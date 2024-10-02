1.1 تريليون جنيه قروض أكبر 100 عميل فى القطاع المصرفى

(MENAFN
- Al-Borsa News) كشف البنك المركزى
المصرى ، أن القروض التى منحتها البنوك لأكبر 100 عميل فى قطاعى الأعمال العام والخاص بلغت 1.116 تريليون جنيه بنهاية مارس 2024.
وكشف أن التسهيلات تركزت فى 6 قطاعات؛ حيث استحوذت على 73.6% من إجمالى الأرصدة، وفى مقدمتها التشييد والبناء والتنمية العقارية، والحديد والصلب، والاتصالات، والتى استمرت فى تحقيق مؤشرات أداء إيجابية خلال الفترة من يوليو 2023 وحتى مارس 2024.
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وكشف البنك المركزى، أن عدد البنوك ذات الأهمية النظامية محلياً ارتفع فى مارس إلى 4 بنوك مقابل بنكين فى ديسمبر.
وتستحوذ تلك البنوك على نسبة كبيرة من بنود قائمة المركز المالى للقطاع المصرفى، حيث بلغ نصيبها 64.5% من إجمالى المركز المالى للقطاع في مارس 2024، كما بلغت حصتها السوقية 67.4% على مستوى إجمالى محفظة قروض العملاء.
وقال إنه على مستوى الودائع فتمثل 63%، وتساهم بنحو 57.3% فى صافى أرباح القطاع.
وأشار إلى أن هذه البنوك تتمتع بمؤشرات للسلامة المالية جيدة، وتقوم بتكوين متطلبات رأسمالية إضافية للحد من المخاطر النظامية.
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