المركزى: 93 مليون معاملة إنستاباى الربع الأول من 2024 بـ565 مليار جنيه

MENAFN - Al-Borsa News) كشف أن تطبيق إنستاباى شهد 93 مليون معاملة خلال الربع الأول بقيمة 565 مليار جنيه.

وقال إنه أطلق خدمة ميزة ديجيتال والتي يتم من خلالها تقديم خدمة الدفع باستخدام الهاتف المحمول أو المحافظ الإلكترونية.

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وذكر أن تلك الخطوة أدت لنمو حسابات محافظ الهاتف المحمول بنسبة 32% في مارس 2024 لتصل إلى 42.1 مليون حساب محفظة، وبلغت قيم المعاملات للمحافظ نحو 555 مليار جنيه في الربع الأول لعام 2024 بمعدل نمو سنوي 133%.

وذكر أن بنوك تلقت 2.1 مليون شكوى فى 2023 بنمو 18% وتم حل 93%من الشكاوى تم حلها خلال 15 يوم عمل. كما ارتفع إجمالي عدد الشكاوى المقدمة للبنوك بنسبة 32% لتسجل 658 ألف شكوى فى الربع الأول من عام 2024 مقارنة بنحو 486 ألف شكوى خلال الفترة المماثلة من عام 2022.

وقال المركزى إنه يجرى تحليل ودراسة الجهات المرخص لها لتقديم الخدمات المالية والمصرفية لوضع تعليمات منظمة تضمن وجود منافسة حرة.