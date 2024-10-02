شركات طيران خليجية تعدل مساراتها بعد هجوم إيران على إسرائيل

MENAFN - Palestine News ) الخليج / PNN - عدّلت العديد من شركات الطيران العاملة في منطقة الخليج مسارات رحلاتها لضمان سلامة الركاب بعد الهجوم الإيراني على إسرائيل. وأغلقت الدول المجاورة مجالها الجوي، وتسلك أطقم شركات الطيران طرقا بديلة لتجنب الصراع المتصاعد.

وتاليا بعض تلك الشركات التي عدلت مساراتها:

الاتحاد للطيران

قالت شركة الاتحاد للطيران المملوكة لحكومة أبوظبي إنها تعيد توجيه العديد من الرحلات الجوية اليوم الأربعاء، بسبب قيود المجال الجوي في أجزاء من الشرق الأوسط. وأضافت أنها تراقب باستمرار تحديثات الأمن والمجال الجوي مع تطور الوضع.

طيران الإمارات

ألغت طيران الإمارات جميع الرحلات الجوية من وإلى العراق (البصرة وبغداد) وإيران والأردن يومي الثاني والثالث من أكتوبر تشرين الأول. وتراقب الشركة عن كثب الوضع في المنطقة وهي على اتصال بالسلطات المعنية بشأن أي تطورات.

الخطوط الجوية القطرية

علقت الخطوط الجوية القطرية مؤقتا رحلاتها من وإلى العراق وإيران بسبب إغلاق المجال الجوي.

فلاي دبي

ألغت فلاي دبي رحلاتها إلى الأردن والعراق وإسرائيل وإيران يومي الثاني والثالث من أكتوبر/ تشرين الأول بسبب الإغلاق المؤقت للمجال الجوي.

الخطوط الجوية الكويتية

قالت الخطوط الجوية الكويتية أمس الثلاثاء إنها عدلت مسارات بعض رحلاتها، مما قد يؤدى إلى تغيير مواعيد الوجهات. وقالت الشركة "وذلك تطبيقا للإجراءات الأمنية المتبعة وحرصا على سلامة المسافرين".