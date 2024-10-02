استمتعوا بمشاهدة " باد بلود WWE Bad Blood" على "شاهد MBC"

(MENAFN
- mslgroup) يعود الحدث الأكثر ترقباً من "WWE Premium Live" هذا الأسبوع بعد غياب دام 20 عاماً، حيث يستعد "WWE باد بلود" لتقديم عروض شيقة ومباريات استثنائية مباشرة من أتلانتا، جورجيا.
سيقام الحدث يوم السبت، 5 أكتوبر، وسيُذاع حصرياً في المنطقة عبر منصة "شاهد MBC"، احتفاء بالذكرى السابعة والعشرين لأول مباراة
"هيل إن سيل" التاريخية بين أندرتيكر وشون مايكلز، حيث سيشهد الجمهور صعود بطلتي فريق الزوجي للسيدات في WWE، بيانكا بيلير وجيد كارجيل، إلى المسرح كمضيفتين لليلة. يتميز الحدث بمواجهات مميزة واشتباكات ملحمية، حيث يستعد جميع النجوم للقتال وتسوية عداواتهم على المسرح العالمي.
تتضمن بطاقة حضور المباراة لهذا الحدث الفعاليات التالية:
• سي ام بانك ضد درو ماكنتاير (هيل إن سيل)
سيخوض سي ام بانك مواجهة شرسة مع خصمه العنيد درو ماكنتاير داخل قفص هيل إن سيل الحديدي. فعلى مدى الأشهر القليلة الماضية، كانت المنافسة بين بانك وماكنتاير تزداد حدة يوماً بعد يوم. مؤخراً، في مباراة ستراب ماتش الضارية في "WWE باش إن برلين"، بدا وكأن بانك قد وضع حداً نهائياً للتنافس عندما انتصر على ماكنتاير. لكن ماكنتاير لم يتوقف عند هذا الحد، ففي حلقة 2 سبتمبر من Raw، شن هجوماً شرساً آخر. وفي رد فعل سريع، قام مدير Raw العام آدم بيرس بتنظيم مباراة ثالثة في مهرجان "باد بلود"، ولكن هذه المرة داخل القفص الحديدي الشهير "هيل إن سيل"، مما أضاف لمسة وحشية لهذه المواجهة المرتقبة.
• بطولة العالم للسيدات: ليف مورجان ضد ريا ريبلي (مع "ديرتي" دومينيك ميستيريو معلقاً فوق الحلبة في قفص القرش)
ستصل شدة هذه المواجهة بين بطلة العالم للسيدات ليف مورجان وريا ريبلي إلى ذروتها في عرض "WWE باد بلود"، حيث ستتواجهان في مباراة ضغينة لا مثيل لها.
يعود تاريخ المواجهات بين هاتين النجمتين إلى عامين مضيا، حيث اتسمت بالصدامات العنيفة والهجمات الشرسة التي أدت إلى إصابات جسيمة هزت أرجاء الحلبة، وهذا مجرد غيض من فيض.
أذهل "ديرتي" دوم الجماهير بخيانته لمامي ومساعدته لمورجان في الاحتفاظ بلقبها في مباراة سمرسلام. وبعد ذلك، في عرض "WWE باش إن برلين"، تمكنت ريبلي وبريست من الانتقام، حيث هزمتا مورجان وميستيريو في مباراة فرق مختلطة مثيرة.
في يوم السبت، سيُعلَّق "ديرتي" دوم فوق الحلبة داخل قفص القرش، تاركاً مورجان وحيدة في مواجهة مامي. حيث تسعى ريبلي إلى معاقبة المصارعة التي دمرت حياتها واستعادة اللقب الذي لم تخسره أبداً.
• داميان بريست ضد فين بالور
سيشهد السبت مواجهة نارية طال انتظارها بين زميلي "جدجمنت داي" السابقين، داميان بريست وفين بالور، عندما يتواجهان وجهاً لوجه. انهارت وحدة "جدجمنت داي" في سمرسلام بعد أن خان ديرتي دوم ريبلي زميله وكلف بالور فرصة الفوز بلقب العالم للوزن الثقيل أمام جونثر. منذ تلك اللحظة، اشتعلت نيران الانتقام في قلب بريست وريبلي، وسيحصل بريست أخيراً على فرصته لتصفية الحسابات عندما يواجه بالور في معركة لا تُنسى.
• كودي رودس ورومان رينز ضد سولو سيكوا وجاكوب فاتو
سيتعاون بطل WWE بلا منازع، كودي رودس، مع منافسه السابق الذي هزمه في راسلمينيا إكس إل، رومان رينز، في معركة ملحمية ضد فريق ذا بلودلاين.
عاد رينز منتصراً في سمرسلام، حيث هاجم سولو سيكوا في محاولة لاستعادة السيطرة على فريق ذا بلودلاين. لكن في النهاية، تم القضاء عليه نتيجة توحيد قوى سيكوا وجاكوب فاتو وتاما تونجا وتونجا لوا في مواجهة صاخبة على سماك داون. لم يستسلم رينز، فعاد مجدداً في العرض الأول في الولايات المتحدة لفرايداي نايت سماك داون، لمساعدة "ذا أميركان نايتماير" في التصدي لهجوم شرس. الآن، بعد تحالف المتنافسين، سيوحد رودس ورينز قواهما ضد سولو و"ذا سامويان ووير وولف" في واحدة من أكبر مباريات الفرق الثنائية على الإطلاق.
• بطولة WWE للسيدات: نيا جاكس ضد بايلي
ستتطلع بطلة WWE للسيدات، نيا جاكس، إلى إنهاء هيمنة حاملة اللقب السابقة، بايلي، عندما تتواجهان في مباراة إعادة مثيرة على اللقب في سمرسلام. شهد الحدث الأكبر في الصيف نهاية مفاجئة لعهد بايلي، حيث تدخلت مس موني إن ذا بنك، تيفاني ستراتون، بشكل غير متوقع، مما أتاح الفرصة لجاكس لانتزاع اللقب.
بعد أن تمكنت كل من نعومي وبايلي من تثبيت نيا جاكس في الوقت نفسه في مباراة فرق الزوجي الخطيرة في RAW، خاضت بايلي مواجهة فردية ضد نعومي لتحديد من ستحظى بفرصة بطولة WWE للسيدات. الآن، النجمتان مستعدتان لخوض معركة شرسة. لكن يبقى السؤال: هل تستطيع بايلي إيقاف القوة التي لا تقهر لنيا جاكس، والمطالبة بالميدالية الذهبية مرة أخرى؟
سيتبع عرض "WWE باد بلود" العرض المرتقب بشدة "WWE كراون جول"، المقرر إقامته في الرياض، السعودية يوم السبت 2 نوفمبر. ويعد عرض "WWE كراون جول" أحدث إضافة إلى سلسلة فعاليات WWE العالمية التي تقام في المملكة، ويُعتبر النسخة السادسة من الحدث في السعودية، بعد آخر زيارة تمثلت في بطولة "كينج آند كوين أوف ذا رنج" في شهر مايو.
سيُقام عرض "WWE باد بلود" يوم السبت، 5 أكتوبر، وسيتم بثه مباشرة في السعودية يوم الأحد، 6 أكتوبر، في تمام الساعة 2:00 صباحاً. يمكنك متابعة العرض مباشرة عبر منصة "شاهد MBC"، ثم ستتمكن من مشاهدته مجدداً مع الترجمة العربية على قناة MBC Action في نفس اليوم.
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