((التجارى الدولى)) يحصل على 150 مليون دولار من ((التمويل الدولية))

MENAFN - Al-Borsa News) أعلن البنك التجارى الدولى ـ مصر التوقيع على اتفاقية للحصول على قرض طويل الأجل بقيمة 150 مليون دولار أمريكى من مؤسسة التمويل الدولية.

تبلغ مدة القرض عشر سنوات، وسيتم إدراجه ضمن الشريحة الثانية من القاعدة الرأسمالية للبنك.

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فى نهاية العام الماضى، حصل البنك على حزمة بقيمة 250 مليون دولار من مؤسسة التمويل الدولية (IFC)، وشملت 150 مليون دولار لمدة 10 سنوات، وآخر قيمته 100 مليون دولار لمدة سبع سنوات، يهدف إلى تمويل المشروعات الخضراء مثل تحلية المياه، والمبانى الخضراء، ومشاريع الطاقة المتجددة والزراعة المستدامة.

قال البنك، إنَّ هذه الخطوة مكلمة لاستراتيجيته فى إدارة هيكله الرأسمالى؛ حيث تعكف الإدارة التنفيذية، ومجلس إدارة البنك على دراسة البدائل المتاحة لضمان استقرار وقوة القاعدة الرأسمالية لمواجهة أى متغيرات خارجية ودعم خطط البنك المستقبلية.