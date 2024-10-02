الرئيس يستقبل نجلي القائد الوطني الشهيد إسماعيل هنية

MENAFN - Palestine News ) الدوحة /PNN / استقبل الرئيس محمود عباس، اليوم الأربعاء، في مقر إقامته بالعاصمة القطرية الدوحة، نجلي القائد الوطني الشهيد إسماعيل هنية الرئيس السابق للمكتب السياسي لحركة حماس، عبد السلام هنية وهمام هنية.

وقدم الرئيس، التعازي لنجلي القائد الوطني الشهيد، مستذكراً مناقبه في مسيرة النضال الوطني الفلسطيني، مؤكداً أن الشعب الفلسطيني سينال حقوقه المشروعة كاملة في الحرية والاستقلال مهما مارس الاحتلال الإسرائيلي من جرائم واعتداءات بحق شعبنا وأرضنا ومقدساتنا.

وأكد الرئيس، أن شعبنا سيبقى موحداً في مواجهة الاحتلال وكنسه من أرضه، لتجسيد قيام دولته الفلسطينية المستقلة بعاصمتها القدس.

