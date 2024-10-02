مصر تبحث سبل تعزيز التعاون مع العراق في مجال سلامة الغذاء

MENAFN - Al-Borsa News) بحث طارق الهوبي رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، مع عدد من المسؤولين العراقيين؛ سبل تعزيز التعاون المشترك في مجال سلامة الغذاء.

واستهل الهوبي اللقاءات بعقد اجتماع مع فياض محمد عبد رئيس الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية بالعراق، حيث تم الإطلاع على التجربة المصرية في مجال سلامة الغذاء، ونظم تقييم المخاطر وتحليلها، وكذلك آلية التتبع والاستدعاء وكذا المنهجية التي تتبناها الهيئة في تشريع وإصدار اللوائح الفنية الملزمة.

موضوعاتمصر تصدّر منتجات غذائية إلى العراق بـ112 مليون دولار فى 7 أشهر “الزراعى المصرى” يتعاون مع“MAFI” لتمويل الزراعات التعاقدية “العامة للمخابز” تجتمع مع“التموين” لعرض مطالبها الأسبوع المقبل

كما تم خلال الاجتماع التباحث بشأن ضرورة تعزيز التعاون والتواصل فيما يتعلق بالمعايير والأنظمة، وإجراءات تقييم المطابقة، والاعتراف المتبادل بالأداء الرقابي للسلطات المختصة والتكافؤ للالتزام بتطبيقها من قبل أجهزة التفتيش والرقابة في البلدين، ونظام إجراءات إصدار شهادة الصلاحية.

كما التقى حيدر الشيوى مدير عام الشركة العامة للمنتوجات الغذائية، حيث بحث الجانبان أوجه التعاون في مجال تدريب كوادر الشركة على أساليب المراقبة والتتبع لسلاسل الإمداد والعمليات الإنتاجية.