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تعاون بين مؤسسة مريم وشركة Wheels لدعم مرضى السرطان في غزة

10/2/2024 9:09:04 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله /PNN / في إطار حملة "أكتوبر لأجل غزة"، تواصل مؤسسة مريم لمكافحة السرطان جهودها بالتعاون مع
شركة Wheels الفلسطينية لدعم شحنة الدواء الثانية الموجهة لمرضى السرطان في قطاع غزة، مع تعزيز الوعي بمرض السرطان وسرطان الثدي بشكل خاص.

يأتي هذا التعاون بعد نجاح المؤسسة في إدخال شحنة الدواء الأولى، كجزء من جهودها المستمرة لتوفير الأدوية الحيوية لمرضى السرطان في غزة. وأعرب السيد محمد حامد، المدير التنفيذي لمؤسسة مريم، عن فخره بهذه الشراكة، مشيداً بجهود شركةWheels وطاقمها في دعم مرضى السرطان. وأكد أن المؤسسة ستبذل قصارى جهدها لمساعدة مرضى السرطان الفلسطينيين في كل مكان.

من جانبه، قال طارق تميمي، المدير التنفيذي لشركة Wheels:“مشاركتنا في هذه الحملة مع مؤسسة مريم هو شرف كبير لنا وواجب وطني. هدفنا هو خدمة شعبنا ودعم صمود أهلنا. ندعو الجميع للتبرع بالدواء من خلال تطبيقWheels والمساهمة في إنقاذ حياة مرضى السرطان في غزة.”

تشكل هذه الشراكة خطوة هامة في تعزيز الجهود الوطنية والإنسانية لدعم مرضى السرطان في القطاع المحاصر، وتجسيداً لالتزام شركةWheels ومؤسسة مريم بمساعدة الفلسطينيين في أشد الظروف

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