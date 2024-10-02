البنك الدولي يتوقع أن يحافظ اقتصاد نيبال على زخم معدلات النمو

MENAFN - Al-Borsa News) توقع البنك الدولي اليوم الأربعاء تسارع النمو الاقتصادي في نيبال إلى 5.1 في المئة خلال السنة المالية 2025 من 3.9 في المائة في السنة المالية 2024، مدفوعًا بأعداد السياح المرتفعة المتوقعة، إلى جانب زيادة إنتاج الطاقة الكهرومائية والأرز.

وأوضح تقرير حديث صادر عن البنك حمل عنوان“تحديث تنمية نيبال: الهجرة الدولية والرفاهية في نيبال”، أنه من المتوقع أن يسهم القطاع الخاص في نمو البلاد، وأن يستفيد من تخفيف للسياسة النقدية وتخفيف المتطلبات التنظيمية، كما توقع التقرير بأن ينمو نيبال بنسبة 5.5 في المئة في السنة المالية 2026.

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ومع ذلك، يحدد التقرير مخاطر متعددة للتوقعات من بينها نقاط الضعف المتزايدة في النظام المالي مثل ارتفاع القروض المتعثرة التي قد تحد من نمو الائتمان في القطاع الخاص، وانقطاع السياسات المحتمل الذي قد يردع الاستثمار، والتأخير في تنفيذ ميزانية الإنفاق الرأسمالي التي تؤثر على تطوير البنية الأساسية، وعدم الاستقرار الإقليمي واضطرابات التجارة التي قد تقلل من السياحة والطلب المحلي.

ويقدم تقرير البنك الدولي، أحدث الأدلة على فوائد وتكاليف اتجاه الهجرة في نيبال، كما يسلط الضوء على التدخلات السياسية الرئيسية اللازمة لبناء نظام شامل لإدارة الهجرة يهدف إلى ضمان الاستدامة وتعظيم المكافآت. كذلك يقدم تقرير تحديث التنمية في نيبال، الذي يتم إصداره مرتين سنويًا، تحليلًا معمقًا للتطورات الاقتصادية الهامة خلال العام الماضي ضمن منظور عالمي طويل الأمد.

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