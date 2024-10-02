الإعلان عن المتأهلين للمرحلة النهائية لجائزة تجربة العميل السعودية 2025

(MENAFN
- Asdaf News)
أعلن منتدى تجربة العميل عن وصول نخبةٍ من الجهات والأفراد المتميزين إلى المرحلة النهائية لجائزة تجربة العميل السعودية 2025؛ التي ينظمها المنتدى بالشراكة مع جمعية تجربة العميل السعودية، وبالتعاون مع (Awards International).
وضمت قائمة المتأهلين 301 جهة توزعت على 27 فئة ضمن أربع مجموعات؛ وهي: تجربة العميل الكلاسيكية، دائرة تجربة العميل، تجربة العميل في القطاعات المتخصصة، محترفو تجربة العميل.
وصرح الرئيس التنفيذي لجائزة تجربة العميل السعودية م. عبدالعزيز الشمسان“بأنه سيخضع المتأهلون لتقييم لجنة تحكيم مستقلة، وأصبح بإمكان المتأهلين الآن تقديم جميع عروضهم التقديمية عبر الإنترنت لتقييمها في نهائيات الجوائز ومقابلة لجان التحكيم المتخصصة لمناقشة مشاركاتهم”.
وأضاف الشمسان“سيتم تكريم المتفوقين خلال حفل منتدى تجربة العميل يوم 13 نوفمبر 2024م؛ الذي سيقام في فندق انتركونتيننتال – درة الرياض، ونتطلع لأن يكون ختامًا فعالًا لسنة ميلادية ناجحة بكل المقاييس”.
وتعد جوائز تجربة العميل محفلًا رائدًا يحتفي بإنجازات المشاركين في تحسين تجارب العملاء والمنافسة على عدة فئات تغطي جميع الجوانب الخاصة بتقديم تجارب العملاء، حيث يتم فيه تكريم الإنجازات وتبادل المعرفة والخبرات في مجال تجربة العميل، إضافة إلى تحسين مستوى تجربة العميل في جميع القطاعات في المملكة، كما تشجع الجائزة على تبنّي أفضل الممارسات العالمية، وتحفز على الاستثمار في برامج تجربة العميل وجعلها أولوية استراتيجية، كما تعزز التواصل والتعاون بين المؤسسات الرائدة في هذا المجال، ما يعزز تنافسية الجهات الحكومية والمؤسسات على المستوى الدولي.
الوسوم#المملكة العربية السعودية #تجربة العميل
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