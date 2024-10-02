تعاون بين مؤسسة مريم وشركة Wheels لدعم مرضى السرطان في غزة

MENAFN - Palestine News )

يأتي هذا التعاون بعد نجاح المؤسسة في إدخال شحنة الدواء الأولى، كجزء من جهودها المستمرة لتوفير الأدوية الحيوية لمرضى السرطان في غزة. وأعرب السيد محمد حامد، المدير التنفيذي لمؤسسة مريم، عن فخره بهذه الشراكة، مشيداً بجهود شركةWheels وطاقمها في دعم مرضى السرطان. وأكد أن المؤسسة ستبذل قصارى جهدها لمساعدة مرضى السرطان الفلسطينيين في كل مكان.

من جانبه، قال طارق تميمي، المدير التنفيذي لشركة Wheels:“مشاركتنا في هذه الحملة مع مؤسسة مريم هو شرف كبير لنا وواجب وطني. هدفنا هو خدمة شعبنا ودعم صمود أهلنا. ندعو الجميع للتبرع بالدواء من خلال تطبيقWheels والمساهمة في إنقاذ حياة مرضى السرطان في غزة.”

تشكل هذه الشراكة خطوة هامة في تعزيز الجهود الوطنية والإنسانية لدعم مرضى السرطان في القطاع المحاصر، وتجسيداً لالتزام شركةWheels ومؤسسة مريم بمساعدة الفلسطينيين في أشد الظروف