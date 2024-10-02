صواريخ إيرانية باتجاه إسرئيل حديث مواقع التواصل .. استمع

(MENAFN
- Amman Net) بعد الهجوم الإيراني على إسرائيل يوم أمس، دعت مديرية الأمن العام المواطنين إلى إتباع التعليمات والبقاء في منازلهم وتجنب الطرق المزدحمة لما فيه من خطر عليهم، ولكن كان للأردنيين رأيٍ آخر فلقد احتفلوا وتفاعلوا مع هذه الهجمة
ولقي هذا تفاعل على مواقع التواصل الاجتماعي
علق غازي : اطمنو الجميع ملتزم بالبيوت فوق السطوح
وعلق طارق :عطلونا بكره
وعلق احمد : الشوارع صارت ازمه
الناس طالعه تصور ريلز وبتحتفل
واضافت دعاء الصمادي : كلها بشوارع فاتحه بث مباشر ومفعلة وضعية الدويري وتحليل عسكري
وأضاف مهند عطار : يزم شو بدوا يقنعهم اذا في ناس طلعت فوق الصاروخ وصارت تدبك فالوضع عادي جدا
وعلق محمد : المواطنين عاملين تعليله عالصواريخ
وعلقت سلمى : تتميز الاردن بموقعها الجغرافي المتميزحيث أنها تقع بين دول مش طايقه بعضها
ونختتم مع نوال حيث علقت : عنا بالسلط عملنا دوار من حطام الصاروخ شو نضل بالبيوت ما بنقدر
اللهم انا استودعناك الاردن من شمالها إلى جنوبها ومن شرقها إلى غربها فااحفظها بعينك التي لا تنام
كما وصرح وزير الاتصال الحكومي محمد المومني بأن هناك ثلاثة إصابات طفيفة وأضرار مادية جارٍ العمل عليها جراء سقوط أجزاء من الصواريخ الإيرانية، وأكد أن الأردن موقفه واضح بأنه لن نكون ساحة صراع لأحد وأن حماية سماء المملكة هي مسؤوليتنا الأولى
كان هذا أبرز ما تداوله رواد مواقع التواصل اليوم في أمان الله.
Radio Al-Balad 92.5 راديو البلد · صواريخ إيرانية باتجاه اسرئيل .. واحتفالات في الأردن
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