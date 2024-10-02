كيف كان أداء ميزان المدفوعات فى عام الإصلاحات؟

MENAFN - Al-Borsa News) سجل ميزان المدفوعات2023-2024 فائض قدره 9.7 مليار دولار مقابل فائض قدره 0.9 مليار دولار خلال المالى السابق عليه.

وبحسب بيانات البنك المركزى، تحقق معظم فائض ميزان المدفوعات خلال النصف الثانى من السنة المالية 2024-2023 حيث حقق نحو 10.1 مليار دولار فى ظل الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد المصرى التى تم اتخاذها فى 6 مارس 2024 والتى انعكست بصورة إيجابية على حساب المعاملات الرأسمالية والمالية.

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وسجل حساب المعاملات الرأسمالية والمالية صافى تدفق للداخل بلغ نحو 29.9 مليار دولار، بدعم من صفقة رأس الحكمة، التى وصلت بصافى الاستثمار الأجنبى المباشر، إلى نحو 46.1 مليار دولار، منها نحو 40.5 مليار دولار خلال النصف الثانى من السنة المالية 2024/2023.

وذكر البنك المركزى أن ذلك إلى جانب تحول الاستثمارات بمحفظة الأوراق المالية فى مصر إلى صافى تدفق للداخل بلغ نحو 14.5 مليار دولار.

وقال إنه على الجانب الآخر، ارتفع العجز فى حساب المعاملات الجارية إلى نحو 20.8 مليار دولار مقابل نحو 4.7 مليار دولار، نتيجة أساسية لاتساع عجز الميزان التجارى، وتراجع إيرادات رسوم المرور فى قناة السويس.

ارتفع صافى الاستثمار الأجنبى المباشر فى مصر نحو 360%، ليسجل نحو 46.1 مليار دولار، وهى أعلى قيمة له على الإطلاق بحسب البنك المركزى بدعم من صفقة رأس الحكمة البالغة 35 مليار دولار تشمل 24 مليارًا تدفقات نقدية و11 مليار ودائع دولارية تم تحويلها للجنيه.

وسجل صافى الاستثمار الأجنبى فى القطاع غير البترولى نحو 46.4 مليار دولار مقابل 11 مليار دولار، فيما سجل القطاع البترولى صافى تدفق للخارج قدره 0.3 مليون دولار مقابل نحو 0.9 مليون دولار.

واستثمر الأجانب فى قطاع البترول 5.7 مليار دولار فيما استردوا تكاليف بقيمة 6 مليارات دولار، خلال العام المالى الماضى مقابل استثمارهم 5.6 مليار دولار العام المالى 2022/2023 واستردادهم نحو 6.6 مليار دولار.

نمت إيرادات السياحة فى مصر خلال العام المالى الماضى نحو 5.5% فى ظل التوترات الجيوسياسية فى المنطقة لتصل إلى 14.4 مليار دولار مقابل 13.6 مليار دولار.

وارتفع عدد الليالى السياحية التى قضاها السياح 5.5% إلى 154.1 مليون ليلة، فيما زاد عدد السياح 7.4% ليصل إلى 14.9 مليون سائح.

وعلى أساس فصلى نمت الإيرادات السياحية 16.6% لتصل إلى 3.5 مليار دولار مقابل 3 مليارات دولار فى الربع السابق عليه.

اتسع عجز الحساب التجارى إلى 39.6 مليار دولار مقابل 31.2 مليار دولار، مع تراجع الصادرات 7 مليارات دولار إلى 32.6 مليار دولار فى وقت زادت فيه الواردات نحو 1.3 مليار دولار لتصل إلى 72 مليار دولار.

وأرجع البنك المركزى اتساع عجز الميزان التجارى خلال العام المالى الماضى إلى تحول الميزان التجارى البترولى إلى عجز 7.6 مليار دولار مقابل فائض 410 ملايين دولار، بعد تراجع الصادرات بنحو 8.1 مليار دولار لتصل إلى 5.7 مليار دولار، نتيجة انخفاض صادرات الغاز للربع والأسعار للثلث ما أدى لتراجع إيرادات التصدير بنحو 6.6 مليار دولار لتبلغ 605.3 مليون دولار.

كما انخفضت صادرات المنتجات البترولية بنحو 1.3 مليار دولار، لانخفاض الكميات المصدرة، والبترول الخام بمقدار 242.8 مليون دولار لانخفاض الكميات المصدرة، بالرغم من ارتفاع الأسعار.

فى حين استقرت الواردات البترولية عند نحو 13.4 مليار دولار، رغم انخفاض الواردات من البترول الخام 2.5 مليار دولار لكن عوًضها ارتفاع المنتجات البترولية بنحو 1.9 مليار دولار، والغاز بنحو 556.8 مليون دولار لارتفاع الكميات المستوردة لكل منهما.

فى حين ارتفع الميزان التجارى غير البترولى بنحو 354.8 مليون دولار ليسجل نحو 31.9 مليار دولار مقابل نحو 31.6 مليار دولار، نتيجة ارتفاع الواردات نحو 1.4 مليار دولار مدفوعة بواردات الحديد وسيارات الركوب والقمح، فى وقت زادت فيه الصادرات مليار دولار لتصل إلى 26.8 مليار دولار.

أظهرت بيانات ميزان المدفوعات الصادرة عن البنك المركزى تراجع إيرادات رسوم المرور فى قناة السويس بمعدل 24.3% لتسجل نحو 6.6 مليار دولار مقابل نحو 8.8 مليار دولار، وذلك لانخفاض الحمولة الصافية بمعدل 29.6% عند نحو 1.1 مليار طن، وتراجعت السفن العابرة بمعدل 22.2%.

وتركز هذا الانخفاض بشكل أساسى خلال النصف الثانى من السنة المالية 2024-2023 بمعدل 61.7% لتقتصر على نحو 1.8 مليار دولار فقط، نتيجة التوترات التى تشهدها حركة الملاحة فى البحر الأحمر، ما اضطر العديد من شركات الشحن التجارية لتحويل مسارها.

نمت تحويلات المصريين بالخارج 61.4% خلال الربع الأخير من العام المالى الماضى لتصل إلى 7.5 مليار دولار مقابل 4.6 مليار دولار فى الفترة المقابلة، بعد توحيد سعر الصرف وعودة المعاملات للسوق الرسمى.

واقتصر بذلك الانخفاض فى التحويلات خلال العام المالى كله على 0.6% ليصل إلى 21.9 مليار دولار مقابل 22.1 مليار دولار فى العام المالى 2022/2023.

سجلت الاستثمارات فى محفظة الأوراق المالية فى مصر صافى تدفق للداخل بلغ نحو 14.5 مليار دولار مقابل صافى تدفق للخارج بلغ نحو 3.8 مليار دولار فى العام المالى 2023/2024.

جاءت عودة المستثمرين الأجانب لسوق الدين المصرية بعد عامين من الخروج نتيجة إصلاح سعر الصرف فى مارس الماضى وارتفاع سعر الفائدة المحلية لمواجهة التضخم وهو ما جذب المؤسسات العالمية للاستثمار فى الأصول المصرية، واقترضت مصر صافى 4.85 مليار دولار بعد احتساب ما سددته خلال العام المالى مقابل اقتراض 1.4 مليار دولار فى العام المالى 2022/2023.

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