دوباى تتوسع فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال 2025

تعتزم شركة“دوباى” المتخصصة فى التكنولوجيا المالية الربط مع تطبيق“إنستاباى” وتقديم خدمة الدفع عبر الإنترنت خلال الربع الأول من 2025، بالإضافة إلى التوسع فى أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، خاصة فى المغرب، السعودية، والإمارات.

وقال أحمد ناصف، رئيس العمليات بالشركة، إن قيمة المدفوعات الخاصة بالرواتب وصلت إلى مليار جنيه خلال الفترة من سبتمبر 2023 وحتى سبتمبر 2024، مشيرًا إلى أن النمو السنوى فى حجم العمليات على منصتها بلغ 328% فى سبتمبر الماضى على أساس سنوى.

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وتضم محفظة عملاء“دوباى” من الشركات فئات متنوعة، تتراوح بين شركات تضم 5 موظفين وأخرى يصل عدد موظفيها إلى 5000 موظف، ويبلغ عدد العملاء حوالى ألف شركة تعمل فى قطاعات متنوعة مثل الأمن، الصناعة، الزراعة، والبيع بالتجزئة، وتقدم خدماتها بالشراكة مع بنك المؤسسة المصرفية“ABC”.

وأضاف ناصف أن عدد الشركات المتعاقدة مع شركته نما بنسبة 143%، فى حين زاد عدد المستخدمين بنسبة 332%، وتجاوز معدل الاحتفاظ بالمستخدمين 95%.

وأشار إلى أن الشركة تستهدف خوض جولة تمويلية العام المقبل، بعد حصولها على تمويل قدره 13.5 مليون دولار خلال يوليو الماضى.

كما كشف عن نية الشركة تقديم خدمة“الكاش باك” خلال العام المقبل، بالشراكة مع بعض منافذ البيع بالتجزئة والمطاعم، لتمكين الموظفين من الحصول على خصومات.

ويجرى العمل أيضًا على تجربة خدمة جديدة بعنوان“اقبض بدرى”، التى تتيح للموظف الحصول على راتبه قبل موعد الدفع، وتتطلب اشتراك الشركات لموظفيها فى هذه الخدمة، بالإضافة إلى خدمة أخرى تمكن العامل من الحصول على جزء من راتبه يعادل أجر عدد الأيام التى عملها، وتخضع هذه الخدمات حاليًا للتجريب، على أن يتم تقييمها وإعلان نتائجها خلال الشهرين المقبلين.

وقال ناصف إن الشركة تهدف إلى حل مشكلة دفع الرواتب التى تواجه العديد من الشركات فى مصر، وذلك من خلال حل المشكلات الإدارية المتعلقة برواتب الموظفين، وتجنب دفع الموظفين لرسوم البنوك عند توزيع الرواتب عبرها، بالإضافة إلى إمكانية دفع الرواتب فى أى وقت، خاصة خلال فترات الإجازات.

وأضاف أن الهدف الرئيسى للشركة هو المساهمة فى تنفيذ خطة الشمول المالى التى تستهدفها الدولة المصرية، لتعزيز المعاملات الرقمية، إذ يوجد فى مصر أكثر من 50 مليون عامل لا يمتلكون حسابات بنكية، ما يُعد سوقًا واعدًا للنمو.

وتُمكّن الشركة الموظفين من سحب الرواتب من أى ماكينة صراف آلى فى أى وقت باستخدام بطاقة خصم مسبقة الدفع، كما تُمكنهم من تنفيذ عمليات شراء غير نقدية من أى متجر يقبل بطاقة ماستركارد.

وأضاف ناصف، أن المنصة تتعامل مع جميع أنواع العمالة، مثل أصحاب الدوام الكامل، الدوام الجزئى، العمالة الموسمية، المستقلين (freelancers)، العمالة اليدوية، وكذلك الشركات الناشئة والصغيرة.

وأوضح أن الشركة تحقق عوائدها الأساسية من الفائدة على رصيد مجموع الرواتب المحولة إلى البنك الشريك، حيث تقوم الشركات المتعاقدة معها بتحويل الرواتب إلى الحساب الخاص بالشركة لدى البنك. بالإضافة إلى رسوم التبادل التى تحصل عليها من“ماستركارد” عند استخدام البطاقة للشراء من المتاجر.

وأضاف أن متوسط الجزء الذى يحتفظ به الموظف فى الحساب يتراوح بين 45% و50% من راتبه، حيث يميل سلوكه فى البداية إلى سحب الراتب بالكامل، لكن هذا السلوك يتغير بمرور الوقت وزيادة الثقة فى المنصة.

وأوضح أن سياسة الشركة تتيح خمس عمليات سحب مجانية شهريًا من أى ماكينة صراف آلى، دون رسوم شهرية أو رسوم استخراج البطاقة، وأكد ناصف أن المنصة والبنك الشريك يتحملان المسئولية حال حدوث أى هجوم سيبرانى تتعرض له.