نقابة الصحفيين تدعو لأوسع مشاركة في الفعاليات المنددة بجرائم الاحتلال بحق الصحفيين الفلسطينيين

MENAFN - Palestine News ) رام الله /PNN/ دعت نقابة الصحفيين الفلسطينيين لأوسع مشاركة في الفعاليات المنددة بجرائم الاحتلال بحق الصحفيين الفلسطينيين، مع اقتراب حرب الإبادة الإسرائيلية ضد شعبنا الفلسطيني من دخول عامها الثاني.

وقالت النقابة في بيان لها، اليوم الأربعاء: "في سابقة إجرامية هي الأبشع والأكبر في تاريخ الإعلام بالعالم، تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي على مدى عام كامل ومنذ تشرين الأول/ أكتوبر من العام الماضي تنفيذ مجزرتها وحرب إبادتها بحق الإعلام الفلسطيني بقتلها الممنهج للصحفيين الفلسطينيين واستهدافهم وتدمير مؤسساتهم الإعلامية ومعدات العمل الصحفي بكل أشكال الاجرام".

وأضافت: "يواجه الصحفيون الفلسطينيون منذ عام حربا إجرامية شاملة لم تحدث لا في الحربين العالميتين الأولى ولا الثانية ولا حرب فيتنام ولا حرب أوكرانيا"، مجددة إدانتها بأشد العبارات لهذه المجزرة الجماعية ضد الصحفيين الفلسطينيين.

ودعت النقابة، الزملاء الصحفيين كافة للمشاركة في الفعاليات التي تنظمها النقابة بمناسبة مرور عام على الحرب الاجرامية المتواصلة ضد شعبنا وضد الصحفيين، وذلك للتنديد بهذه الجرائم والمطالبة بوقفها، ومطالبة المحكمة الجنائية الدولية والهيئات الدولية بمحاسبة ومحاكمة قادة الاحتلال على جرائمهم بحق الصحفيين وعدم إفلاتهم من العقاب.

وأشارت إلى أنه ستنظم وقفة استنكار وتنديد بجرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الصحفيين، وذلك في ساحة المنارة وسط مدينة رام الله يوم الأحد المقبل 06/10/2024، الساعة 12 ظهرا، ووقفة أخرى في غزة خلال اليوم ذاته أمام مركز التضامن الإعلامي التابع لنقابة الصحفيين في مدينة دير البلح وسط القطاع الساعة 11 صباحا.

وأهابت النقابة باتحاد الصحفيين العرب والاتحاد الدولي للصحفيين، لدعوة النقابات والاتحادات والجمعيات الصحفية كافة، وكذلك المؤسسات الإعلامية في كافة الدول العربية ودول العالم لتنظيم فعاليات منددة بجرائم الاحتلال بحق الصحفيين.