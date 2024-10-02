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إيران تعلن تحصين المنشآت النووية خوفا من انتقام نتنياهو

10/2/2024 7:12:08 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) طهران / PNN - أعلن رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، محمد إسلامي، الأربعاء، عن تأمين المنشأت النووية ، تحسباً لهجوم قد تشنه إسرائيل رداً على الهجمات التي شنها الحرس الثوري على تل أبيب الليلة الماضية، واصفا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بـ"مصاص الدماء" وأنه قد يهاجمها.

وقال إسلامي في تصريحات للصحفيين ردا على "تهديدات النظام الإسرائيلي ضد المنشآت النووية الإيرانية"، إن "قواتنا المسلحة خلقت أيضا الردع اللازم، وقمنا بتأمين تلك المنشآت".

وتابع إسلامي: "الكيان الإسرائيلي وحشي، ونتنياهو يتصرف كمصاص الدماء، والعالم كله ينتقد هذا الكيان، فماذا نتوقع من هذا الشخص المجنون؟"، منوهاً "قوة الردع الإيرانية هي مسؤولية وواجب القوات المسلحة، ويتم ذلك بطريقة فعالة".

ولطالما كانت المنشآت النووية في إيران عرضة للهجمات من قبل إسرائيل عبر الطائرات المسيرة أو الهجمات الإلكترونية.

وكشف رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي، عن لقاء سيجمع رئيس بلاده
مع مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، وقال "لقاء غروسي مع الرئيس بزشكيان سيتم في المستقبل حسب البروتوكول الخاص به".

وتابع "أجريت محادثة مع غروسي في فيينا ووزير الخارجية عباس عراقجي كذلك كان له لقاء معه في نيويورك، وأراد التحدث مع الرئيس بزشكيان، ولكن هذا الاجتماع يحتاج إلى التنسيق، وسيستند إلى بروتوكوله الخاص"، منوهاً "وزارة الخارجية هي المسؤولة عن مفاوضات رفع العقوبات".


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