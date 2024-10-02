"جيبكا" تطلق منصة جديدة للشركات الناشئة

(MENAFN
- GPCA) مسقط، 2أكتوبر 2024: أعلن الاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات (جيبكا)، المنظمة الممثلة للقطاع في منطقة الخليج العربي، عن إطلاق منصة التواصل الجديدة والمخصصة للشركات الناشئة سيتم الكشف عن هذه المنصة لأول مرة خلال منتدى جيبكا السنوي الثامن عشر، الذي سيُعقد في الفترة من 3 إلى 4 ديسمبر 2024 في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض، مسقط، سلطنة عمان.
ولأول مرة، ستقدم منصة " جيبكا للشركات الناشئة " فرصة استثنائية لهذه الشركات لعرض تقنياتها المبتكرة أمام جمهور واسع من المستثمرين والخبراء وصناع القرار من شركات الكيماويات والجهات الدولية الفاعلة. وخلال منتدى جيبكا السنوي الثامن عشر، سيتم اختيار 10 شركات ناشئة واعدة، تعمل في مجالات تطوير الاقتصاد الدائري والعمل المناخي، بعرض تقنياتها من خلال عروض تقديمية مع فرصة حوار مع المشاركين . بالإضافة إلى ذلك، ستتمكن هذه الشركات من تكوين علاقات قيمة مع الشركات الكبرى والمستثمرين الدوليين، مما يمنحها منصة للترويج لحلولها المبتكرة. ويتمثل الهدف الأساسي للمنصة بإنشاء شبكة تبادلية تعزز التعاون وتدفع عجلة الاستثمارات في القطاع في المنطقة.
وسيكون آخر موعد لتقديم الطلبات للانضمام إلى منصة "جيبكا للشركات الناشئة " في 7 أكتوبر 2024. وستتاح الفرصة للشركات الناشئة التي لم يتجاوز عمرها سبع سنوات والتي تتمتع بمستوى نضج تكنولوجي أعلى من 4 للمنافسة على إحدى الأماكن المرموقة في مجالي الاقتصاد الدائري والعمل المناخي. وسيتم اختيار أفضل خمس شركات في كل من الفئتين من قبل لجنة مكونة من سبعة خبراء بارزين في الصناعة، يتمتعون بخبرة واسعة في مجالات البحث والابتكار ضمن قطاعي الكيماويات والبتروكيماويات. بالإضافة إلى ذلك، ستتيح جيبكا الفرصة لثماني شركات ناشئة أخرى، لم يتم تأسيسها بعد أو لم تصل تقنيتها إلى مستوى التطبيق التجاري للتواصل مع المستثمرين المحتملين والترويج لأفكارهم من خلال العروض التقديمية القصيرة في فعالية "العرض التقديمي المحفز".
وبهذه المناسبة، صرّح الدكتور عبد الوهاب السعدون، الأمين العام للاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات (جيبكا): "في إطار سعينا المستمر لتعزيز التعاون والابتكار في قطاع صناعة الكيماويات في الخليج، يسعدنا أن نقدم للشركات الناشئة من مختلف أنحاء المنطقة فرصة استثنائية للمشاركة في منصتنا، وعرض ابتكاراتهم وتقنياتهم الرائدة في مجالات الاقتصاد الدائري والعمل المناخي، وذلك على هامش منتدى جيبكا السنوي الثامن عشر. نحن نؤمن بأن مواجهة التحديات المناخية تتطلب حلولاً مبتكرة قائمة على التعاون الوثيق بين مختلف القطاعات، حيث يجتمع أصحاب المصلحة لتبادل الخبرات والمعرفة والعمل معاً من أجل مستقبل أنظف وأكثر كفاءة في استغلال الموارد، وأكثر ذكاءً في تطوير الابتكارات."
MENAFN02102024005641012408ID1108739202
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.