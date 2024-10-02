سلطة الأراضي برفقة الشركاء تنتهي من صياغة التعليمات الخاصة بتسجيل الأموال غير المنقولة

(MENAFN
- Palestine News Network
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رام الله /PNN/ اجتمعت طواقم سلطة الأراضي وهيئة سوق رأس المال وديوان الجريدة الرسمية اليوم الأربعاء بخصوص الصياغة النهائية لتعليمات تسجيل الأراضي غير المنقولة المؤجرة تأجيراً تمويلياً.
وجاء الاجتماع بعد تقديم عدة مقترحات لتعديل تشريعات والتوصية بها، بما يحقق تطوير وتنظيم قطاع الأراضي ويسهم في نمو وتعزير السوق الفلسطيني، ويهدف ذلك إلى دخول مستثمرين جدد إلى سوق التأجير التمويلي كمؤجرين وتوسيع قاعدتها.
وتوصل الاجتماع إلى مسودة نهائية لتعليمات تسجيل الأراضي غير المنقولة والمتفقة مع القوانين والشرائع، والتي سيكون لها تأثيراً كبير في ازدهار عمليات التمويل العقاري.
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