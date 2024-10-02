أهان طالباً بألفاظ خادشة.. قرارات عاجلة بشأن أستاذ جامعي بمصر

MENAFN - Khaberni) خبرني -بعد واقعة صادمة قام فيها أحد أساتذة كلية الحقوق بجامعة المنوفية بالسباب وإلقاء ألفاظ خادشة للحياء لأحد الطلاب أثناء محاضرة، خرجت إدارة الجامعة بقرار حازم بحق الأستاذ الجامعي.





وأعلنت المنوفية إحالة عضو هيئة التدريس "مصطفى حسني" صاحب مقطع الفيديو المتداول على مواقع للتحقيق، وفقا للإجراءات التي ينص عليها قانون تنظيم الجامعات.

إحالة للتحقيق

كما أكدت إدارة الجامعة في بيان لها، حرصها الكامل على احترام التقاليد الجامعية وانضباط العملية التعليمية وتطبيق قانون تنظيم الجامعات.





وقال عميد كلية الحقوق بجامعة المنوفية الدكتور منصور محمد أحمد، أن ما صدر من الأستاذ مصطفى حسني "70 عاما" في مقطع الفيديو من ألفاظ خادشة هو أمر غريب ومستهجن ولا يليق بأستاذ جامعي، وأن الواقعة تحدث للمرة الأولى في جامعة المنوفية.





"مشهد غريب يحدث للمرة الأولى"

كما أكد عميد الكلية أن الواقعة تتنافى مع كل القيم والأعراف والتقاليد الجامعية، مؤكدا أن ما صدر من الأستاذ مصطفى حسني بمقطع الفيديو مرفوض بشكل كامل، وأنه فور مشاهدته للمقطع، قام بإصدار مذكرة بالواقعة إلى رئيس الجامعة، حيث تم اتخاذ القرار بإحالة الأستاذ صاحب الواقعة للتحقيق العاجل.





وعن العقوبات المتوقعة، قال عميد الكلية إنه وفقا لتنظيم الجامعات، تنص العقوبات على أن تكون متدرجة بدءا من التنبيه واللوم، إلى وقف العلاوات، ووقف الترقية، والإحالة إلى مجلس التأديب.

ضجة على التواصل

ووثق مقطع فيديو تم تداوله على نطاق واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، قيام أحد أساتذة كلية الحقوق بجامعة المنوفية، وهو يتحدث عبر الميكروفون ويهين أحد الطلبة داخل مدرج الكلية أثناء إحدى المحاضرات موجهاً له ألفاظاً خادشة للحياء على الملأ، بينما غرق بعض الطلبة في الضحك.





وأثار المقطع الجدل والصدمة لدى المصريين على مواقع التواصل الاجتماعي، من مشهد قيام أستاذ جامعي بالتلفظ بهذه الألفاظ أمام الطلبة والطالبات وهو المعلم والقدوة.