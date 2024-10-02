البنك الدولي يتوقع أن يحافظ اقتصاد نيبال على زخم معدلات النمو

(MENAFN
- Al-Borsa News) توقع البنك الدولي اليوم الأربعاء تسارع النمو الاقتصادي في نيبال إلى 5.1 في المئة خلال السنة المالية 2025 من 3.9 في المائة في السنة المالية 2024، مدفوعًا بأعداد السياح المرتفعة المتوقعة، إلى جانب زيادة إنتاج الطاقة الكهرومائية والأرز.
وأوضح تقرير حديث صادر عن البنك حمل عنوان“تحديث تنمية نيبال: الهجرة الدولية والرفاهية في نيبال”، أنه من المتوقع أن يسهم القطاع الخاص في نمو البلاد، وأن يستفيد من تخفيف البنك المركزي للسياسة النقدية وتخفيف المتطلبات التنظيمية، كما توقع التقرير بأن ينمو اقتصاد نيبال بنسبة 5.5 في المئة في السنة المالية 2026.
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ومع ذلك، يحدد التقرير مخاطر متعددة للتوقعات من بينها نقاط الضعف المتزايدة في النظام المالي مثل ارتفاع القروض المتعثرة التي قد تحد من نمو الائتمان في القطاع الخاص، وانقطاع السياسات المحتمل الذي قد يردع الاستثمار، والتأخير في تنفيذ ميزانية الإنفاق الرأسمالي التي تؤثر على تطوير البنية الأساسية، وعدم الاستقرار الإقليمي واضطرابات التجارة التي قد تقلل من السياحة والطلب المحلي.
ويقدم تقرير البنك الدولي، أحدث الأدلة على فوائد وتكاليف اتجاه الهجرة في نيبال، كما يسلط الضوء على التدخلات السياسية الرئيسية اللازمة لبناء نظام شامل لإدارة الهجرة يهدف إلى ضمان الاستدامة وتعظيم المكافآت. كذلك يقدم تقرير تحديث التنمية في نيبال، الذي يتم إصداره مرتين سنويًا، تحليلًا معمقًا للتطورات الاقتصادية الهامة خلال العام الماضي ضمن منظور عالمي طويل الأمد.
المصدر:
MENAFN02102024000202011048ID1108740462
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