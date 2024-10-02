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الجغبير: تسمية الرواد نائبا لرئيس مجلس ادارة الاتحاد العربي للأسم

10/2/2024 8:00:06 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني -أكد رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير ان قرار مجلس إدارة الاتحاد العربي للأسمدة تسمية ممثل قطاع الصناعات التعدينية في غرفة صناعة الأردن
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الرئيس التنفيذي لشركة مناجم الفوسفات الأردنية المهندس عبد الوهاب الرواد نائبًا لرئيس المجلس للدورة المقبلة، يعتبر دليلا على تطور الصناعة الأردنية وخصوصا صناعة الأسمدة.


وأضاف الجغبير ان مجلس إدارة غرفة صناعة الأردن إذ يبارك للمهندس الرواد هذا المنصب، فانه واثق من قدراته في تنمية صناعة الأسمدة في العالم العربي وتطويرها، وتعزيز التكامل والتعاون العربي بين الشركات العاملة في هذه الصناعة.


يذكر ان المهندس الرواد، هو ممثل الشركات الأردنية في مجلس إدارة الاتحاد العربي للأسمدة، وحصل على جائزة الاتحاد لأفضل بحث علمي تطبيقي في الوطن العربي لعام 2023.

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