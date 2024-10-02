الرئيس يستقبل نجلي القائد الوطني الشهيد إسماعيل هنية

(MENAFN
- Palestine News Network
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الدوحة /PNN / استقبل الرئيس محمود عباس، اليوم الأربعاء، في مقر إقامته بالعاصمة القطرية الدوحة، نجلي القائد الوطني الشهيد إسماعيل هنية الرئيس السابق للمكتب السياسي لحركة حماس، عبد السلام هنية وهمام هنية.
وقدم الرئيس، التعازي لنجلي القائد الوطني الشهيد، مستذكراً مناقبه في مسيرة النضال الوطني الفلسطيني، مؤكداً أن الشعب الفلسطيني سينال حقوقه المشروعة كاملة في الحرية والاستقلال مهما مارس الاحتلال الإسرائيلي من جرائم واعتداءات بحق شعبنا وأرضنا ومقدساتنا.
وأكد الرئيس، أن شعبنا سيبقى موحداً في مواجهة الاحتلال وكنسه من أرضه، لتجسيد قيام دولته الفلسطينية المستقلة بعاصمتها القدس.
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