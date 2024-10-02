المركزى يربط أنظمته مع أكبر 3 بنوك خاصة لمواجهة الهجمات السيبرانية

MENAFN - Al-Borsa News) أنهى المصرى الربط الإلكترونى لأنظمته مع أكبر ثلاث بنوك خاصة خلال عام 2024، بخلاف إتمامه الربط مع أكبر 3 بنوك حكومية فى 2021.

وقال البنك المركزى، فى تقرير الاستقرار المالى، إن ذلك استمرار لتعزيز الأمن السيبرانى والاستقرار المالى من خلال تبنى رؤية استراتيجية متكاملة استهدفت الاستجابة بصورة استباقية للهجمات السيبرانية المحتملة.

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كما تم إنشاء 3 معامل تقنية متخصصة خلال عام 2022 لرصد ومراقبة الثغرات الأمنية التى لم يصدر حزم تصحيحية لمعالجتها، والتحديثات الأمنية اللازمة للبرامج والأنظمة الأمنية المستخدمة بالقطاع المصرفى.

أضاف أنه يعمل على مراقبة ورصد مواقع الإنترنت المخفى بصورة مستمرة للتعرف على التهديدات والهجمات الأمنية المحتملة وتحذير البنوك فوراً منها.

كما تم إتاحة منصة أمنية تحتوى على دلالات الاختراق المرتبطة بالهجمات السيبرانية المكتشفة، بما يعزز الجهود الاستباقية لتفادى التهديدات والهجمات السيبرانية التى تستهدف القطاع المالى والمصرفى، بالإضافة إلى إطلاق مبادرة“تميز الأمن السيبراني بالقطاع المصرفى” لتدريب وتخريج عدد من الكوادر والمتخصصين فى مجال الأمن السيبرانى.