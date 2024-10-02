الجغبير: تسمية الرواد نائبا لرئيس مجلس ادارة الاتحاد العربي للأسم

(MENAFN
- Khaberni) خبرني -أكد رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير ان قرار مجلس إدارة الاتحاد العربي للأسمدة تسمية ممثل
قطاع الصناعات التعدينية في غرفة صناعة الأردن
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الرئيس التنفيذي لشركة مناجم الفوسفات الأردنية المهندس عبد الوهاب الرواد نائبًا لرئيس المجلس للدورة المقبلة، يعتبر دليلا على تطور الصناعة الأردنية وخصوصا صناعة الأسمدة.
وأضاف الجغبير ان مجلس إدارة غرفة صناعة الأردن إذ يبارك للمهندس الرواد هذا المنصب، فانه واثق من قدراته في تنمية صناعة الأسمدة في العالم العربي وتطويرها، وتعزيز التكامل والتعاون العربي بين الشركات العاملة في هذه الصناعة.
يذكر ان المهندس الرواد، هو ممثل الشركات الأردنية في مجلس إدارة الاتحاد العربي للأسمدة، وحصل على جائزة الاتحاد لأفضل بحث علمي تطبيقي في الوطن العربي لعام 2023.
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