الحمود يخلف أبو صعيليك في رئاسة المنتدى الاقتصادي الأردني

MENAFN - Khaberni) خبرني - أعلن مجلس إدارة المنتدى الاقتصادي الأردني اليوم الأربعاء، التوافق على انتخاب مازن الحمود رئيساً للمنتدى خلفاً للدكتور خير أبو صعيليك، في حين تم التوافق أيضا على أن يكون العين عيسى مراد نائباً للرئيس، ومحمد القريوتي، أميناً للصندوق والدكتور بشير الزعبي اميناً للسر.

وأكد الحمود، أهمية المنتدى كمنصة فكرية رئيسية تتابع السياسات الاقتصادية والاستثمارية في المملكة، مشيدا بالتواصل المستمر بين الحكومة والمنتدى منذ تأسيسه عام 2019، والذي مكّن أعضاء المنتدى من تقديم آرائهم حول مختلف القضايا الاقتصادية.

وأشار إلى أهمية الجلسات الاقتصادية المنتظمة التي يعقدها المنتدى مع الخبراء في مختلف المجالات، والأوراق النقاشية التي تصدر عنه، والتي أسهمت في توجيه النقاشات نحو القضايا الاقتصادية الحيوية، لافتا إلى تعزيز دور المنتدى كحلقة وصل بين القطاعات المختلفة وصناع القرار، حيث يسعى المنتدى لتوسيع دائرة النقاش حول السياسات الاقتصادية بما يتماشى مع احتياجات السوق وأهداف النمو المستدام.

وثمن الحمود، الدور القيادي الذي قام به الدكتور أبو صعيليك، خلال السنوات العديدة الماضية، من خلال تأسيس المنتدى وتعزيز دوره، كما ثمن الدور المحوري الذي يقوم به مجلس أمناء المنتدى برئاسة الدكتور رجائي المعشر، في توجيه أعمال المنتدى.



