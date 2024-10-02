صواريخ إيرانية باتجاه إسرئيل حديث مواقع التواصل .. استمع

MENAFN - Amman Net) بعد الهجوم الإيراني على إسرائيل يوم أمس، دعت مديرية الأمن العام المواطنين إلى إتباع التعليمات والبقاء في منازلهم وتجنب الطرق المزدحمة لما فيه من خطر عليهم، ولكن كان للأردنيين رأيٍ آخر فلقد احتفلوا وتفاعلوا مع هذه الهجمة

ولقي هذا تفاعل على مواقع التواصل الاجتماعي

علق غازي : اطمنو الجميع ملتزم بالبيوت فوق السطوح

وعلق طارق :عطلونا بكره

وعلق احمد : الشوارع صارت ازمه

الناس طالعه تصور ريلز وبتحتفل

واضافت دعاء الصمادي : كلها بشوارع فاتحه بث مباشر ومفعلة وضعية الدويري وتحليل عسكري

وأضاف مهند عطار : يزم شو بدوا يقنعهم اذا في ناس طلعت فوق الصاروخ وصارت تدبك فالوضع عادي جدا

وعلق محمد : المواطنين عاملين تعليله عالصواريخ

وعلقت سلمى : تتميز الاردن بموقعها الجغرافي المتميزحيث أنها تقع بين دول مش طايقه بعضها

ونختتم مع نوال حيث علقت : عنا بالسلط عملنا دوار من حطام الصاروخ شو نضل بالبيوت ما بنقدر

اللهم انا استودعناك الاردن من شمالها إلى جنوبها ومن شرقها إلى غربها فااحفظها بعينك التي لا تنام

كما وصرح وزير الاتصال الحكومي محمد المومني بأن هناك ثلاثة إصابات طفيفة وأضرار مادية جارٍ العمل عليها جراء سقوط أجزاء من الصواريخ الإيرانية، وأكد أن الأردن موقفه واضح بأنه لن نكون ساحة صراع لأحد وأن حماية سماء المملكة هي مسؤوليتنا الأولى

كان هذا أبرز ما تداوله رواد مواقع التواصل اليوم في أمان الله.

Radio Al-Balad 92.5 راديو البلد · صواريخ إيرانية باتجاه اسرئيل .. واحتفالات في الأردن