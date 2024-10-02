استلام مشروعي صيانة في مخيم الجلزون لتعزيز الخدمات لفئتي الشباب والمسنين

(MENAFN
- Palestine News Network
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رام الله /PNN / في إطار "برنامج تحسين مخيمات اللاجئين" الممول من الحكومة اليابانية، وبالشراكة مع دائرة شؤون اللاجئين تم استلام مشروعي "صيانة مبنى وملعب نادي الشباب" و"صيانة وإعادة تأهيل جمعية أصدقاء المسن الخيرية" في مخيم الجلزون.
و جرى استلام المشروعين بحضور ممثلين عن دائرة شؤون اللاجئين، واللجنة الشعبية، والمؤسسات ذات الصلة.
وأكدت مديرة المشروعين،
المهندسة رولا صباح، أن هذه المشاريع تهدف إلى تطوير البنية التحتية وتعزيز مستوى الخدمات المقدمة لفئتي الشباب والمسنين في المخيم، مما يسهم في تحسين جودة الحياة لهذه الفئات.
وبلغت التكلفة الإجمالية للمشروعين نحو 340,000 دولار، وقد تولت تنفيذ الأعمال شركة أبو الظاهر للمقاولات بإشراف مكتب الرافدين الهندسي.
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