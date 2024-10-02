مصر تبحث سبل تعزيز التعاون مع العراق في مجال سلامة الغذاء

(MENAFN
- Al-Borsa News) بحث طارق الهوبي رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، مع عدد من المسؤولين العراقيين؛ سبل تعزيز التعاون المشترك في مجال سلامة الغذاء.
واستهل الهوبي اللقاءات بعقد اجتماع مع فياض محمد عبد رئيس الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية بالعراق، حيث تم الإطلاع على التجربة المصرية في مجال سلامة الغذاء، ونظم تقييم المخاطر وتحليلها، وكذلك آلية التتبع والاستدعاء وكذا المنهجية التي تتبناها الهيئة في تشريع وإصدار اللوائح الفنية الملزمة.
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كما تم خلال الاجتماع التباحث بشأن ضرورة تعزيز التعاون والتواصل فيما يتعلق بالمعايير والأنظمة، وإجراءات تقييم المطابقة، والاعتراف المتبادل بالأداء الرقابي للسلطات المختصة والتكافؤ للالتزام بتطبيقها من قبل أجهزة التفتيش والرقابة في البلدين، ونظام إجراءات إصدار شهادة الصلاحية.
كما التقى حيدر الشيوى مدير عام الشركة العامة للمنتوجات الغذائية، حيث بحث الجانبان أوجه التعاون في مجال تدريب كوادر الشركة على أساليب المراقبة والتتبع لسلاسل الإمداد والعمليات الإنتاجية.
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