الحمود يخلف أبو صعيليك في رئاسة المنتدى الاقتصادي الأردني

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- Khaberni) خبرني - أعلن مجلس إدارة المنتدى الاقتصادي الأردني اليوم الأربعاء، التوافق على انتخاب مازن الحمود رئيساً للمنتدى خلفاً للدكتور خير أبو صعيليك، في حين تم التوافق أيضا على أن يكون العين عيسى مراد نائباً للرئيس، ومحمد القريوتي، أميناً للصندوق والدكتور بشير الزعبي اميناً للسر.
وأكد الحمود، أهمية المنتدى كمنصة فكرية رئيسية تتابع السياسات الاقتصادية والاستثمارية في المملكة، مشيدا بالتواصل المستمر بين الحكومة والمنتدى منذ تأسيسه عام 2019، والذي مكّن أعضاء المنتدى من تقديم آرائهم حول مختلف القضايا الاقتصادية.
وأشار إلى أهمية الجلسات الاقتصادية المنتظمة التي يعقدها المنتدى مع الخبراء في مختلف المجالات، والأوراق النقاشية التي تصدر عنه، والتي أسهمت في توجيه النقاشات نحو القضايا الاقتصادية الحيوية، لافتا إلى تعزيز دور المنتدى كحلقة وصل بين القطاعات المختلفة وصناع القرار، حيث يسعى المنتدى لتوسيع دائرة النقاش حول السياسات الاقتصادية بما يتماشى مع احتياجات السوق وأهداف النمو المستدام.
وثمن الحمود، الدور القيادي الذي قام به الدكتور أبو صعيليك، خلال السنوات العديدة الماضية، من خلال تأسيس المنتدى وتعزيز دوره، كما ثمن الدور المحوري الذي يقوم به مجلس أمناء المنتدى برئاسة الدكتور رجائي المعشر، في توجيه أعمال المنتدى.
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