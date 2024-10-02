المركزى: 93 مليون معاملة إنستاباى الربع الأول من 2024 بـ565 مليار جنيه

(MENAFN
- Al-Borsa News) كشف البنك المركزى
أن تطبيق إنستاباى شهد 93 مليون معاملة خلال الربع الأول بقيمة 565 مليار جنيه.
وقال إنه أطلق خدمة ميزة ديجيتال والتي يتم من خلالها تقديم خدمة الدفع باستخدام الهاتف المحمول أو المحافظ الإلكترونية.
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وذكر أن تلك الخطوة أدت لنمو حسابات محافظ الهاتف المحمول بنسبة 32% في مارس 2024 لتصل إلى 42.1 مليون حساب محفظة، وبلغت قيم المعاملات للمحافظ نحو 555 مليار جنيه في الربع الأول لعام 2024 بمعدل نمو سنوي 133%.
وذكر أن بنوك تلقت 2.1 مليون شكوى فى 2023 بنمو 18% وتم حل 93%من الشكاوى تم حلها خلال 15 يوم عمل. كما ارتفع إجمالي عدد الشكاوى المقدمة للبنوك بنسبة 32% لتسجل 658 ألف شكوى فى الربع الأول من عام 2024 مقارنة بنحو 486 ألف شكوى خلال الفترة المماثلة من عام 2022.
وقال المركزى إنه يجرى تحليل ودراسة الجهات المرخص لها لتقديم الخدمات المالية والمصرفية لوضع تعليمات منظمة تضمن وجود منافسة حرة.
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