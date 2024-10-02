دوباى تتوسع فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال 2025

(MENAFN
- Al-Borsa News) مليار جنيه مدفوعات الرواتب خلال 12 شهرًا بنهاية سبتمبر الماضى
تعتزم شركة“دوباى” المتخصصة فى التكنولوجيا المالية الربط مع تطبيق“إنستاباى” وتقديم خدمة الدفع عبر الإنترنت خلال الربع الأول من 2025، بالإضافة إلى التوسع فى أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، خاصة فى المغرب، السعودية، والإمارات.
وقال أحمد ناصف، رئيس العمليات بالشركة، إن قيمة المدفوعات الخاصة بالرواتب وصلت إلى مليار جنيه خلال الفترة من سبتمبر 2023 وحتى سبتمبر 2024، مشيرًا إلى أن النمو السنوى فى حجم العمليات على منصتها بلغ 328% فى سبتمبر الماضى على أساس سنوى.
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وتضم محفظة عملاء“دوباى” من الشركات فئات متنوعة، تتراوح بين شركات تضم 5 موظفين وأخرى يصل عدد موظفيها إلى 5000 موظف، ويبلغ عدد العملاء حوالى ألف شركة تعمل فى قطاعات متنوعة مثل الأمن، الصناعة، الزراعة، والبيع بالتجزئة، وتقدم خدماتها بالشراكة مع بنك المؤسسة المصرفية“ABC”.
وأضاف ناصف أن عدد الشركات المتعاقدة مع شركته نما بنسبة 143%، فى حين زاد عدد المستخدمين بنسبة 332%، وتجاوز معدل الاحتفاظ بالمستخدمين 95%.
وأشار إلى أن الشركة تستهدف خوض جولة تمويلية العام المقبل، بعد حصولها على تمويل قدره 13.5 مليون دولار خلال يوليو الماضى.
كما كشف عن نية الشركة تقديم خدمة“الكاش باك” خلال العام المقبل، بالشراكة مع بعض منافذ البيع بالتجزئة والمطاعم، لتمكين الموظفين من الحصول على خصومات.
ويجرى العمل أيضًا على تجربة خدمة جديدة بعنوان“اقبض بدرى”، التى تتيح للموظف الحصول على راتبه قبل موعد الدفع، وتتطلب اشتراك الشركات لموظفيها فى هذه الخدمة، بالإضافة إلى خدمة أخرى تمكن العامل من الحصول على جزء من راتبه يعادل أجر عدد الأيام التى عملها، وتخضع هذه الخدمات حاليًا للتجريب، على أن يتم تقييمها وإعلان نتائجها خلال الشهرين المقبلين.
وقال ناصف إن الشركة تهدف إلى حل مشكلة دفع الرواتب التى تواجه العديد من الشركات فى مصر، وذلك من خلال حل المشكلات الإدارية المتعلقة برواتب الموظفين، وتجنب دفع الموظفين لرسوم البنوك عند توزيع الرواتب عبرها، بالإضافة إلى إمكانية دفع الرواتب فى أى وقت، خاصة خلال فترات الإجازات. عوائد الشركة الأساسية من الفائدة على رصيد مجموع الرواتب لدى البنك الشريك
وأضاف أن الهدف الرئيسى للشركة هو المساهمة فى تنفيذ خطة الشمول المالى التى تستهدفها الدولة المصرية، لتعزيز المعاملات الرقمية، إذ يوجد فى مصر أكثر من 50 مليون عامل لا يمتلكون حسابات بنكية، ما يُعد سوقًا واعدًا للنمو.
وتُمكّن الشركة الموظفين من سحب الرواتب من أى ماكينة صراف آلى فى أى وقت باستخدام بطاقة خصم مسبقة الدفع، كما تُمكنهم من تنفيذ عمليات شراء غير نقدية من أى متجر يقبل بطاقة ماستركارد.
وأضاف ناصف، أن المنصة تتعامل مع جميع أنواع العمالة، مثل أصحاب الدوام الكامل، الدوام الجزئى، العمالة الموسمية، المستقلين (freelancers)، العمالة اليدوية، وكذلك الشركات الناشئة والصغيرة.
وأوضح أن الشركة تحقق عوائدها الأساسية من الفائدة على رصيد مجموع الرواتب المحولة إلى البنك الشريك، حيث تقوم الشركات المتعاقدة معها بتحويل الرواتب إلى الحساب الخاص بالشركة لدى البنك. بالإضافة إلى رسوم التبادل التى تحصل عليها من“ماستركارد” عند استخدام البطاقة للشراء من المتاجر.
وأضاف أن متوسط الجزء الذى يحتفظ به الموظف فى الحساب يتراوح بين 45% و50% من راتبه، حيث يميل سلوكه فى البداية إلى سحب الراتب بالكامل، لكن هذا السلوك يتغير بمرور الوقت وزيادة الثقة فى المنصة.
وأوضح أن سياسة الشركة تتيح خمس عمليات سحب مجانية شهريًا من أى ماكينة صراف آلى، دون رسوم شهرية أو رسوم استخراج البطاقة، وأكد ناصف أن المنصة والبنك الشريك يتحملان المسئولية حال حدوث أى هجوم سيبرانى تتعرض له. كتب .. محمود الحسينى
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