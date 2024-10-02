منها الوقاية من السرطان.. 5 فوائد مدهشة لثمرة الرمان

(MENAFN
- Palestine News Network
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بيت لحم / PNN - الرمان، المعروف بـ"ثمرة السماء"، يُعد من الفواكه الغنية بالعناصر الغذائية والمحبوبة بفضل نكهته المميزة وفوائده الصحية المتعددة.
رغم صعوبة تقشيره، إلا أن الرمان يظل خيارًا صحيًا مهمًا، وتحتوي حباته الحمراء، المعروفة باسم "الأريل"، على العديد من الفوائد التي تجعل تناوله يوميًا خيارًا ذكيًا لتعزيز الصحة.
وبحسب موقع "تايمز أوف إنديا"، إليك 5 أسباب تجعلك تتناول الرمان يومياً:
إدارة ضغط الدم
تناول عصير الرمان يمكن أن يساعد على خفض ضغط الدم ، خاصة لدى الأشخاص الذين يعانون ارتفاعه، ما يجعله حليفًا مهمًا لصحة القلب.
مكافحة العدوى
بفضل خصائصه المضادة للبكتيريا و الفطريات، يعزز الرمان مناعة الجسم، ويحميه من الأمراض المختلفة؛ ما يساعد على الحفاظ على لياقة الجسم وصحته.
تحسين الذاكرة
تناول الرمان بشكل منتظم يعزز الذاكرة البصرية واللفظية، ويظهر نتائج واعدة في تحسين الذاكرة لدى مرضى الزهايمر والأشخاص الذين خضعوا لجراحة القلب.
تحسين أداء التمرين
الرمان يساعد على تعزيز الأداء الرياضي بفضل احتوائه على النترات؛ ما يحسن تدفق الدم إلى العضلات، ويزيد قدرة الجسم على التحمل في أثناء التمارين.
الوقاية من السرطان
يحتوي الرمان على مركبات مضادة للأكسدة والالتهابات، ما يجعله فعالًا في الوقاية من بعض أنواع السرطان مثل سرطان البروستاتا والرئة، إضافة إلى خصائصه في مكافحة .
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