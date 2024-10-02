الإعلان عن المتأهلين للمرحلة النهائية لجائزة تجربة العميل السعودية 2025

MENAFN - Asdaf News) أعلن منتدى تجربة العميل عن وصول نخبةٍ من الجهات والأفراد المتميزين إلى المرحلة النهائية لجائزة تجربة العميل السعودية 2025؛ التي ينظمها المنتدى بالشراكة مع جمعية تجربة العميل السعودية، وبالتعاون مع (Awards International).

وضمت قائمة المتأهلين 301 جهة توزعت على 27 فئة ضمن أربع مجموعات؛ وهي: تجربة العميل الكلاسيكية، دائرة تجربة العميل، تجربة العميل في القطاعات المتخصصة، محترفو تجربة العميل.

وصرح الرئيس التنفيذي لجائزة تجربة العميل السعودية م. عبدالعزيز الشمسان“بأنه سيخضع المتأهلون لتقييم لجنة تحكيم مستقلة، وأصبح بإمكان المتأهلين الآن تقديم جميع عروضهم التقديمية عبر الإنترنت لتقييمها في نهائيات الجوائز ومقابلة لجان التحكيم المتخصصة لمناقشة مشاركاتهم”.

وأضاف الشمسان“سيتم تكريم المتفوقين خلال حفل منتدى تجربة العميل يوم 13 نوفمبر 2024م؛ الذي سيقام في فندق انتركونتيننتال – درة الرياض، ونتطلع لأن يكون ختامًا فعالًا لسنة ميلادية ناجحة بكل المقاييس”.

وتعد جوائز تجربة العميل محفلًا رائدًا يحتفي بإنجازات المشاركين في تحسين تجارب العملاء والمنافسة على عدة فئات تغطي جميع الجوانب الخاصة بتقديم تجارب العملاء، حيث يتم فيه تكريم الإنجازات وتبادل المعرفة والخبرات في مجال تجربة العميل، إضافة إلى تحسين مستوى تجربة العميل في جميع القطاعات في المملكة، كما تشجع الجائزة على تبنّي أفضل الممارسات العالمية، وتحفز على الاستثمار في برامج تجربة العميل وجعلها أولوية استراتيجية، كما تعزز التواصل والتعاون بين المؤسسات الرائدة في هذا المجال، ما يعزز تنافسية الجهات الحكومية والمؤسسات على المستوى الدولي.

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