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استلام مشروعي صيانة في مخيم الجلزون لتعزيز الخدمات لفئتي الشباب والمسنين

10/2/2024 10:10:26 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله /PNN / في إطار "برنامج تحسين مخيمات اللاجئين" الممول من الحكومة اليابانية، وبالشراكة مع دائرة شؤون اللاجئين تم استلام مشروعي "صيانة مبنى وملعب نادي الشباب" و"صيانة وإعادة تأهيل جمعية أصدقاء المسن الخيرية" في مخيم الجلزون.

و جرى استلام المشروعين بحضور ممثلين عن دائرة شؤون اللاجئين، واللجنة الشعبية، والمؤسسات ذات الصلة.

وأكدت مديرة المشروعين،
المهندسة رولا صباح، أن هذه المشاريع تهدف إلى تطوير البنية التحتية وتعزيز مستوى الخدمات المقدمة لفئتي الشباب والمسنين في المخيم، مما يسهم في تحسين جودة الحياة لهذه الفئات.

وبلغت التكلفة الإجمالية للمشروعين نحو 340,000 دولار، وقد تولت تنفيذ الأعمال شركة أبو الظاهر للمقاولات بإشراف مكتب الرافدين الهندسي.



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