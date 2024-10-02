المركزى يربط أنظمته مع أكبر 3 بنوك خاصة لمواجهة الهجمات السيبرانية

(MENAFN
- Al-Borsa News) أنهى البنك المركزى
المصرى الربط الإلكترونى لأنظمته مع أكبر ثلاث بنوك خاصة خلال عام 2024، بخلاف إتمامه الربط مع أكبر 3 بنوك حكومية فى 2021.
وقال البنك المركزى، فى تقرير الاستقرار المالى، إن ذلك استمرار لتعزيز الأمن السيبرانى والاستقرار المالى من خلال تبنى رؤية استراتيجية متكاملة استهدفت الاستجابة بصورة استباقية للهجمات السيبرانية المحتملة.
موضوعات متعلقة
رئيس الوزراء: الدين الخارجى انخفض بأكثر من 15 مليار دولار خلال 6 أشهر المعهد المصرفى: تدريب 219.4 ألف مستفيد العام المالى الماضى “المركزى”: 93 مليون معاملة“إنستاباى” الربع الأول من 2024 بـ565 مليار جنيه
كما تم إنشاء 3 معامل تقنية متخصصة خلال عام 2022 لرصد ومراقبة الثغرات الأمنية التى لم يصدر حزم تصحيحية لمعالجتها، والتحديثات الأمنية اللازمة للبرامج والأنظمة الأمنية المستخدمة بالقطاع المصرفى.
أضاف أنه يعمل على مراقبة ورصد مواقع الإنترنت المخفى بصورة مستمرة للتعرف على التهديدات والهجمات الأمنية المحتملة وتحذير البنوك فوراً منها.
كما تم إتاحة منصة أمنية تحتوى على دلالات الاختراق المرتبطة بالهجمات السيبرانية المكتشفة، بما يعزز الجهود الاستباقية لتفادى التهديدات والهجمات السيبرانية التى تستهدف القطاع المالى والمصرفى، بالإضافة إلى إطلاق مبادرة“تميز الأمن السيبراني بالقطاع المصرفى” لتدريب وتخريج عدد من الكوادر والمتخصصين فى مجال الأمن السيبرانى.
MENAFN02102024000202011048ID1108740287
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.