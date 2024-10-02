المتسابقة السعودية يسرا جزار تستعد لخوض تحدي باها أبوظبي 2024

(MENAFN
- Asdaf News)
تستعد البطلة السعودية يسرا جزار مع ملاحها فيصل السويح لخوض تحدي جديد وهو أبوظبي باها في موسمه الثاني والذي سينطلق يوم 12 أكتوبر والذي تأمل فيه البطلة يسرا جزار تحقيقه لتبدأ مسيرة حصد الألقاب المحلية والدولية برفقه الكابتن فيصل السويح والذي لأول مرة يصبح ملاح لسيدة سعودية.
ولدى فيصل السويح رصيد من الإنجازات في مسيرته أبرزها تحقيقه أداء لافتا ومميزا في رالي داكار 2024 لفئة الستوك حيث اعتلى منصة التتويج مع الكابتن إبراهيم المهنا صاحب الأرقام القياسية في صعود منصات التتويج بما يقارب 185 إنجازا.
ويأتي تألق الكابتن فيصل السويح من خبرة ومهارة عالية في معالجة المشكلات الفنية وقراءة التضاريس الجغرافية بشكل جيد. ويعتبر الكابتن السويح بهذا الإنجاز أول مساعد سعودي يعتلي منصة تتويج رالي داكار، وله العديد من المشاركات المحلية والدولية في سباقات الراليات، وقد حقق كثيرا من الإنجازات منها مثالا لا حصراً وصافة العالم لفئة الكواد قبل أن يتجه لعالم الملاحة.
الوسوم#باها أبوظبي 2024 #يسرا جزار
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