أهان طالباً بألفاظ خادشة.. قرارات عاجلة بشأن أستاذ جامعي بمصر

(MENAFN
- Khaberni) خبرني -بعد واقعة صادمة قام فيها أحد أساتذة كلية الحقوق بجامعة المنوفية بالسباب وإلقاء ألفاظ خادشة للحياء لأحد الطلاب أثناء محاضرة، خرجت إدارة الجامعة بقرار حازم بحق الأستاذ الجامعي.
وأعلنت جامعة المنوفية إحالة عضو هيئة التدريس "مصطفى حسني" صاحب مقطع الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي للتحقيق، وفقا للإجراءات التي ينص عليها قانون تنظيم الجامعات.
إحالة للتحقيق
كما أكدت إدارة الجامعة في بيان لها، حرصها الكامل على احترام التقاليد الجامعية وانضباط العملية التعليمية وتطبيق قانون تنظيم الجامعات.
وقال عميد كلية الحقوق بجامعة المنوفية الدكتور منصور محمد أحمد، أن ما صدر من الأستاذ مصطفى حسني "70 عاما" في مقطع الفيديو من ألفاظ خادشة هو أمر غريب ومستهجن ولا يليق بأستاذ جامعي، وأن الواقعة تحدث للمرة الأولى في جامعة المنوفية.
"مشهد غريب يحدث للمرة الأولى"
كما أكد عميد الكلية أن الواقعة تتنافى مع كل القيم والأعراف والتقاليد الجامعية، مؤكدا أن ما صدر من الأستاذ مصطفى حسني بمقطع الفيديو مرفوض بشكل كامل، وأنه فور مشاهدته للمقطع، قام بإصدار مذكرة بالواقعة إلى رئيس الجامعة، حيث تم اتخاذ القرار بإحالة الأستاذ صاحب الواقعة للتحقيق العاجل.
وعن العقوبات المتوقعة، قال عميد الكلية إنه وفقا لتنظيم الجامعات، تنص العقوبات على أن تكون متدرجة بدءا من التنبيه واللوم، إلى وقف العلاوات، ووقف الترقية، والإحالة إلى مجلس التأديب.
ضجة على التواصل
ووثق مقطع فيديو تم تداوله على نطاق واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، قيام أحد أساتذة كلية الحقوق بجامعة المنوفية، وهو يتحدث عبر الميكروفون ويهين أحد الطلبة داخل مدرج الكلية أثناء إحدى المحاضرات موجهاً له ألفاظاً خادشة للحياء على الملأ، بينما غرق بعض الطلبة في الضحك.
وأثار المقطع الجدل والصدمة لدى المصريين على مواقع التواصل الاجتماعي، من مشهد قيام أستاذ جامعي بالتلفظ بهذه الألفاظ أمام الطلبة والطالبات وهو المعلم والقدوة.
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