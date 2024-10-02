منها الوقاية من السرطان.. 5 فوائد مدهشة لثمرة الرمان

MENAFN - Palestine News ) بيت لحم / PNN - الرمان، المعروف بـ"ثمرة السماء"، يُعد من الفواكه الغنية بالعناصر الغذائية والمحبوبة بفضل نكهته المميزة وفوائده الصحية المتعددة.

رغم صعوبة تقشيره، إلا أن الرمان يظل خيارًا صحيًا مهمًا، وتحتوي حباته الحمراء، المعروفة باسم "الأريل"، على العديد من الفوائد التي تجعل تناوله يوميًا خيارًا ذكيًا لتعزيز الصحة.

وبحسب موقع "تايمز أوف إنديا"، إليك 5 أسباب تجعلك تتناول الرمان يومياً:

إدارة ضغط الدم

تناول عصير الرمان يمكن أن يساعد على خفض ضغط الدم ، خاصة لدى الأشخاص الذين يعانون ارتفاعه، ما يجعله حليفًا مهمًا لصحة القلب.

مكافحة العدوى

بفضل خصائصه المضادة للبكتيريا و الفطريات، يعزز الرمان مناعة الجسم، ويحميه من الأمراض المختلفة؛ ما يساعد على الحفاظ على لياقة الجسم وصحته.

تحسين الذاكرة

تناول الرمان بشكل منتظم يعزز الذاكرة البصرية واللفظية، ويظهر نتائج واعدة في تحسين الذاكرة لدى مرضى الزهايمر والأشخاص الذين خضعوا لجراحة القلب.

تحسين أداء التمرين

الرمان يساعد على تعزيز الأداء الرياضي بفضل احتوائه على النترات؛ ما يحسن تدفق الدم إلى العضلات، ويزيد قدرة الجسم على التحمل في أثناء التمارين.

الوقاية من السرطان

يحتوي الرمان على مركبات مضادة للأكسدة والالتهابات، ما يجعله فعالًا في الوقاية من بعض أنواع السرطان مثل سرطان البروستاتا والرئة، إضافة إلى خصائصه في مكافحة .