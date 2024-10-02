BKN301 تطلق حساب ‘301 Retail Account’ لدعم القطاع المالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

(MENAFN
- CommuniGate Middle East)
2 أكتوبر، 2024: كشفت مجموعة BKN301، إحدى الشركات الرائدة في تزويد حلول المدفوعات والخدمات المصرفية كخدمة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والتي تتخذ من لندن مقراً لها، عن أحدث حلول الدفع المبتكرة ضمن محفظة خدماتها، ‘301 Retail Account’ ، وهو حساب دفع يهدف الى دعم المشهد المالي سريع التطور في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتلبية الاحتياجات الفريدة للمصارف التقليدية والشركات العاملة في مجال التكنولوجيا المالية، والبنوك الرقمية الجديدة.
ويأتي هذا الإطلاق تماشياً مع الرؤية الاستراتيجية التي أعلنت عنها الشركة مؤخراً، والتي تهدف إلى تقديم حلول متطورة في مجال التكنولوجيا المالية تحدث تأثيراً إيجابياً على السوق المالي في المنطقة، حيث تم تصميم هذا الحلّ المبتكر ليلبي الاحتياجات المالية لمنطقة الشرق الأوسط والأسواق العالمية، معتمداً على واجهة سهلة الاستخدام ومعايير أمنية عالية الكفاءة، فضلاً عن خصائصه المرنة والشاملة والملائمة للمستخدم والتدابير المعتمدة فيه لضمان الامتثال، ليتيح بذلك الفرصة أمام شركات التكنولوجيا المالية والبنوك التقليدية والرقمية لتعزيز محفظة الحلول التي تقدمها. وسيسهم الحساب الجديد في تعزيز الشمول المالي والتطور الاقتصادي في المنطقة.
وتشهد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا زيادة في حلول الدفع الرقمية والتقنيات المالية المبتكرة، حيث أظهر استبيان أجرته شركة "ستاتيستا" مؤخراً تنامي عدد العملاء في منطقة الشرق الأوسط الذين يفضلون استخدام المدفوعات الرقمية للتسوق عبر الإنترنت، وهو ما يعزى الى التركيبة السكانية الشابة والانتشار الكبير للإنترنت في المنطقة، الأمر الذي يوفر فرصة مناسبة لشركة BKN301 لتقديم حل يلبي هذه المتطلبات المتنامية.
وقال ستيفن موتشيولي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة BKN301 : "نتبنى منذ تأسيس BKN301 رؤيةً واضحة تتخطى التطلعات المالية وتركز على بناء حياة أفضل للجميع. وقد عملنا طوال مسيرتنا على تطوير العديد من الحلول والابتكارات، التي تحقق نجاحات لافتة في تمكين الشركات عالمياً. ويسرنا تقديم أحدث حلولنا، ‘301 Retail Account’، وإتاحته في أسواق الشرق الأوسط والعالم، حيث تمّ تصميمه ليلبي احتياجات قطاع المعاملات التجارية بين الشركات والعملاء، موفراً الأدوات والموارد اللازمة لتحقيق النجاح والازدهار في المشهد المالي المتطور."
ويتميز حساب ‘301 Retail Account’ بسهولة استخدامه، حيث يتضمن بروتوكولات متكاملة تُعنَى بمعرفة العميل ومكافحة غسل الأموال، مما يضمن سرعة وأمان العمليات. كما يقدم الحساب مجموعة من الخدمات والحلول المخصصة، بما في ذلك بطاقات الخصم القابلة للتخصيص وحدود الإنفاق لكل مستخدم والحسابات باليورو، ويتولى إدارتها من خلال لوحة تحكم سهلة الاستخدام تتيح التوقيع إلكترونياً وتبسِّط الإدارة المالية. ويمكن دمج حساب الدفع هذا بسهولة في محفظة المنتجات الحالية، من خلال خيارات التكامل المرنة التي يقدمها، مثل حلول العلامة البيضاء المخصصة للحواسيب والهواتف الذكية وواجهات برمجة التطبيقات، ما يسمح للشركاء بالإبقاء على علامتهم التجارية مع تسخير أحدث تقنيات BKN301.
وقال ماهيش باوليني سوبرامانيا، الرئيس التنفيذي للشؤون التقنية في شركة BKN301: "يعدّ حل الدفع ذو العلامة البيضاء الذي يقدمه حساب‘301 Retail Account’ جزءاً أساسياً من منظومة BKN301 BaaS Orchestrator، ويأتي استكمالاً لمنصتنا الشاملة للخدمات المصرفية كخدمة، ما يسهم في تبسيط عملية إدارة الحسابات لعملائنا من خلال واجهات برمجة التطبيقات سهلة الاستخدام والحسابات القابلة للتخصيص."
ويجسّد إطلاق ‘301 Retail Account’ التزام شركة BKN301 بتعزيز الابتكار وتقديم حلول تركز على العملاء، حيث تسعى الشركة الى رسم ملامح جديدة للمشهد المالي ودعم التنمية الاقتصادية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتمكين الشركات، من خلال تقديم حلول دفع مرنة وآمنة وسلسة.
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