتب، وبنك البركة بصفته مرتب، والبنك الأهلى الكويتى – مصر بصفته مرتب، وبنك التنمية الصناعية بصفته مقرض، وذلك بهدف التمويل الجزئى للتكلفة الاستثمارية للمشروع العمرانى“باديا” بمدينة أكتوبر الجديدة.

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وقام كل من مكتب حلمى وحمزة وشركاؤهما“أعضاء مكتب المحاماة بيكير آند مكنزى انترناشونال” بدور المستشار القانونى للبنوك، ومكتب معتوق بسيونى بدور المستشار القانونى لبالم هيلز.

ويقع مشروع“باديا” على مساحة حوالى 3000 فدان، ويهدف المشروع إلى إنشاء مجتمع جديد متكامل ومتعدد الاستخدامات يوفر تنوعاً فى الوحدات السكنية والخدمات التجارية والإدارية والترفيهية، بالإضافة إلى المرافق التعليمية والرياضية والاجتماعية، والحدائق المركزية.

وقال هشام عكاشة، الرئيس التنفيذى لبنك مصر، إن مشاركة بنك مصر فى هذا التمويل تعد استكمالا لدوره فى دعم الاقتصاد المصرى خاصة وأن قطاع العقارات من أهم القطاعات المؤثرة فى الاقتصاد المصرى؛ وذلك لارتباطه بمجموعة كبيرة من الصناعات والأنشطة الوسيطة والتى يحرص البنك على تمويلها لتوفير المزيد من فرص العمل فى مختلف التخصصات.

وقال ياسين منصور، رئيس مجلس الإدارة والمجموعة التنفيذية لشركة بالم هيلز:“يعكس هذا التمويل الكبير ثقة المؤسسات المصرفية فى بالم هيلز والتزام القطاع المصرفى بالمساهمة فى تطوير مجتمعات سكنية وتجارية متكاملة، وتتطلع شركة بالم هيلز إلى فتح آفاق جديدة للاستثمار وتعزيز الثقة فى السوق العقارى المصرى”.

وأوضح محمد الأتربى، الرئيس التنفيذى للبنك الأهلى المصرى، أن ترتيب هذا التمويل من البنوك الوطنية المشاركة يأتى استكمالا لدعم القطاع العقارى بمصر، تماشياً مع توجه الدولة بالتوسع فى هذا القطاع وزيادة حجم الاستثمارات فيه.

وقال بهاء الشافعى، نائب الرئيس التنفيذى لبنك القاهرة، إن قطاع التطوير العقارى يمثل بعداً محورياً هاماً لتحقيق التنمية الشاملة لما تسهم به مشروعات التنمية العقارية فى خلق مزيد من فرص العمل للشباب فى هذا القطاع الاستراتيجى وأيضاً الصناعات المرتبطة به.

وأضاف عمرو الشافعى، الرئيس التنفيذ لبنك الإمارات دبى الوطنى – مصر:“يمثل هذا التحالف المالى الضخم خطوة جوهرية نحو تعزيز التكامل المثمر بين القطاعين المصرفى والعقارى فى مصر، ودعمنا لمشروع مدينة باديا يتماشى مع استراتيجيتنا الرامية إلى تلبية احتياجات التمويل الحيوية للمشروعات الاستراتيجية”.

وقال هشام عباس، عضو مجلس الإدارة التنفيذى ورئيس تمويل الشركات والمؤسسات المالية – بنك أبو ظبى التجارى مصر:“مشاركتنا فى واحدة من أكبر صفقات التمويل المشترك فى مصر يعكس بوضوح مرونة البنك وقدرتنا على تقديم حلول تمويلية مبتكرة لعملائنا لدعم مشروعاتهم وخططهم للتوسع”.

وأضاف حازم حجازى، الرئيس التنفيذى ونائب رئيس مجلس إدارة بنك البركة:“مشاركتنا فى هذا التمويل تأتى ضمن استراتيجيتنا التى تشمل تمكين الشركات الكبرى من خلال تقديم حلول تمويلية مبتكرة تدعم خطط التنمية المستدامة فى مصر، بما يتوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية”.

وقال خالد السلاوى، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب للبنك الأهلى الكويتى – مصر:“يلتزم البنك الأهلى الكويتى – مصر بدعم وتمويل كافة القطاعات الحيوية فى السوق المصرى إيمانا من البنك بضرورة تضافر كافة الجهود من أجل دعم خطط الدولة للنهوض بالاقتصاد القومى وتعظيم المنفعة التى تعود على المجتمع بأكمله”.

وقال حسين رفاعى، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لبنك التنمية الصناعية، إن مشاركة بنك التنمية الصناعية فى هذا التمويل تأتى فى إطار استراتيجيتنا لدعم المشاريع القومية التى تساهم فى تعزيز النمو الاقتصادى وتوفير فرص عمل جديدة.