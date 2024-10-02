المتسابقة السعودية يسرا جزار تستعد لخوض تحدي باها أبوظبي 2024

MENAFN - Asdaf News) تستعد البطلة السعودية يسرا جزار مع ملاحها فيصل السويح لخوض تحدي جديد وهو أبوظبي باها في موسمه الثاني والذي سينطلق يوم 12 أكتوبر والذي تأمل فيه البطلة يسرا جزار تحقيقه لتبدأ مسيرة حصد الألقاب المحلية والدولية برفقه الكابتن فيصل السويح والذي لأول مرة يصبح ملاح لسيدة سعودية.

ولدى فيصل السويح رصيد من الإنجازات في مسيرته أبرزها تحقيقه أداء لافتا ومميزا في داكار 2024 لفئة الستوك حيث اعتلى منصة التتويج مع الكابتن إبراهيم المهنا صاحب الأرقام القياسية في صعود منصات التتويج بما يقارب 185 إنجازا.

ويأتي تألق الكابتن فيصل السويح من خبرة ومهارة عالية في معالجة المشكلات الفنية وقراءة التضاريس الجغرافية بشكل جيد. ويعتبر الكابتن السويح بهذا الإنجاز أول مساعد سعودي يعتلي منصة تتويج رالي داكار، وله العديد من المشاركات المحلية والدولية في سباقات الراليات، وقد حقق كثيرا من الإنجازات منها مثالا لا حصراً وصافة العالم لفئة الكواد قبل أن يتجه لعالم الملاحة.

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