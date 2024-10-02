إيران تعلن تحصين المنشآت النووية خوفا من انتقام نتنياهو

(MENAFN
- Palestine News Network
)
طهران / PNN - أعلن رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، محمد إسلامي، الأربعاء، عن تأمين المنشأت النووية ، تحسباً لهجوم قد تشنه إسرائيل رداً على الهجمات التي شنها الحرس الثوري على تل أبيب الليلة الماضية، واصفا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
بـ"مصاص الدماء" وأنه قد يهاجمها.
وقال إسلامي في تصريحات للصحفيين ردا على "تهديدات النظام الإسرائيلي ضد المنشآت النووية الإيرانية"، إن "قواتنا المسلحة خلقت أيضا الردع اللازم، وقمنا بتأمين تلك المنشآت".
وتابع إسلامي: "الكيان الإسرائيلي وحشي، ونتنياهو يتصرف كمصاص الدماء، والعالم كله ينتقد هذا الكيان، فماذا نتوقع من هذا الشخص المجنون؟"، منوهاً "قوة الردع الإيرانية هي مسؤولية وواجب القوات المسلحة، ويتم ذلك بطريقة فعالة".
ولطالما كانت المنشآت النووية في إيران عرضة للهجمات من قبل إسرائيل عبر الطائرات المسيرة أو الهجمات الإلكترونية.
وكشف رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي، عن لقاء سيجمع رئيس بلاده
مع مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، وقال "لقاء غروسي مع الرئيس بزشكيان سيتم في المستقبل حسب البروتوكول الخاص به".
وتابع "أجريت محادثة مع غروسي في فيينا ووزير الخارجية عباس عراقجي كذلك كان له لقاء معه في نيويورك، وأراد التحدث مع الرئيس بزشكيان، ولكن هذا الاجتماع يحتاج إلى التنسيق، وسيستند إلى بروتوكوله الخاص"، منوهاً "وزارة الخارجية هي المسؤولة عن مفاوضات رفع العقوبات".
MENAFN02102024000205011050ID1108738784
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.