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1.1 تريليون جنيه قروض أكبر 100 عميل فى القطاع المصرفى

10/2/2024 2:10:19 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) كشف البنك المركزى المصرى ، أن القروض التى منحتها البنوك لأكبر 100 عميل فى قطاعى الأعمال العام والخاص بلغت 1.116 تريليون جنيه بنهاية مارس 2024.

وكشف أن التسهيلات تركزت فى 6 قطاعات؛ حيث استحوذت على 73.6% من إجمالى الأرصدة، وفى مقدمتها التشييد والبناء والتنمية العقارية، والحديد والصلب، والاتصالات، والتى استمرت فى تحقيق مؤشرات أداء إيجابية خلال الفترة من يوليو 2023 وحتى مارس 2024.

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وكشف البنك المركزى، أن عدد البنوك ذات الأهمية النظامية محلياً ارتفع فى مارس إلى 4 بنوك مقابل بنكين فى ديسمبر.

وتستحوذ تلك البنوك على نسبة كبيرة من بنود قائمة المركز المالى للقطاع المصرفى، حيث بلغ نصيبها 64.5% من إجمالى المركز المالى للقطاع في مارس 2024، كما بلغت حصتها السوقية 67.4% على مستوى إجمالى محفظة قروض العملاء.

وقال إنه على مستوى الودائع فتمثل 63%، وتساهم بنحو 57.3% فى صافى أرباح القطاع.

وأشار إلى أن هذه البنوك تتمتع بمؤشرات للسلامة المالية جيدة، وتقوم بتكوين متطلبات رأسمالية إضافية للحد من المخاطر النظامية.

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