((التجارى الدولى)) يحصل على 150 مليون دولار من ((التمويل الدولية))

(MENAFN
- Al-Borsa News) أعلن البنك التجارى الدولى ـ مصر التوقيع على اتفاقية للحصول على قرض طويل الأجل بقيمة 150 مليون دولار أمريكى من مؤسسة التمويل الدولية.
تبلغ مدة القرض عشر سنوات، وسيتم إدراجه ضمن الشريحة الثانية من القاعدة الرأسمالية للبنك.
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فى نهاية العام الماضى، حصل البنك على حزمة بقيمة 250 مليون دولار من مؤسسة التمويل الدولية (IFC)، وشملت 150 مليون دولار لمدة 10 سنوات، وآخر قيمته 100 مليون دولار لمدة سبع سنوات، يهدف إلى تمويل المشروعات الخضراء مثل تحلية المياه، والمبانى الخضراء، ومشاريع الطاقة المتجددة والزراعة المستدامة.
قال البنك، إنَّ هذه الخطوة مكلمة لاستراتيجيته فى إدارة هيكله الرأسمالى؛ حيث تعكف الإدارة التنفيذية، ومجلس إدارة البنك على دراسة البدائل المتاحة لضمان استقرار وقوة القاعدة الرأسمالية لمواجهة أى متغيرات خارجية ودعم خطط البنك المستقبلية.
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