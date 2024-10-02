سلطة الأراضي برفقة الشركاء تنتهي من صياغة التعليمات الخاصة بتسجيل الأموال غير المنقولة

MENAFN - Palestine News ) رام الله /PNN/ اجتمعت طواقم سلطة الأراضي وهيئة سوق رأس المال وديوان الجريدة الرسمية اليوم الأربعاء بخصوص الصياغة النهائية لتعليمات تسجيل الأراضي غير المنقولة المؤجرة تأجيراً تمويلياً.

وجاء الاجتماع بعد تقديم عدة مقترحات لتعديل تشريعات والتوصية بها، بما يحقق تطوير وتنظيم قطاع الأراضي ويسهم في نمو وتعزير السوق الفلسطيني، ويهدف ذلك إلى دخول مستثمرين جدد إلى سوق التأجير التمويلي كمؤجرين وتوسيع قاعدتها.

وتوصل الاجتماع إلى مسودة نهائية لتعليمات تسجيل الأراضي غير المنقولة والمتفقة مع القوانين والشرائع، والتي سيكون لها تأثيراً كبير في ازدهار عمليات التمويل العقاري.